Nothing Ear 1 review : Le battage médiatique était-il pour rien ?

Le marché saturé des vrais écouteurs sans fil a un nouveau concurrent sur le ring – Rien. Utilisant une technologie d’écouteurs sans fil de plus en plus abordable, la société promet beaucoup avec son produit inaugural. Vous bénéficiez d’une suppression active du bruit (ANC), d’une construction résistante à l’eau et d’un support logiciel pour moins de 100 $.

Lancé par le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, Nothing a le soutien de tonnes de grands acteurs de l’espace technologique, de Google Ventures à Casey Neistat, Tony Fadell et Kevin Lin. Nous avons mis le Nothing Ear 1 à l’épreuve pour déterminer si les écouteurs sont à la hauteur ou non.

Qui devrait acheter Nothing Ear 1 ?

Utilisateurs d’iPhone ceux qui ne veulent pas faire des folies sur les AirPods Pro devraient plutôt se procurer le Nothing Ear 1. Les écouteurs sont dotés d’une suppression active du bruit (ANC) et d’une connexion AAC puissante aux appareils Apple pour moins de la moitié du prix des AirPods Pro.

Minimalistes apprécieront le design translucide, ainsi que le fait que ces écouteurs fonctionnent simplement sans cloches et sifflets trop compliqués.

Rats de gymnastique apprécieront le confort et la durabilité du Nothing Ear 1. Avec un indice IPX4, les écouteurs peuvent supporter la transpiration sans problème.

Qu’est-ce que ça fait d’utiliser Nothing Ear 1 ?

Chase Bernath / Autorité Android

Parlons de ce design transparent dont Nothing a fait tant de bruit. Les écouteurs et l’étui de chargement sont emballés dans du plastique transparent pour mettre en valeur la technologie et la philosophie transparente de Nothing ; cependant, pour des raisons pratiques ou de propriété, la plupart des composants internes sont toujours cachés.

À l’aide de points colorés pour identifier chaque écouteur, les écouteurs s’enclenchent magnétiquement dans l’étui. Un petit trou dans l’étui les maintient en place, vous n’avez donc pas à vous soucier de la chute des écouteurs individuels.

Si vous avez déjà vu les AirPods Pro, le Nothing Ear 1 peut déclencher une impression de déjà-vu. Une tige courte et plate dépasse du conducteur de chaque écouteur, et les écouteurs pèsent presque exactement le même poids que leur homologue fructueux à seulement 4,7 g. Rien n’inclut également trois tailles différentes d’embouts auriculaires et la même résistance à l’eau IPX4 que les AirPods Pro.

Chase Bernath / Autorité Android

Les utilisateurs d’Android bénéficient d’un couplage rapide avec le Nothing Ear 1, la connexion initiale étant aussi simple que d’ouvrir le boîtier de chargement près de votre appareil. Les utilisateurs d’iPhone doivent appuyer sur le bouton de couplage pendant quelques secondes et coupler manuellement les écouteurs dans les paramètres Bluetooth.

Les commandes tactiles situées sur l’un ou l’autre des écouteurs contrôlent la lecture de la musique, ainsi que l’activation du mode ANC ou de transparence. La détection intra-auriculaire met également automatiquement en pause le son lorsque les écouteurs sont retirés de l’oreille et reprend la lecture lorsque les écouteurs sont remis en place.

L’application Nothing Ear 1 est-elle bonne ?

Semblable aux écouteurs eux-mêmes, Nothing s’est concentré sur la simplicité avec l’application compagnon Nothing Ear 1. Au moment de l’écriture, il n’y a pas de module d’égalisation personnalisé, laissant aux utilisateurs le choix entre quatre options prédéfinies d’égalisation (équilibré, plus d’aigus, plus de basses et de voix). Il n’y a également que deux options d’intensité pour l’ANC, ou vous pouvez choisir de désactiver complètement l’ANC ou d’activer le mode transparence.

Les options sont également limitées lorsqu’il s’agit de personnaliser les commandes des écouteurs intégrés. Un triple appui peut être utilisé pour contrôler la chanson suivante ou précédente sur l’un ou l’autre des écouteurs, tandis qu’un appui prolongé sur l’un des écrans tactiles peut déclencher la suppression active du bruit ou n’avoir aucune action. Les autres commandes tactiles (lecture/pause, volume) ne peuvent pas être modifiées.

