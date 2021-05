Notion étrange du procureur libéral selon laquelle le premier amendement ne peut pas s’appliquer à Fox – RedState ⋆ .

Comme nous l’avons signalé précédemment, certains médias libéraux ont appelé à des restrictions sur les droits de liberté d’expression de Fox News. Ces gens sont à peu près aussi loin d’être «libéraux» que vous pouvez l’être en termes de sens classique du mot. Le journaliste Glenn Greenwald a critiqué Julia Ioffe de GQ pour avoir suggéré que les droits du premier amendement de Fox News devraient être réduits.

«Je ne saurais trop insister sur la crise des libertés civiles que les principaux défenseurs de la censure aux États-Unis soient des journalistes libéraux: les mêmes personnes dont le devoir est de défendre le premier amendement… exigent son éviscération», a poursuivi Greenwald. «Et regardez à quel point ils adorent et vénèrent les« autorités ».

Je ne saurais trop insister sur la crise des libertés civiles que les principaux défenseurs de la censure aux États-Unis soient des journalistes libéraux: les mêmes personnes dont le devoir est de défendre le premier amendement, et non d’exiger son éviscération. Et regardez à quel point ils adorent et vénèrent les «autorités»: pic.twitter.com/AdPvMjD4BQ – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 7 mai 2021

Mais même si des gens comme Julia Ioffe ignorent que l’argument du «feu dans un théâtre bondé» n’est pas un argument juridique valable et qu’il a été utilisé pour censurer le discours, on pourrait penser que les avocats sauraient mieux que d’essayer de pousser un argument à propos de Fox et le premier amendement. Apparemment non.

Voici Julius Kim, ancien procureur et avocat de la défense, avec #GunReformNow #Resist #BidenHarris dans son profil.

Nous devons examiner de près Fox News car ce ne sont pas des informations protégées par le 1er amendement. Ce n’est qu’une machine de propagande. – Julius Kim (@Julius_Kim) 10 mai 2021

«Nous devons examiner de près Fox News car ce ne sont pas des informations protégées par le 1er amendement», a soutenu Kim. «Ce n’est qu’une machine de propagande.»

Je pense qu’il aura peut-être besoin d’un cours de recyclage sur le premier amendement.

En bout de ligne? Kim a peut-être des notions étranges sur la Constitution et le premier amendement, mais le premier amendement s’applique très certainement à Fox News. Il n’y a rien qui justifierait de ne pas leur accorder de telles protections. Kim n’a fourni aucune justification ni jurisprudence à l’appui de sa position. Le plus gros problème sous-jacent ici avec Kim ainsi qu’Ioffe est qu’ils, qui pensent qu’ils savent mieux, pensent qu’ils peuvent déterminer ou dire qui devrait bénéficier des protections du premier amendement. Mais c’est exactement pourquoi vous avez le premier amendement. Parce qu’il s’agit de protéger le discours offensant, le discours de la minorité, le discours que la majorité voudrait écraser.

Au-delà de cela, si nous voulons parler d’une «machine de propagande», je pense que Kim regarde peut-être le mauvais réseau. CNN et MSNBC ont vécu de propagande pendant les quatre dernières années et maintenant ils meurent avec des notes écrasantes parce qu’ils n’ont plus le point focal pour attaquer avec leurs mensonges, le président Donald Trump.

Mais il y a beaucoup de gens à gauche qui pensent qu’ils devraient arriver à limiter ce que dit Fox. C’est une posture anti-discours dangereuse, d’autant plus troublante qu’elle vient de gens qui sont dans les médias qui devraient condamner un tel appel le dirigent souvent.

HT: Twitchy