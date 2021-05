Notes des séries éliminatoires de la BFW: les milieux de terrain du Bayern Munich

Après avoir déjà passé en revue les défenseurs de l’année dernière, nous passons maintenant au milieu de terrain. Le Bayern Munich n’a pas eu beaucoup de chance avec les milieux de terrain la saison dernière, mais les partants étaient si cohérents que cela n’avait vraiment pas d’importance. La liste des milieux de terrain est généralement plus longue – c’est la plus petite depuis un certain temps, ce qui indique un manque de profondeur au club. Voyez si vous pouvez trouver qui manque dans les notes ci-dessous.

Entrées

Joshua Kimmich

Minutes jouées: 3313

Buts: 6

Aides: 14

Notation: A +

Joshua Kimmich est le meilleur milieu de terrain du monde, et probablement le joueur le plus important du Bayern (aux côtés de Lewandowski et Muller). Il a les chiffres offensifs d’un milieu offensif de haut niveau tout en jouant en tant que DM, et sa qualité et sa constance surpassent tous les autres membres de l’équipe. Les quelques semaines que Kimmich a passées à l’écart par blessure ont montré à quel point le Bayern comptait sur lui pour contrôler les procédures au milieu du terrain. Il obtient une note parfaite pour la saison qu’il a eue.

Léon Goretzka

Minutes jouées: 2242

Buts: 8

Aides: 9

Notation: A +

Dans la plupart des équipes, Goretzka serait de loin le meilleur milieu de terrain de l’équipe, mais comme Kimmich existe, il doit se contenter d’être n ° 2. Le joueur de 26 ans a commencé la campagne un peu lentement, mais a rapidement repris sa forme de saison des triples et a créé un partenariat solide avec Kimmich au milieu. La plupart des équipes ont du mal à contrôler le milieu de terrain avec seulement deux joueurs, mais le partenariat Goretzka-Kimmich l’a facilement géré. Il obtient également une note parfaite pour sa saison.

Profondeur

Javi Martinez

Minutes jouées: 834

Buts: 1

Aides: 2

Notation: B-

Javi a joué très peu au football lors de sa dernière saison, mais a été solide dans les quelques courts camées qu’il a obtenus. Le but de la Supercoupe contre Séville a été le point culminant de son année, et le Bayern manquera sûrement un joueur de sa classe la saison prochaine.

Corentin Tolisso

Minutes jouées: 1315

Buts: 3

Aides: 0

Notation: C-

Tolisso a eu une autre année en proie à une mauvaise forme et à des problèmes de forme physique. Il a parfois montré des aperçus de qualité qui nous rappellent pourquoi le Bayern a dépensé plus de 40 millions d’euros pour lui, mais cela a été éclipsé par une douloureuse incohérence. Le Français peut se considérer malchanceux que sa saison se soit si mal passée – s’il a une autre chance, il a encore la qualité pour en profiter au maximum.

David Alaba

Minutes jouées: 3783 (pas toutes au milieu de terrain)

Buts: 2

Aides: 7

Évaluation: B

David Alaba n’a pas joué plusieurs minutes au milieu de terrain, mais à la fin, il était clairement l’option n ° 3 préférée de Hansi Flick dans l’ordre hiérarchique. L’Autrichien a fourni une profondeur de qualité à un milieu de terrain du Bayern qui manquait cruellement en dehors du couple de départ de Kimmich et Goretzka, et si les choses s’étaient déroulées un peu différemment, il aurait peut-être pu revendiquer une place de départ la saison prochaine. Malheureusement, son chapitre au Bayern est terminé, mais nous ne pouvons pas négliger le travail qu’il a fait pour l’équipe au milieu de terrain pour sa dernière année.

Non noté: Tiago Dantas.

Note globale: A

La profondeur était le principal problème au milieu de terrain cette année. Si seulement Thiago était resté, ou si le Bayern l’avait remplacé par quelqu’un qui avait la moitié de la qualité, nous serions beaucoup mieux lotis. La dépendance à Goretzka et Kimmich est inquiétante, et il est triste qu’Alaba ait fini par partir parce qu’il avait légitimement une chance de devenir un milieu de terrain permanent la saison prochaine.

La fenêtre de transfert n’est toujours pas ouverte, alors j’espère que le Bayern aura des renforts alignés.