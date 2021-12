Avant même qu’un ballon ne soit botté, nous avions beaucoup de drames à divulguer en Premier League. Nous avons eu le retour de Cristiano Ronaldo, et ce qui devait être le retour ultime de Manchester United. Les récits ont commencé à s’écrire sur ce qui était censé être une bataille à quatre pour le titre. Pourtant, nous sommes ici à mi-chemin, avec Ole Gunnar Solskjaer licencié ; Manchester United sixième et Arsenal dans le top quatre. Il y a une raison pour laquelle nous l’appelons la ligue la plus imprévisible au monde.

Maintenant à mi-chemin, il est important de distribuer des critiques constructives ou, pour certains, des éloges indéniables. Cela dit, lisez la suite pour voir comment nous avons classé la moitié inférieure de la Premier League jusqu’à présent.

Notes en Premier League : la moitié inférieure

20 : Norwich City – F

Après avoir qualifié la Premier League de ligue la plus imprévisible au monde, la dernière chose dont quelqu’un devrait discuter est Norwich City, 20e. Nous avons tous vu cela venir, n’est-ce pas ? Les Canaris n’apprennent tout simplement pas, car ils font le yo-yo entre les titres de champion et la relégation de haut niveau. Au moins, à cette occasion, cependant, ils ont fait leurs adieux à Daniel Farke et présenté un homme tout à fait capable de produire le miracle de la sécurité en Dean Smith.

L’ancien manager d’Aston Villa (nous y reviendrons dans la deuxième partie) a montré des signes de promesse depuis sa prise de fonction. Il a supervisé une victoire contre Southampton et fait match nul contre Wolverhampton Wanderers, où une feuille blanche a été maintenue, et Newcastle United. Avec ces résultats, Norwich n’est qu’à trois points de la sécurité, ce qui fait soudainement de la survie une réelle possibilité. Pour l’instant, cependant, ils obtiennent un F pour avoir à nouveau enfreint la puanteur des trois derniers.

19 : Newcastle United – F

Newcastle United a la chance de recevoir une note. Les Magpies occupent le 19e rang, avec une seule victoire à leur actif. Ce qui aggrave les choses, c’est que, s’il s’agissait d’un tableau basé sur l’argent, ils seraient assis au sommet de l’arbre après la prise de contrôle controversée par le Fonds d’investissement d’Arabie saoudite.

Malgré l’augmentation des fonds ; l’introduction d’Eddie Howe et la suppression reconnaissante du logo Sports Direct, cette fois l’année prochaine, nous pourrions envisager le club le plus riche à avoir jamais figuré dans le championnat. Howe a du travail à faire, mais, en fin de compte, un travail probablement facilité par les acquisitions de janvier.

18 : Burnley – E

Burnley – la plus grande bête noire de la Premier League – occupe ce qui semble être une 18e place prévisible. Avec le manque de ressources à la disposition de Sean Dyche, la disparition de Burnley a toujours semblé inévitable. Et peut-être, juste peut-être, cela pourrait être l’année où ils ne parviennent pas à suivre l’argent. Ils essaieront de toutes leurs forces de prouver que cette affirmation est fausse, mais tandis que d’autres se renforcent autour d’eux en janvier, Dyche risque d’être de nouveau laissé dans le froid.

17 : Watford – C

Si vous aviez demandé aux fans de Watford au début de la saison s’ils seraient satisfaits du 17 à Noël, ils auraient immédiatement dit oui et auraient espéré que vous veniez du futur – arrivant avec de bonnes nouvelles. À la manière classique des Hornets, un changement de direction s’est déjà produit, avec Xisco Munoz remplacé par Claudio Ranieri en octobre. Mais, il faut le dire, Ranieri a fait un travail plus que correct jusqu’à présent.

L’ancien patron de Leicester City a pris Watford à deux points de la zone de largage, et en bonne voie pour atteindre son objectif principal de sécurité à la fin de la campagne. Il doit remercier Emmanuel Dennis pour la plupart des points gagnés, mais peut finalement s’attribuer une partie du mérite.

