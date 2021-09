Nothing Ear (1) True Wireless Earbuds : Difficile à battre en termes de valeur

Pour des appels forts et clairs, la technologie Clear Voice a été spécialement développée pour l’oreille (1) afin de réduire les bruits de fond gênants comme le vent.

Rien n’est peut-être le petit nouveau du quartier, mais cela a définitivement pris d’assaut le monde de l’audio. En peu de temps, les tout nouveaux écouteurs sans fil véritables ear (1) de cette entreprise basée au Royaume-Uni sont devenus un véritable engouement auprès des jeunes férus de technologie. Au prix de 5 999 Rs modestes, ce sont des écouteurs sans fil axés sur la conception qui offrent une bonne qualité sonore et une suppression active du bruit. Carl Pei, PDG et co-fondateur de Nothing, décrit la dernière offre de son entreprise comme « une bouffée d’air frais dans un marché encombré et indifférent, donnant le ton à notre monde numérique connecté à venir. Il allie une technologie de pointe, une ingénierie précise et une conception révolutionnaire à un prix incroyable. »

Tout d’abord, une petite introduction à Nothing avant d’approfondir sa nouvelle offre. Basé à Londres, Nothing veut inspirer les gens à croire à nouveau au potentiel positif de la technologie. À partir de cette année, il aspire à ramener l’art, la passion et la confiance dans le domaine de la technologie grand public. Nothing est une société privée avec le soutien de GV (anciennement Google Ventures) et d’autres investisseurs privés, dont Tony Fadell (principal de Future Shape et inventeur de l’iPod), Casey Neistat (personnalité YouTube et co-fondateur de Beme), Kevin Lin (co-fondateur de Twitch) et Steve Huffman (co-fondateur et PDG de Reddit).

Les véritables écouteurs sans fil Nothing ear (1) dotés d’un design transparent emblématique et promettant une expérience utilisateur premium ont fait l’objet de nombreuses discussions au sein de la fraternité technologique. Avec jusqu’à 34 heures de lecture avec l’étui, un puissant pilote de 11,6 mm et des spécifications de pointe, y compris la suppression active du bruit, les oreillettes Nothing ear (1) ont un design élégant et ultra-moderne, sont extrêmement confortables et offrent une bonne qualité sonore.

Cependant, c’est la conception qui a attiré le plus d’attention. La finition est bonne ici ; avec un boîtier transparent, le fonctionnement interne des écouteurs est exposé. Chaque écouteur ne pèse que 4,7 g et est léger et confortable dans les oreilles. Il offre des évents de soulagement de la pression, un ajustement ergonomique et trois embouts en silicone liquide personnalisables. Les oreillettes (1) sont également résistantes à la sueur et aux éclaboussures d’eau.

Sous le capot, le son pur commence par un gros haut-parleur, 11,6 mm pour être exact. Les audiophiles de Teenage Engineering ont minutieusement sélectionné le logiciel et le matériel pour des performances équilibrées dans les graves, les médiums et les aigus. Dans les coulisses, la dernière connectivité Bluetooth 5.2 vous assure de ne jamais manquer un battement.

Pour aller plus loin, la suppression active du bruit sur l’oreille (1) utilise trois micros haute définition pour mettre en évidence votre musique, vos films et vos podcasts. Vous pouvez utiliser le mode Lumière pour une suppression modérée du bruit et le mode Maximum pour les environnements plus bruyants comme dans une salle de sport ou au bureau. Lorsque vous êtes prêt à laisser le monde revenir, activez le mode Transparence. Pour des appels forts et clairs, la technologie Clear Voice a été spécialement développée pour l’oreille (1) afin de réduire les bruits de fond gênants comme le vent.

Les responsables de l’entreprise informent que l’alimentation est profonde dans l’oreille (1) avec jusqu’à 5,7 heures d’écoute et jusqu’à 34 heures avec le boîtier. La source d’alimentation compacte offre une charge ultra-rapide – 10 minutes de charge de l’étui offrent jusqu’à huit heures pour une journée d’alimentation. La meilleure partie : Nothing ear (1) se charge également sans fil et est compatible avec tous les chargeurs Qi. Les fonctionnalités supplémentaires incluent la personnalisation Find My Earbud, EQ, Active Noise Cancellation et Gesture Control via l’application ear (1), ainsi que la détection intra-auriculaire et l’appairage rapide.

J’ai synchronisé l’oreille (1) avec mon téléphone haut de gamme Samsung Galaxy S21 Ultra et je les ai portées au marché, dans les centres commerciaux et au stade voisin pour mes promenades quotidiennes. Croyez-moi, le son tueur est donné ici dès le départ. Il a un son riche et détaillé avec des basses bien définies, des médiums au son naturel et un peu d’éclat dans les aigus également. La suppression du bruit fonctionne parfaitement, l’ajustement est facile pendant de longues heures, une bonne qualité d’appel et la durée de vie de la batterie est également longue. Dans l’ensemble, ces écouteurs sonnent comme des écouteurs haut de gamme et devraient donc trouver une mention forte.

Prix ​​public estimé : Rs 5 999

