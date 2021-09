Notes FIFA 22: les notes du Bayern Munich n’impressionnent plus

C’est à nouveau cette période de l’année. FIFA 22 sera bientôt publié, et les notes des joueurs révélées ont déjà suscité pas mal de débats. Bien sûr, les notes de certains hommes du Bayern Munich sont assez intéressantes, voire un peu décevantes.

Nous allons commencer par les points lumineux. Robert Lewandowski a vu son excellent travail reconnu et est devenu le deuxième joueur le mieux noté du jeu avec un total de 92, à seulement un point du leader Lionel Messi. Ayant battu record après record toute l’année, ce n’était qu’une question de temps avant que Lewandowski obtienne la note qu’il méritait. La note de 92 signifie qu’il obtient un point de plus que FIFA 21 et redevient naturellement le joueur le mieux noté du Bayern.

EA Sports a encore bâclé certaines de ses notes. Photo de Christophe Gateau/alliance photo via .

Manuel Neuer a également obtenu une mise à niveau d’un modeste 89 sur FIFA 21 à 90 cette fois. Neuer a dirigé son équipe dans un sextuple historique la saison dernière, et bien que sa campagne pour l’Euro 2020 ait été un peu décevante (ou dépassée, compte tenu de la blague d’un entraîneur allemand), ses réalisations méritent pleinement sa mise à niveau. Cela dit, on ne peut que se demander pourquoi Neuer n’a été classé que 89 l’année dernière après une saison triple. EA, j’ai raison ?

Passons maintenant aux points les moins lumineux. Malgré sa mise à niveau, Neuer n’est pas le gardien de but le mieux noté du jeu, cet honneur revenant à Jan Oblak de l’Atletico Madrid. Bien que personne ne puisse nier les capacités d’Oblak, le fait qu’il obtienne une note plus élevée que quelqu’un qui a littéralement remporté tous les trophées qu’il y a à gagner dans le football de club pourrait faire froncer quelques sourcils. Neuer et Oblak se sont en fait affrontés la saison dernière en Ligue des champions, le capitaine du Bayern obtenant une cage inviolée tandis que son homologue a concédé quatre buts sans riposte. De plus, Neuer a la même cote que Marc-André ter Stegen, son chauffe-banc en équipe nationale allemande. Hmm….EA, j’ai raison ?

Maintenant, si cela ne suffisait pas à vous agacer, parcourons la liste des évaluations. Une fois de plus, les autres joueurs de champ du Bayern sont hilarant sous-estimés. La victime la plus notable est probablement Thomas Müller, qui obtient un maigre 87. Croyez-le ou non, c’est en fait une mise à niveau par rapport à l’année dernière, quand il avait 86 ans. Maintenant, si vous êtes un fan du Bayern Munich, ou si vous venez d’arriver pour regarder régulièrement les matchs du Bayern (donc en gros un fan du Bayern), vous saurez que la présence et l’absence de Müller dans l’attaque du Bayern ont un impact énorme sur n’importe quel match. L’un des joueurs les plus influents de l’équipe du Bayern, Müller a connu une autre campagne exceptionnelle la saison dernière, devenant le meilleur assistant de la Bundesliga deux années de suite. Oui, il a eu ce gros raté contre l’Angleterre à l’Euro, mais si vous commencez à juger les joueurs par une erreur, je peux commencer à en nommer tellement d’autres que même Messi et Ronaldo ont fait.

Penser que le meilleur milieu de terrain du Bayern obtient moins que des joueurs comme Bruno Fernandes, Kevin de Bruyne, Casemiro et même Heungmin Son, c’est risible. Je peux vous garantir que si Müller jouait en Premier League, sa note augmenterait. Encore une fois, l’homme a remporté un sextuple la saison dernière. Que lui reste-t-il à gagner ?

Joshua Kimmich obtient peut-être sa note méritée à 89, bien qu’un argument puisse provisoirement être avancé pour le pousser dans les années 90 (encore une fois, bonjour, sextuple beaucoup?). La même chose pourrait être dite pour Leon Goretzka, qui est évalué à 87, mais c’est peut-être parce qu’il a été blessé à plusieurs reprises la saison dernière. Goretzka est cependant entré dans l’histoire, devenant le premier joueur à avoir des statistiques de 80 ou plus dans chaque catégorie sur une carte de joueur « or ». Cela dit, un 86 physique pour le résident du Bayern Hulk pourrait être considéré comme un peu trop faible.

Enfin, Alphonso Davies reste le même à 82 ans, mais encore une fois, il devrait vraiment être mieux noté, compte tenu du fait que peu seront en mesure de nommer de meilleurs arrières gauches actuellement dans le football mondial. Oui, sa saison passée n’a peut-être pas été aussi bonne que sa percée en 19/20, mais pourquoi n’a-t-il pas été mieux noté alors ? Nous avons vu des gens comme Kylian Mbappe que l’âge n’a pas d’importance en ce qui concerne les notes, alors qu’est-ce qui a privé Davies d’un possible 85, sinon plus?

Quant au reste de l’équipe, nous devrons attendre et voir comment leurs notes évolueront, mais ne vous attendez pas à ce que Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez ou Jamal Musiala soient si bien notés, vous ‘ Vous ne ferez que vous préparer à la déception. Les joueurs du Bayern ont toujours été sous-estimés dans la FIFA. Il suffit de remonter à l’année dernière pour voir à quel point ils ont été mal notés, étant donné qu’ils ont remporté un triplé. Maintenant, un sextuple plus tard, rien n’a changé. C’est triste de voir des joueurs de Premier League avoir un coup de pouce juste parce qu’ils ont fait un bon parcours en Europe. Pourquoi le Bayern ne reçoit-il pas le même traitement ?

Quoi qu’il en soit, merci d’avoir lu mon petit coup de gueule sur les derniers mauvais traitements infligés au Bayern par la FIFA. Pensez-vous que je suis trop partial, ou voyez-vous aussi l’injustice là-dedans ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

PS L’an dernier, Bouna Sarr était mieux noté qu’Eric Maxim Choupo-Moting. Vous montre vraiment ce que sait EA.

PPS Pas une seule joueuse du Bayern Frauen ne fait partie des 22 joueuses les mieux notées cette année, bien qu’elles aient remporté la Bundesliga et atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Encore une fois, EA connaît vraiment son affaire.