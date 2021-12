Les festivités sont terminées, il n’y a plus de Bucks Fizz à boire et toutes les tartelettes humainement possibles ont été mangées. Et cela doit signifier une chose et une seule chose. Il est temps de distribuer des notes en Premier League à mi-parcours. Si vous avez manqué la première partie des notes – où c’était le tour de la moitié inférieure – vous pouvez le vérifier ici.

Notes en Premier League : la moitié supérieure

Notes en Premier League : 10 : Crystal Palace – A

Après une refonte de l’équipe et un changement de direction, beaucoup s’inquiétaient pour Crystal Palace. Mais ils n’auraient pas dû l’être. Patrick Vieira a fait un excellent travail jusqu’à présent et a supervisé une équipe toujours en hausse et se classant 10e. Mené par le talentueux Connor Gallagher – qui pourrait bien être la signature de la saison – Palace a été une joie à regarder jusqu’à présent.

Ce qui est le plus rafraîchissant chez eux cette saison, c’est qu’ils sont loin de la moyenne et, avouons-le, un peu ennuyeux, du côté dirigé par Roy Hodgson pendant tant d’années. Comme d’autres, ils ont plus que décroché leur grade A.

9 : Leicester City – D

Après s’être battu pour une place dans le top quatre au cours des deux dernières saisons, beaucoup s’attendaient à ce que Leicester City fasse de même cette saison. Les Foxes ont été tout sauf dignes de la Ligue des champions jusqu’à présent, cependant. Certes, les blessures n’ont pas aidé – et elles continuent de s’accumuler – mais Brendan Rodgers a suffisamment de qualité à sa disposition pour mieux performer.

Une victoire 1-0 sur Liverpool peut constituer un coup d’envoi bien nécessaire pour la saison de Leicester, mais, pour l’instant, les Foxes restent peu impressionnants au classement. Hors de la Ligue Europa pour aggraver les choses, l’équipe de Rodgers a eu une campagne à oublier jusqu’à présent.

8e : Wolverhampton Wanderers – A

Wolverhampton Wanderers ressemblait beaucoup à une équipe coincée dans l’obscurité de la médiocrité vers la fin du règne de Nuno Espírito Santo, et peu ont été convaincus par la nomination de Bruno Lage. Au milieu de la saison, cependant, et Lage a plus que prouvé que les sceptiques avaient tort. Sous la direction du manager portugais, les Wolves sont loin de l’équipe terne de la saison dernière – une équipe souvent plus susceptible de vous endormir que de marquer.

Sous Lage, les Wolves sont rapides, excitants et imprévisibles tout en restant indéniablement résolus à l’arrière. Ils ont tous les ingrédients pour se qualifier pour la Ligue Europa pour la troisième fois en quatre saisons, et méritent amplement leur grade A.

7e : Manchester United : U

Il a été mentionné dans la première partie que Newcastle United avait même eu la chance de recevoir une note. Manchester United n’a pas été aussi chanceux. Jadon Sancho est entré en été; entra Raphaël Varane. Si cela ne suffisait pas, est venu Cristiano Ronaldo, l’un des meilleurs joueurs du monde. Il semblait qu’une équipe gagnante de la Premier League s’était réunie à Old Trafford. Au lieu de cela, nous regardons un côté de la mi-table si plein de division et de pointage du doigt.

En 7ème, après avoir subi des résultats aussi mauvais qu’une défaite 5-0 de Liverpool à Old Trafford, le seul point positif pour United est que les choses ne peuvent pas empirer à partir d’ici, sûrement ?

6e : Tottenham Hotspur – C

La note AC peut sembler assez généreuse pour une équipe de Tottenham Hotspur située en dehors des quatre premiers. Mais, dans le contexte de leur saison, la 6e place n’est pas la fin. Depuis l’arrivée d’Antonio Conte, ils n’ont pas subi le goût amer de la défaite et semblent beaucoup plus susceptibles de retrouver la forme de manière permanente – en particulier avec la touche dorée de Harry Kane qui commence enfin à briller à nouveau.

Avec toute la moitié de la saison à jouer, les Spurs ne sont qu’à cinq points des places de la Ligue des champions – un écart qui devrait être considéré comme une distance touchante pour mettre en place une course scintillante pour la nouvelle année.

