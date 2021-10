Notes finales et questions embarrassantes

Dans cette vidéo du dimanche, nous répondons à des questions inconfortables sur les succès et les ratés de Wilder et Fury, la place du Britannique dans le LXL. Avant ou après Canelo et Usyk ? et le besoin ou non d’une division super lourde et qui devrait affronter Fury maintenant.

L’ordre thématique de la vidéo est le suivant :

1) Où Deontay Wilder s’est-il trompé ?

2) Comment Tyson Fury a-t-il réussi?

3) Qui opposera mieux Fury, Usyk ou Joshua ?

4) Faudra-t-il créer des limites aux grandes différences de poids chez les lourds ?

5) Tyson Fury mérite-t-il de devancer Canelo et Usyk dans la Balance x Balance ?

