Notes du bord de la matrice narrative 10z viral

par Caitlin Johnstone, Caitlin Johnstone :

En 2016, le gouvernement le plus corrompu et le plus meurtrier de la planète a fait face au mécontentement du public en vendant un milliardaire sociopathe en tant que candidat présidentiel anti-establishment, puis en 2020 en vendant un laquais de l’empire à vie en tant que soulèvement populaire révolutionnaire contre ce candidat.

« Vous voulez une révolution ? Ici. Voici une révolution pour vous d’avoir. Là. Fait. Heureux que vous ayez retiré cela de votre système.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

❖

– Mettre en place une oligarchie impérialiste qui règne aussi tyranniquement que n’importe quel monarque.

– Restez caché et irresponsable.

– Propagandisez les gens en leur faisant croire qu’ils sont libres.

– Chaque fois qu’il y a des troubles dus à des injustices systémiques, laissez-les élire un de vos employés qui promet de changer les choses.

❖

L’oligarchie impérialiste maintient délibérément le public pauvre, occupé et confus et dirige ensuite la colère qui en résulte vers la Russie, la Chine, les immigrants et les personnes de l’autre parti politique. Notre colère les uns envers les autres les protège de notre colère qui atterrit là où elle appartient.

❖

Les propagandistes savent que vous n’avez pas besoin de donner à la personne moyenne des raisons factuelles pour croire quelque chose. Vous n’avez même pas besoin de leur donner des raisons financières. Tout ce dont vous avez besoin est de vous assurer que votre demande valide leur vision du monde actuelle. Les structures de croyances rigides facilitent la propagande.

❖

Les Américains donneront volontiers à Israël des milliards de dollars par an pour assassiner des civils palestiniens, puis chasseront un mendiant dans la rue parce qu’il pourrait dépenser l’argent en alcool.

❖

Israël reçoit un autre Premier ministre qui a été en partie élevé et éduqué aux États-Unis avec des liens étroits avec le pouvoir américain et qui parle anglais avec un accent américain. Arrêtez d’agir comme si c’était deux pays distincts.

❖

Le génocide de l’alliance de puissance américaine au Yémen reste la chose la plus laide qui se passe dans notre monde aujourd’hui. Que faudra-t-il pour que l’humanité cesse de détourner les yeux de cette horreur ?

Si quelqu’un avait fait cela à un navire soutenu par les États-Unis, les médias de masse seraient pleins de gros titres avec les mots « pirates » et « piratage ». https://t.co/vlfTRAAqnO – Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) 1er juin 2021

S’enrôler dans l’armée américaine devrait être infiniment plus tabou et honteux que d’être une travailleuse du sexe.

❖

Jusqu’à ce que les médias de masse soient inventés, le meilleur agent porteur de la propagande de l’establishment était la religion.

❖

Je n’ai aucun problème avec les gens qui disent que les politiciens les plus à gauche dans le gouvernement le plus puissant du monde devraient être beaucoup plus à gauche qu’ils ne le sont. Mettre en place des centristes comme AOC comme « extrême gauche » et « les meilleurs que nous ayons jamais » crée un obstacle à un mouvement plus poussé vers la gauche.

❖

Les « gauchistes » qui tentent de faire dérailler la conversation anti-impérialiste par souci de troller les droits de l’homme au sein des nations ciblées par le Pentagone sont les mêmes que les droitiers qui tentent de faire dérailler la conversation sur la justice raciale en s’inquiétant du « crime noir sur noir ».

❖

L’un des plus grands défis pour un anti-impérialiste en développement, du moins selon mon expérience, est d’apprendre à faire la différence entre ceux qui veulent réellement mettre fin à l’empire oligarchique et ceux qui veulent juste que l’empire agisse un peu plus esthétiquement qu’il ne le fait. Ce sont deux positions complètement différentes, surtout parce que la dernière est une pure fantaisie : vous ne pouvez pas avoir une structure de pouvoir unipolaire dominant le globe qui n’utilise pas la force violente pour maintenir cet ordre mondial. Pourtant, les deux groupes finissent souvent par évoluer dans des cercles qui se chevauchent.

Je n’ai jamais eu de mal à savoir quelle est ma propre position vis-à-vis de l’empire, mais j’ai souvent eu du mal à déterminer qui partageait cette position. Il y a eu un long processus pour se dire « Ohh, nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d’onde. Tu veux des choses complètement différentes de ce que je veux.

La plupart des combats sectaires que vous voyez à gauche se divisent en ce sens : ceux qui veulent mettre fin à l’empire oligarchique et ceux qui veulent que l’empire oligarchique soit un peu plus gentil. Ces deux positions sont finalement inconciliables, de sorte que ces factions ne s’entendront jamais.

❖

S’il y a effectivement des extraterrestres et qu’ils volent effectivement autour de notre monde dans des avions étranges, nous sommes plus susceptibles d’obtenir la vérité à ce sujet des extraterrestres eux-mêmes que de l’armée américaine.

❖

Le gouvernement américain est un pur marais ; vous ne pouvez pas utiliser le marais pour réparer le marais. Les démocrates n’allaient jamais utiliser un avocat spécial pour destituer Trump. Trump n’allait jamais abattre l’État profond. Le gouvernement américain ne va pas enquêter lui-même et révéler la vérité sur les extraterrestres.

Lire la suite @ CaitlinJohnstone.com