5e : West Ham United – A

Le fait que West Ham United devrait être déçu de sa place en dehors des quatre premiers vous dit tout ce que vous devez savoir à quel point ils ont été bons jusqu’à présent. Les Hammers ont battu Liverpool, Chelsea et Tottenham cette saison et semblent de plus en plus susceptibles de devenir un concurrent permanent pour les différentes places européennes.

Il convient également de noter que les Hammers ont dépassé les phases de groupes de la Ligue Europa et restent l’un des outsiders en ce qui concerne la victoire en compétition.

David Moyes espère utiliser la récente victoire 4-1 de son équipe sur Watford comme tremplin vers un plus grand succès au cours de la nouvelle année, alors que le top quatre de West Ham se poursuit.

4e : Arsenal – A

Si vous aviez dit à un fan d’Arsenal, qui avait vu son équipe encaisser 10 buts en trois matchs sans but à l’autre bout lors des défaites contre Brentford, Chelsea et Manchester City, que les Gunners seraient 4e à Noël, ils se seraient effondrés sous le choc. , ou appelé un médecin pour qu’il vous donne une fois de plus. Le fait est, cependant, que l’équipe de Mikel Arteta a plus que mérité sa place en Ligue des champions à mi-parcours.

L’Espagnol a connu des débuts difficiles, mais le jeune quatuor de Martin Ødegaard, Gabriel Martinelli, Emile Smith Rowe et Bukayo Saka a renvoyé Arsenal à sa place. Derrière ce quatuor, la solidité imprévue de Ben White, Aaron Ramsdale, Gabriel et Takehiro Tomiyasu a transformé une équipe d’Arsenal auparavant fragile en une machine formidable et fonctionnelle.

Prouvant que les sceptiques se trompent à chaque match, Arteta espère voir la forme de son équipe se poursuivre au cours de la nouvelle année et au-delà.

3e : Chelsea – B

Ceux qui s’attendaient à ce que Chelsea rivalise avec Manchester City et Liverpool pour le titre de Premier League ont été nommés dès le début de la saison. Les Blues étaient impeccables et semblaient susceptibles de prendre City jusqu’au bout. Un plongeon festif dans la forme a cependant vu l’équipe de Thomas Tuchel flotter à la dérive de l’argenterie – permettant à City de sprinter en avant.

Avec Romelu Lukaku en retour, Chelsea espère relancer sa course au titre dans les semaines à venir, lorsqu’il accueillera Liverpool dans ce qui sera un match crucial pour le titre de Premier League.

2e : Liverpool – B

Qui aurait pensé qu’une équipe accueillant à nouveau ce qui ressemble à un quatuor entier – plus l’ajout d’Ibrahima Konate – améliorerait leurs temps torrides de la saison dernière? Liverpool allait toujours retrouver une forme beaucoup plus proche de son meilleur cette saison. Qui ne le ferait pas avec la réintroduction de Virgil van Dijk ?

Avec une équipe complète à l’affiche, les Reds se sont multipliés devant le but et Mohamed Salah a l’air mieux que jamais – ce qui est le plus grand éloge que l’Egyptien puisse recevoir dans le contexte de ses dernières saisons. L’équipe de Jurgen Klopp a été loin d’être parfaite – la défaite 1-0 à Leicester l’a prouvé – mais elle n’a pas non plus été médiocre – loin de là, en fait.

Ils auront une tâche à accomplir s’ils veulent rattraper Manchester City, mais Klopp a fourni de plus grands miracles dans le passé.

Classements en Premier League : 1er : Manchester City – A

Ils sont hors de ce monde, n’est-ce pas ? Robotique même – de la meilleure des manières possible. Peu importe ce que fait l’opposition, cette machine de Manchester City ne faiblit pas. Une liste de blessures qui s’allonge ? La fabrique de talents va juste faire naître un joueur parfaitement adapté de la plus grande profondeur de l’histoire de la Premier League. Guardiola ne permet aucune erreur; il recherche constamment la perfection. Et vous pouvez le dire.

Six points d’avance et semblant imparable, Manchester City pourrait bien accéder à la gloire de la Premier League pour la quatrième fois en cinq saisons en mai.

Photo principale

Intégrer à partir de .