16e : Leeds United – D

Il est important de considérer les ambitions respectives avant d’attribuer une note aux différentes équipes. Et c’est pourquoi Leeds United obtient un D. Avant le début de la saison, il y aurait eu une bonne dose d’optimisme autour d’Elland Road, et pourquoi pas ? L’équipe de Marcelo Bielsa en a impressionné beaucoup lors de sa première campagne de retour dans l’élite, alors pourquoi, avec le soutien de fans en personne cette fois-ci, seraient-ils en deçà des attentes ?

Entrez les blessures à gogo et les perturbations de Covid-19. Les Yorkshiremen ont été la définition de l’instabilité cette saison, et une grande partie de leur incohérence peut être imputée aux blessures de Patrick Bamford et de Kalvin Phillips. Cependant, ils obtiennent toujours une mauvaise note, car même eux, avec une liste de blessures si longue, auraient eu des attentes plus élevées envers eux-mêmes.

15 : Southampton – C

Comme Watford, Southampton est assis exactement là où tout le monde s’attendait à ce qu’il soit au début de la saison : confortablement à l’écart de la zone de relégation, mais toujours imminente dans les profondeurs de la mi-table. Les Saints ont montré des étincelles de promesse individuelle – principalement de la part de deux joueurs de Chelsea à Armando Broja et de Tino Livramento. En tant que collectif, l’équipe de Ralph Hasenhuttl a été aussi peu spectaculaire que confortable. Et, en prime, ils n’ont pas encore perdu 9-0. La vie est faite de petites victoires.

14 : Everton – D

Sous Rafael Benitez – un manager vainqueur de la Ligue des champions à Liverpool – Everton a toujours semblé destiné à décevoir. Et depuis une blessure à Dominic Calvert-Lewin, c’est exactement ce qu’ils ont fait. Assis à la 14e place, cela ne devient pas plus banal pour les Toffees, qui ont été incroyablement décevants. À mi-chemin de la saison de Premier League, les fans d’Everton ont commencé à s’en prendre à l’ancien Red Benitez, dont l’équipe continue de s’affiner de plus en plus, blessure après blessure, semaine après semaine.

13 : Brighton & Hove Albion – C

Si vous revenez au début de la saison, Brighton et Hove Albion volaient plus haut que leurs ailes de mouette ne leur avaient jamais permis de voler auparavant ; beaucoup préparaient déjà la statue de Graham Potter – et certains le sont encore à juste titre. Maintenant, à mi-parcours, ils occupent une confortable 13e position, avec beaucoup de potentiel pour monter encore plus haut.

Il semble toujours de notoriété publique qu’ils ne sont qu’un attaquant clinique loin d’atteindre ce que beaucoup pensent être des sommets imparables. Potter sera satisfait de la position de son camp, mais saura à quel point ils pourraient l’être.

12 : Brentford – A

Pour faire simple, tout le monde est tombé amoureux du nouveau promu Brentford cette saison. Ils sont passés en Premier League comme Didier Drogba lors d’un match contre Arsenal. Toute note autre que A aurait été fausse et complètement fausse. Assis à la 12e place – sur la voie de la survie et bien plus encore – l’équipe de Thomas Frank s’est installée directement dans la Premier League.

Qu’il s’agisse de l’atmosphère électrique à domicile ou des bouleversements constants contre les meilleurs de la Premier League, nous espérons voir encore plus de Bees dans la seconde moitié de la saison.

11 : Crystal Palace – A

Après une refonte de l’équipe et un changement de direction, beaucoup s’inquiétaient pour Crystal Palace. Mais ils n’auraient pas dû l’être. Patrick Vieira a fait un excellent travail jusqu’à présent et a supervisé une équipe toujours en hausse et classée 11e – au bord de la première moitié. Mené par le talentueux Connor Gallagher – qui pourrait bien être la signature de la saison – Palace a été une joie à regarder jusqu’à présent.

Ce qui est le plus rafraîchissant chez eux cette saison, c’est qu’ils sont loin de la moyenne et, avouons-le, un peu ennuyeux, du côté dirigé par Roy Hodgson pendant tant d’années. Comme Brentford, ils ont plus que obtenu leur grade A.

Photo principale

Intégrer à partir de .