Rien de axé sur la simplicité avant tout avec les écouteurs Ear 1.

Dans les paramètres de l’application, vous trouverez des options pour désactiver la détection intra-auriculaire, localiser les écouteurs perdus et installer les dernières mises à jour du micrologiciel.

Rien ne met l’accent sur la confidentialité et la protection des données, car l’application est conforme au RGPD. Nous avons testé une version préliminaire de l’application Nothing Ear 1 et mettrons à jour cette section de l’examen au fur et à mesure que Nothing publiera des mises à jour de logiciels et de micrologiciels.

Dans quelle mesure la suppression du bruit Nothing Ear 1 est-elle efficace ?

Chase Bernath / Autorité Android

Sans surprise, les écouteurs Nothing Ear 1 ne bloquent pas le bruit aussi bien que les casques haut de gamme comme le Sony WF-1000XM4. Pourtant, l’inclusion de tout ANC est un ajout bienvenu sur les vrais écouteurs sans fil de moins de 100 $. La suppression active du bruit réduit le bruit ambiant ambiant, vous n’avez donc pas besoin de monter le volume pour entendre clairement votre musique. Cela améliore la qualité sonore dans les environnements bruyants, tout en protégeant vos oreilles.

Un bon ajustement des embouts auriculaires correctement dimensionnés fournira une bonne isolation passive contre les hautes fréquences et les bruits accidentels, comme le cliquetis des casseroles et des poêles. La suppression active du bruit, quant à elle, cible les bruits ambiants à basse fréquence tels qu’un moteur d’avion ou une unité de climatisation.

Chase Bernath / Autorité Android

Trois micros hybrides sur les écouteurs Nothing Ear 1 mesurent le son à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du conduit auditif pour annuler le bruit. Avec l’ANC réglé au maximum, les écouteurs atténuent les fréquences de 100 à 1 000 Hz pour un son jusqu’à 50 % plus silencieux. Vous ne remarquerez pas une énorme différence lors de l’activation et de la désactivation de l’ANC, mais c’est mieux que rien du tout.

Qu’est-ce que le mode transparence ?

Le mode transparence utilise des microphones intégrés pour injecter le bruit externe dans vos oreilles. C’est essentiellement l’exact opposé de la suppression du bruit et est utile pour les athlètes ou les navetteurs qui doivent être conscients de leur environnement.

Quelle est la puissance de la connexion Bluetooth sur Nothing Ear 1 ?

Chase Bernath / Autorité Android

Le Nothing Ear 1 rock Bluetooth 5.2 avec prise en charge des codecs AAC et SBC, ce qui garantit une bonne connexion à presque tous les appareils. Bien que l’AAC ne soit souvent pas fiable sur Android, il offre une lecture stable et de haute qualité sur les appareils Apple. Étant donné que le Nothing Ear 1 n’a pas de codecs Bluetooth de haute qualité tels que aptX et LDAC, les utilisateurs d’Android peuvent vouloir forcer le streaming SBC pour l’expérience la plus cohérente.

Le Nothing Ear 1 sonne-t-il bien ?

La plupart des gens apprécieront le son de Nothing Ear 1. Comme le montre le tableau ci-dessus, la réponse en fréquence des écouteurs (cyan) suit de près la courbe de consommation de SoundGuys (rose), que nous considérons comme idéale pour la plupart des auditeurs.

Bas, médiums et aigus

Contrairement à de nombreux autres écouteurs abordables, Nothing Ear 1 n’accentue pas les notes de basse au point de dominer le reste de la musique. À 0:57 de Bad Habits d’Ed Sheeran, la voix et la guitare sont à la fois fortes et claires, même si la grosse caisse et la ligne de basse jouent simultanément.

Chase Bernath / Autorité Android

Les haut-parleurs dynamiques de 11,6 mm à l’intérieur de chaque écouteur augmentent les fréquences moyennes par rapport à notre courbe maison. Cela aide les voix à se démarquer du mix, comme dans Stay by The Kid Laroi et Justin Bieber, où les deux voix sont clairement entendues à côté du soulignement instrumental du morceau. Ce boost fait également ressortir les détails de l’instrumental, car la réverbération et le délai du synthé sont toujours audibles même si le rythme arrive à 0:22.

