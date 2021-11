Nothing Company a cinq produits en développement derrière ses incroyables écouteurs | La technologie

Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a décidé en 2020 de se lancer dans une aventure solo en misant sur le design et l’innovation technologique. Leur premier produit a été un succès et maintenant ils en développent cinq autres.

Tout le monde dans cette salle connaît OnePlus, cette entreprise chinoise née de l’esprit de deux génies qui voulaient s’envoler d’Oppo, leur entreprise jusqu’à ce moment-là.

L’histoire de cette entreprise qui s’est développée en créant Flagship Killer au cours de la dernière décennie est un exemple de la façon dont vous pouvez innover et vous tailler une niche dans le monde exigeant des smartphones. Et, sept ans plus tard, l’histoire se répète.

Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a annoncé en 2020 qu’il quittait l’entreprise pour créer une nouvelle entreprise appelée Nothing. Nouvelles solutions, nouveaux produits et nouveaux designs.

Le premier produit de l’entreprise a été une paire d’écouteurs vraiment sans fil que cette maison a beaucoup aiméMais… qu’avaient-ils prévu d’autre pour l’avenir ?

S’adressant à India Today Tech, le vice-président et directeur général de Nothing India, Manu Sharma, a révélé que l’entreprise travaille sur cinq nouveaux produits. Sharma n’a pas révélé grand-chose, mais il a dit que au moins un de ces produits sera lancé avant la fin de 2021.

Sharma aussi a parlé du partenariat de l’entreprise avec Qualcomm, dont beaucoup ont spéculé qu’il pourrait se présenter sous la forme d’un smartphone, même s’il est vrai que cela pourrait être n’importe quel autre gadget car les puces Qualcomm sont partout.

Et c’est que Qualcomm fabrique également des chipsets pour les appareils portables, il est donc possible que nous puissions également nous attendre à des montres intelligentes, des bracelets intelligents, des smartphones, des tablettes … presque n’importe quel produit technologique.,

Son premier produit était un casque, le suivant pourrait être n’importe quoi, bien que si nous écoutons notre instinct la chose logique est que rien, tôt ou tard, fait le saut sur le marché mobile, puisque c’est là qu’ils pourraient se faire un nom dans l’histoire (et où se trouvent les avantages).