Nothing ear (1), le casque antibruit du créateur de OnePlus, à temps pour Noël à 79 € | La technologie

Nothing ear (1) sont le premier produit de cette marque qui a réussi à convaincre avec des écouteurs avec ANC et un design totalement différent.

La société de l’un des fondateurs de OnePlus, Carl Pei, a créé l’un des meilleurs écouteurs de l’année surprenant tout le monde. C’est aussi le premier produit qui a lancé sa nouvelle aventure, baptisée Nothing.

Le casque Rien d’oreille (1) Ils sont son premier produit et maintenant ils peuvent être les vôtres à temps comme cadeau de Noël. Et c’est que même si leur prix était bas compte tenu de leur taille, ils sont maintenant moins chers et coûtent 79,99 euros sur Amazon.

Les Nothing Ear 1 sont les premiers écouteurs de cette société fondée par l’un des créateurs de OnePlus. Ils coûtent 99 euros et se distinguent par leur design, leur batterie et, surtout, par leur qualité sonore et leur suppression active du bruit.

Le prix normal de ces écouteurs est de 99,99 euros, c’est donc une remise intéressante pour ceux qui recherchent un casque totalement sans fil et de qualité.

Ils ont un mode actif de suppression du bruit et de transparence. Il dispose également d’une application permettant de contrôler plusieurs de ses aspects, tels que le niveau de transparence ou la suppression du bruit.

Le design est aussi un point en leur faveur car ils sont totalement différents de ce que nous avons vu. Ils sont transparents et ont un coussinet en silicone pour réduire les bruits extérieurs.

Son autonomie est un autre de ses atouts. Chaque casque a 5,7 heures de lecture sans suppression du bruit ou 4 heures avec elle activée. Son boîtier de charge ajoute un total de 24 heures d’utilisation ou 34 heures sans ANC.

Vous pouvez le découvrir en profondeur dans l’analyse de Nothing ear (1) que nous avons publiée sur ComptuerHoy.com.

N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer ces oreilles Nothing (1) sur Amazon avec une remise pour seulement 79,99 euros et la livraison gratuite pour qu’elle arrive avant Noël.

Il existe également une version noire lancée il y a quelques semaines, mais elle coûte 99,99 euros, son prix d’origine. Ils sont également disponibles chez El Corte Inglés pour 99,99 euros.