Les hautes fréquences légèrement accentuées peuvent être perçues comme des détails et une clarté accrus. Sur Beggin’ by Maneskin, les cymbales et les charleston sont bien définis tout au long du couplet.

Les fréquences moyennes autour de 500 Hz sonnent environ 50 % plus fort que les fréquences sous-graves autour de 50 Hz. Si vous avez envie de basses supplémentaires, le réglage de l’égaliseur d’amplification des basses ajoute une quantité notable de volume aux fréquences inférieures à 200 Hz.

Combien de temps dure la batterie ?

Chase Bernath / Autorité Android

Rien ne promettait quatre heures et 30 minutes d’autonomie avec ANC activé et six heures avec ANC désactivé. Lors de nos tests, les écouteurs ont duré quatre heures et 28 minutes avec une lecture constante à 75 dB (SPL) et un ANC réglé au maximum. Cela correspond aux 4,5 heures d’autonomie de la batterie que Nothing revendique et est conforme aux performances de la batterie de concurrents tels que les AirPods et les AirPods Pro.

L’étui de charge offre 34 heures de lecture totale et se recharge via USB-C ou sans fil. Seulement 10 minutes de charge de l’étui offrent une autonomie de huit heures, tandis que 10 minutes de charge des écouteurs représentent 60 minutes de lecture.

Quelle est la qualité du microphone sur Nothing Ear 1 ?

Chase Bernath / Autorité Android

Les trois microphones haute définition à bord du Nothing Ear 1 le rendent utilisable pour les conférences téléphoniques ou pour prendre des appels téléphoniques en déplacement. La conception de la tige saillante des oreillettes place un microphone près de votre bouche pour une qualité vocale forte et claire.

Avis de Nothing Ear 1: Le verdict

Chase Bernath / Autorité Android

Quiconque recherche de véritables écouteurs sans fil abordables devrait envisager Nothing Ear 1. Dans sa première tentative, Nothing parvient à fournir un véritable écouteur sans fil plus complet à moins de 100 $ que presque tout autre fabricant.

Un son exceptionnel, une réduction du bruit décente et un ajustement confortable font du Nothing Ear 1 un succès en ce qui concerne les éléments les plus importants des écouteurs. Ajoutez quelques extras comme un indice IPX4, la lecture/pause automatique et le chargement sans fil, et Nothing Ear 1 offre un rapport qualité-prix exceptionnel.

Quiconque recherche de véritables écouteurs sans fil abordables devrait envisager Nothing Ear 1.

Certaines fonctionnalités haut de gamme, telles que le multipoint Bluetooth, la prise en charge aptX et la personnalisation de l’égaliseur, manquent aux écouteurs. La plupart des auditeurs occasionnels ne remarqueront pas ou ne se soucieront pas de leur absence, en particulier dans les écouteurs à moins de 100 $.

Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs que nous ayons jamais testés, mais ils constituent une excellente option pour les petits budgets. Peut-être que rien ne peut être mieux que quelque chose.

Rien Oreille 1

Écouteurs antibruit transparents et abordables.

Le Nothing Ear 1 est doté du Bluetooth 5.2, de la prise en charge du codec Bluetooth AAC de haute qualité et d’une application mobile. Si vous ne voulez pas dépenser plus de 100 $ en écouteurs, les écouteurs Ear 1 sont une option bien conçue.

Quelles sont les alternatives à Nothing Ear 1 ?

Chase Bernath / Autorité Android

Les 1More Comfobuds Pro (99 $) sont une solide paire de véritables écouteurs sans fil qui peuvent correspondre à presque tout ce que Nothing Ear 1 a à offrir. La personnalisation est encore plus limitée sur ces écouteurs et il n’y a pas de support de charge sans fil, mais vous pourrez peut-être les trouver en vente pour moins que le Nothing Ear 1.

À l’opposé du spectre se trouvent les Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro (99 $), qui ont une application compagnon robuste avec des tonnes d’offres de personnalisation. Même les écouteurs sont plus personnalisables, avec neuf tailles d’embouts d’oreille inclus et un test d’embout d’oreille intégré pour assurer un bon ajustement.