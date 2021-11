Notes du patch 0.2.1 du premier jour de Battlefield 2042 et date de fuite pour la mise à jour 2

Le correctif du premier jour de Battlefield 2042 est arrivé et DICE a fourni des notes 0.2.1 tandis que les dates de sortie ont été divulguées pour les mises à jour 2 et 3.

Le dernier opus de la série BF de DICE est disponible depuis six jours pour les propriétaires des éditions Gold et Ultimate. Depuis lors, le titre a reçu un accueil très mitigé de la part de sa base de joueurs en raison de nombreux problèmes allant des problèmes techniques aux choix de conception.

Bien que le jeu ne soit pas parfait dans son état actuel, la bonne nouvelle est que des correctifs sont en cours.

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce du portail de jeu

BridTV

6464

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce du portail de jeu

https://i.ytimg.com/vi/RbKJ_S6kqr8/hqdefault.jpg

896209

896209

centre

13872

Notes de mise à jour du premier jour de Battlefield 2042 pour la mise à jour 0.2.1

Les notes de mise à jour du premier jour de Battlefield 2042 pour la mise à jour 0.2.1 sont les suivantes :

Mises à niveau côté serveur mises en œuvre qui visent à réduire les cas de bandes élastiques, souvent rencontrées dans la dernière partie d’un tour dans les modes de guerre totale. Des cas de bégaiement considérablement réduits lorsque vous jouez sur Breakaway. Si les silos sont détruits, cela ne devrait plus réduire les performances sur le serveur. A noter que nous continuons à enquêter sur des événements similaires qui nous ont été signalés sur d’autres cartes. Lorsque vous regardez les alliés de votre équipe, leurs noms s’affichent désormais correctement. Ajustement des animations de Falck pendant la séquence de fin de manche pour s’assurer qu’elle s’affiche correctement. Mise à jour d’un skin pouvant être gagné pour Boris via la progression de la maîtrise avec un nouveau nom : Gator. S’est assuré que les rondes TDM dans Battlefield Portal commencent toujours avec le déploiement aléatoire défini comme actif. Nous avons observé que cela n’était parfois pas actif lors du passage d’un tour à l’autre, mais nous avons maintenant corrigé cela. Application d’un ensemble de mesures garantissant le nombre correct d’apparitions d’IA dans les modes Custom Battlefield Portal à l’aide du préréglage Free for All. PC uniquement – Sélection de spécialiste activée dans la zone de danger via l’interaction de la souris, supprimant le besoin de verrouiller votre sélection avec la barre d’espace. Correction d’un incident rare dans Hazard Zone qui entraînait parfois l’activation incorrecte du flux de fin de manche, garantissant que le bon montant d’XP bonus était attribué. Correction d’un problème détecté dans la zone de danger qui pouvait entraîner l’affichage des joueurs sur la carte lorsqu’ils n’étaient pas visibles ou repérés. Correction d’un correctif pour les joueurs de Hazard Zone qui ne voyaient pas leurs séquences d’extraction se mettre à jour correctement.

Date de sortie de la mise à jour 2 de Battlefield 2042

Le patch du premier jour pour Battlefield 2042 est arrivé, mais la date de sortie de la mise à jour 2 divulguée est le 30 novembre.

Après cela, nous verrons la mise à jour 3 sortir le 7 décembre. Aucun de ces jours n’est officiellement confirmé par EA ou DICE, mais ils viennent avec l’aimable autorisation du fuiteur souvent fiable Tom Henderson.

Les dates ci-dessus pourraient changer, mais le site Web de la mise à jour 1 d’EA indique que deux autres correctifs seront livrés au cours des 30 prochains jours. Cela signifie que le 19 décembre devrait être la date limite.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

#Battlefield2042 Patch Jour 1 – 19 novembre (patch de lancement)

Patch Jour 10 – 30 novembre (Mise à jour de la qualité de vie)

Patch du jour 25 – 7 décembre (patch de contenu) Il y a des gens qui disent que le patch du jour 1 va résoudre beaucoup de problèmes, mais cela arrivera probablement dans le patch du jour 10. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 16 novembre 2021

Journée de lancement

Outre la date de sortie de la mise à jour 1, le 19 novembre est également le jour du lancement de l’édition Standard du jeu.

C’est à ce moment que tous ceux qui n’ont pas acheté l’édition Gold ou Ultimate peuvent enfin faire l’expérience du carnage de Hazard Zone et de All-Out-Warfare. Malheureusement, ils n’entrent pas dans les environnements les plus heureux car le jeu a été bombardé de critiques sur Metacritic en raison de nombreux problèmes.

DÉ: Comment jouer en solo dans Battlefield 2042

Dans d’autres nouvelles, le statut de la plate-forme Halo Infinite et comment désactiver le jeu croisé