Notre Beauté Latine 2021 : A quelle heure commence-t-elle ?

Univision Découvrez à quelle heure commence la diffusion de Nuestra Belleza Latina 2021.

Aujourd’hui, Univision diffusera le premier gala de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina. Le célèbre réseau de télévision commencera à diffuser à 20 h 00, heure de l’Est.

Contrairement aux années précédentes, les auditions de Nuestra Belleza Latina à cette occasion ont eu lieu virtuellement avec la participation de plus de 6 000 femmes de divers États du pays.

Avec un jury stellaire et des défis classiques, la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina sera l’entretien d’embauche le plus exigeant à la télévision. Au final, un seul candidat remportera le premier prix : être le nouveau visage d’Univision.

Notre Beauté Latine | Nouvelle saison 26 septembre | Univision2021-08-27T23 : 02 : 42Z

Le jury NBL comprend Giselle Blondet, une star de longue date à Univision; Jomari Goyso, personnalité d’Univision et animateur de « Sal y Pimienta » ; et à ses débuts dans la série, Daniella Álvarez, animatrice de télévision et mannequin ; et Adal Ramones, animateur de télévision et comédien.

Alejandra Espinoza, une figure populaire d’Univision et la première gagnante de la NBL, animera l’émission emblématique. L’acteur Gabriel Coronel, qui est apparu sur “Tu Cara Me Suena” d’Univision l’année dernière, sera le journaliste en coulisses et présentera aux fans toute l’action avant, pendant et après chaque gala.

Amara La Negra, chanteuse, mannequin et actrice, fera ses débuts dans l’émission en tant qu'”animatrice du manoir” et fera des annonces spéciales, amènera des invités et présentera de nombreuses surprises chaque semaine. Le gagnant actuel de la NBL, Migbelis Castellanos, reviendra dans l’émission en tant que journaliste numérique et sera également un contributeur spécial sur “Sal y Pimienta”, l’après-émission de “Nuestra Belleza Latina”.

La nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina sera diffusée tous les dimanches sur Univision à partir de 20 h 00 HE.

Nuestra Belleza Latina promet de rompre avec les stéréotypes de la beauté féminine

Un représentant d’Univision a annoncé dans un communiqué de presse que Nuestra Belleza Latina devrait continuer à briser les stéréotypes de la beauté féminine dans la société.

«Le spectacle continuera à briser les stéréotypes de la beauté féminine dans la société et à autonomiser les femmes hispaniques dans ce qui sera sa saison la plus diversifiée à ce jour. Nous présenterons également de nouveaux talents, qui, aux côtés de personnalités populaires de la NBL, guideront les candidats au cours de leur expérience dans l’émission », a déclaré Ignacio Meyer, vice-président exécutif de la musique et du divertissement non scénarisés pour Univision Television Networks Group.

La saison précédente de Nuestra Belleza Latina a battu un record d’audience aux États-Unis

Selon une étude Nielsen, la onzième saison de Nuestra Belleza Latina, diffusée en 2018, a battu des records d’audience comme l’un des programmes de divertissement les plus regardés le dimanche.

La dernière saison de NBL (23 septembre 2018 – 2 décembre 2018) a eu une audience de 15,8 millions de téléspectateurs au total 2+ et lors de sa première diffusion, elle était à la première place parmi les séries et émissions de téléréalité sur toutes les télévisions, quelle que soit la langue , en prime temps chez les hispaniques et les bilingues aux États-Unis.

Nuestra Belleza Latina était également le programme de divertissement numéro un, quelle que soit la langue, parmi les Hispaniques aux États-Unis, tous les dimanches soirs.