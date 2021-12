Nothing ear (1) : les emblématiques TW transparents, désormais aussi en noir

Ils disposent de la technologie ANC active et d’une autonomie allant jusqu’à 34 heures.

Rien d’oreille (1) combine sans aucun doute une conception révolutionnaire et une ingénierie précise telle que la technologie de suppression active du bruit pour offrir une expérience sonore pure. Des personnages populaires tels que Miranda Makaroff, Nawja Nimri, Aron Piper ou Berta Vázquez ont été vus portant des oreilles Nothing (1).

Avec un design transparent (unique en son genre) et une expérience utilisateur premium, l’oreille Nothing (1) offre une expérience sonore pure à un prix vraiment compétitif.

En noir

Désormais également disponible en édition limitée en noir, avec une nouvelle finition fumée et un coloris noir mat sur les oreillettes en silicone et à l’intérieur de la coque. Les modèles clair et noir ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 34 heures avec le boîtier, un puissant pilote de 11,6 mm et des spécifications de pointe qui incluent la suppression active du bruit.

De plus, des fonctions supplémentaires incluent la personnalisation des égaliseurs, des gestes pour les contrôler, la possibilité de rechercher des écouteurs avec l’application Find my ear (1) via l’oreille (1), ainsi que la détection intra-auriculaire et l’appairage rapide. Les écouteurs auriculaires (1) sont également résistants à la transpiration et aux projections d’eau.

99 euros

fr.rien.tech