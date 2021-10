Notre beauté latine 2021 : chapitre 2

in

Univision Profitez de la deuxième diffusion de Nuestra Belleza Latina 2021.

Neuf des dix candidats à la douzième saison de Nuestra Belleza Latina ont été sélectionnés lors du passionnant gala diffusé par Univision ce dimanche 3 octobre.

La transmission de Nuestra Belleza Latina a commencé avec un numéro musical surprenant qui était en charge de la chanteuse Alejandra Guzmán avec la participation spéciale des vingt candidats présélectionnés à leurs débuts en tant que danseurs sur la piste de danse du concours.

Chacun des participants de la nouvelle saison de NBL a été soumis à des défis prometteurs pour tester sa capacité artistique à passer à la prochaine phase de l’importante compétition qui cherche le nouveau visage d’Univision.

Migbelis Castellanos, Chef Yisus, La Bronca et Carlitos « El Productor » du spectacle « El Gordo y la Flaca », étaient les stars qui accompagnaient les participants dans chacun de leurs défis artistiques.

Génesis Suero vend une valise qui avait une surprise à l’intérieur avec l’aide de Migbelis La femme dominicaine a dû vendre une énorme valise avec l’aide de la reine de Nuestra Belleza Latina, mais elle a eu une grosse surprise, car elle avait un invité spécial à l’intérieur. Genesis a impressionné les juges par sa capacité à improviser et sa personnalité. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/ Visitez le site officiel : NuestroBellezalatina.com… 2021-10-04T13 : 05 : 16Z

Les juges du concours : Giselle Blondet, Adal Ramones, Jomari Goyso et Daniella lvarez, ont eu la lourde tâche de réduire le groupe de vingt participants présélectionnés à seulement neuf candidats qui ont obtenu un laissez-passer au Mansion of Beauty.

La nouvelle saison de NBL mettra en vedette un total de dix candidats, mais jusqu’à présent, seuls neuf ont été sélectionnés. Dhanna Barnique et Fabién Laurencio de la Concepción s’affrontent pour le dernier passage au Manoir de la Beauté, un seul d’entre eux sera sauvé par le public grâce au vote en ligne.

Le nom du dernier participant à rejoindre le groupe des dix candidats de l’émission de téléréalité Univision sera annoncé lors du gala du dimanche 10 octobre prochain.

Lupita Valero, Raishmar Carrillo, Yelus Ballestas, Génesis Suero, Mía Dio, Jaky Magaña, Melissa Alemán, Clauvid Dály et Sirey Morán sont les neuf participants qui ont surpris les juges avec leurs défis artistiques et ont remporté un pass direct au Mansión de la Beauty of Notre Beauté Latine 2021.

Au milieu des présentations des participants de NBL 2021, des membres du jury tels que Adal Ramones, Jomari Goyso et Daniella lvarez ont montré leurs divergences évidentes lors de l’évaluation de la capacité artistique de certaines des jeunes femmes qui font partie du concours. .

Des participants comme Mía Dio, Génesis Suero et Clauvid Dály ont réussi à se démarquer avec leurs tests de talent chargés d’originalité et d’une bonne dose d’humour qui ont attiré l’attention du public et du jury de la NBL 2021.

Les juges ont distribué des laissez-passer pour le manoir à Jaky Magaña et Melissa Alemán. Jaky Magaña a réussi à captiver le jury avec son rapport et ils ont décidé de lui remettre l’une des clés. Cependant, elle n’était pas la seule de ce groupe à avoir eu le privilège de rencontrer Amara La Negra, puisque Melissa Alemán a également été sélectionnée pour continuer à Nuestra Belleza Latina. # NBL2021 #NuestraBellezaLatina ABONNEZ-VOUS : bit.ly/ Visitez le site officiel :… 2021-10-04T13:05:16Z

Nuestra Belleza Latina sera diffusée sur la programmation « Sundays in Family » d’Univision. Les galas seront diffusés sur le réseau de télévision tous les dimanches à compter de 20 h HE.

La douzième saison de Nuestra Belleza Latina est l’une des plus diversifiées de l’histoire de la grande émission de téléréalité d’Univision. Cette saison, la production est à la recherche d’une reine qui peut se démarquer avec une beauté intégrale et un talent qui parvient à responsabiliser les milliers d’Hispaniques qui se connectent au réseau de télévision.

Profitez du deuxième chapitre de Nuestra Belleza Latina 2021

Nuestra Belleza Latina Chapitre 2 HDNotre Latina Beauty 2021 Chapitre 2 REJOIGNEZ LE STREAM EN DIRECT NBL: bit.ly/NBLenVivo2021-10-04T05:49:50Z