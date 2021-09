Notre beauté latine 2021 : chapitre 1

in

Univision Profitez du premier gala de Nuestra Belleza Latina 2021.

La douzième saison de Nuestra Belleza Latina a atteint la programmation d’Univision avec le premier gala diffusé le dimanche soir 26 septembre.

Une fois de plus, l’émission de téléréalité est menée par la talentueuse et charismatique Alejandra Espinoza. De son côté, le jury est composé de personnalités du luxe : Giselle Blondet, Adal Ramones, Jomari Goyso et Daniella Álvarez.

Plus de 6 000 femmes hispaniques ont participé aux auditions virtuelles de Nuestra Belleza Latina, mais seulement dix-huit ont réussi à convaincre les juges lors des auditions en face à face lors du premier gala de l’émission de téléréalité.

De plus, trois jeunes ont été attachés lors des auditions en face-à-face dans la ville de Miami. Cependant, seuls deux d’entre eux pourront continuer dans la compétition grâce à l’aide des téléspectateurs dans le vote en ligne.

Dans une tenue audacieuse de couleur nude, Alejandra Espinoza a attiré l’attention du public lors de la diffusion de trois heures du gala de première de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Avec leurs sentiments en surface, Daniella Álvarez et Giselle Blondet n’ont pas pu retenir leurs larmes lorsqu’elles ont entendu les témoignages de vie de certains des participants de la nouvelle saison de la téléréalité.

Gabriel Coronel, l’un des visages les plus frais d’Univision, était chargé d’interviewer certains des candidats dans les coulisses de la première diffusion de Nuestra Belleza Latina 2021.

« Le moment est venu de chercher mon successeur et de mettre fin à mon règne. Seuls quelques élus viennent se battre pour cette couronne, bien qu’aujourd’hui nous soyons dans une période pleine d’incertitudes, nous voulons regarder vers l’avenir avec optimisme, car s’il y a quelque chose sur lequel nous sommes très clairs ; c’est que la recherche de la nouvelle reine commence maintenant », a affirmé la reine sortante Migbelis Castellanos, lors de sa participation au premier gala de la NBL.

Clauvid Daly, Lupita Valero, Raishmar Carrillo, Tanya Romero et Jennifer Chang sont quelques-unes des jeunes femmes qui ont réussi à convaincre les juges d’obtenir un laissez-passer pour la phase suivante de la compétition. Cependant, ils n’ont pas encore obtenu l’une des dix places dans le manoir de la beauté.

De leur côté, Alejandra Argudo, Thalía Lara et Karina Zevallos se disputent une place dans la phase suivante de la compétition ; ceci parce qu’ils étaient à égalité dans la ronde des auditions en face à face.

La nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina promet de séduire les téléspectateurs en étant une production pleine de diversité dans laquelle est recherchée une reine de beauté complète qui peut inspirer des milliers de femmes hispaniques aux États-Unis.

Les candidats de l’émission de téléréalité devront relever des défis sans fin pour conquérir le public et pouvoir devenir le nouveau visage de la programmation d’Univision, l’une des chaînes de télévision les plus regardées aux États-Unis.

Nuestra Belleza Latina sera diffusée sur la programmation « Sundays in Family » d’Univision. Les galas seront diffusés sur le réseau de télévision tous les dimanches à compter de 20 h HE.

Profitez du premier chapitre de Nuestra Belleza Latina 2021

