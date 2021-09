Notes FIFA 22: Lionel Messi est toujours numéro un

in

Les notes de FIFA 22 sont là, tout comme les fervents débats sous-évalués/surévalués des fans passionnés. En règle générale, les notes de la FIFA se déroulent lentement et les joueurs les mieux classés sont publiés à la fin. Mais cette année, EA Sports a choisi de publier immédiatement les statistiques et les noms des 22 meilleurs joueurs.

Lionel Messi est toujours classé numéro un, conservant sa meilleure séquence de FIFA 21 et FIFA 20. Derrière lui, Robert Lewandowski prend la deuxième place et Cristiano Ronaldo arrive en troisième. La seule différence entre les trois premiers de FIFA 21 est que Lewandowski et Ronaldo ont changé de place dans FIFA 22 ; Ronaldo était à la deuxième place l’année dernière au lieu de Lewandowski.

Il y a beaucoup de changements au sein de l’alignement, donc se concentrer uniquement sur une amélioration impressionnante du classement dans le top dix : Kylian Mbappé du PSG est passé du huitième rang l’an dernier au cinquième rang cette année. Harry Kane de Tottenham Hotspur est passé du 21e au huitième rang. N’Golo Kanté de Chelsea est passé du 26e au 9e rang.

Vous vous demandez peut-être : comment sont décidées les notes de la FIFA ? Tout repose entre les mains d’une équipe dirigée par Michael Mueller-Moehring, le responsable de la collecte et de la vérification des données de football d’EA Sport. Selon une interview donnée par Mueller-Moehring à ESPN, 9 000 examinateurs de données – y compris des entraîneurs et des éclaireurs – se réunissent et décident des notes des joueurs. La plupart des personnes de ce groupe sont des détenteurs d’abonnements qui peuvent assister à de nombreux matchs en personne.

Cela dépend moins du big data que vous ne le pensez, souligne Mueller-Moehring, ce qui est logique – il y a des qualités intangibles comme l’intelligence et la résilience dans le jeu FIFA d’EA qui ne peuvent pas vraiment être définies par aucune métrique. Les évaluateurs de données estiment généralement ces deux statistiques par “l’agressivité du joueur ou… par le style de jeu sur le terrain”.

FIFA 22 déploiera plus de classements dans les semaines à venir, alors gardez un œil sur cela si vous attendez de voir où atterrit votre joueur préféré. Dans d’autres nouvelles, vous pouvez également consulter la bande-annonce du mode carrière de FIFA 22 et la vidéo officielle de révélation du gameplay de FIFA 22.

