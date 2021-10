Notes du patch 3.08 de Valorant – Modifications de la peau, fonctionnalités Esports, mises à jour des performances, etc.

Le dernier correctif 3.08 se concentre davantage sur les mises à jour du magasin, les mises à jour de performances avec des corrections de bugs.

Valorant est le jeu de tir tactique 5v5 le plus populaire du marché depuis son lancement, et Riot essaie depuis d’améliorer l’expérience des joueurs. Le dernier patch 3.08 n’est pas différent. Bien que ce patch n’apporte pas de changements majeurs au jeu, il y a peu de changements que la communauté Valorant attend depuis un certain temps.

Ces nouvelles fonctionnalités incluent la possibilité de choisir la variante du skin qu’un joueur souhaite équiper. Parallèlement à cela, si quelqu’un signale un joueur, le joueur sera informé de la raison pour laquelle il a été signalé. En plus de cela, les joueurs peuvent pousser un soupir de soulagement, car aucun agent ne sera nerfé dans le patch Valorant 3.08. Sans plus tarder, voici les détails complets sur le patch 3.08 de Valorant !

Mises à jour sociales

Pour encourager les signalements des joueurs, vous serez désormais averti si Riot prend des mesures sur l’un de vos signalements en vous envoyant une notification dans le client. Si votre client n’est pas en cours d’exécution à ce moment-là, vous en serez averti lors de votre prochaine connexion.

Mises à jour de la progression

Valorant ajoutera plus d’options de personnalisation dans le patch 3.08. À partir de maintenant, les joueurs pourront équiper n’importe laquelle des bordures de niveau de compte déverrouillées dans la section Carte de joueur. En plus de cela, les joueurs pourront désormais cacher leur niveau de compte aux autres personnes qui ne sont pas sur la liste d’amis. Cela peut être fait en décochant la case située dans l’onglet Bordure de niveau. Désormais, vous n’aurez plus à vous soucier de transporter vos coéquipiers si vous avez un niveau supérieur !

Mises à jour du magasin

Niveaux de peau équipables

Tout le monde aime présenter les skins qu’il possède, et Riot a proposé une option intéressante qui vous permettra d’équiper n’importe quel niveau de skin, à l’exception des variantes, qui seront toujours par défaut au niveau de skin maximal. Donc techniquement, vous aurez plus de skins, et qui peut s’en plaindre ?

Mises à jour des performances

Cela inclut la réduction du nombre de fois que l’interface utilisateur doit se mettre à jour pour réduire les coûts de performance. Le Poison Cloud 1P HUD et le Pit 1P HUD de Viper ont été optimisés.

Fonctionnalités d’esport

En spectateur, les entraîneurs pourront désormais passer aux joueurs avec des raccourcis clavier en utilisant 1 à 5 touches. Parallèlement à cela, ils verront désormais une image dans l’image (PIP) visuelle sur le HUD du meilleur joueur. Cela les aidera à indiquer qui ils regardent. De plus, les entraîneurs pourront désormais hériter des paramètres pour voir les raccourcis clavier des joueurs sur la minicarte.

Corrections de bugs

Agents

Les valves des gants de Viper apparaissent désormais du bon côté de ses mains en mode main gauche.

Armes

Les joueurs signalaient des bugs concernant les skins d’armes qui ne s’affichaient pas correctement, ce qui a été corrigé par Riot.

Plans

Les attaquants du hall A à Split pouvaient auparavant entendre des coups de feu provenant des rampes A pendant la phase d’achat, créant une situation désavantageuse pour les adversaires. Vous n’aurez plus à vous en soucier car Riot l’a corrigé dans ce patch. Parallèlement à cela, Viper’s Ultimate n’apparaîtra plus de manière incorrecte lorsqu’il est placé au-dessus des caisses d’expédition sur le site B situé sur Icebox.

Système de jeu

Enfin, Riot a corrigé un bug qui empêchait les joueurs de désamorcer s’ils utilisaient Ping (Z) en le faisant.