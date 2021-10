Notre beauté latine 2021 : troisième chapitre

Univision Profitez de la troisième diffusion de Nuestra Belleza Latina 2021.

La troisième diffusion de Nuestra Belleza Latina 2021 a été chargée de grandes émotions, tant pour les participants que pour les personnalités qui font partie du jury du concours télévisé Univision.

Giselle Blondet a assumé le rôle de présentatrice de NBL lors du gala de ce dimanche 10 octobre, ceci car Alejandra Espinoza était absente de l’émission en raison de problèmes de santé.

« Notre chère Alejandra Espinoza a eu un problème de santé et en ce moment, le plus important est qu’elle aille bien et qu’elle soit à la maison, elle nous voit sûrement », a déclaré la star américaine quelques secondes avant d’annoncer qu’elle avait enfilé son costume. en tant qu’hôte pour soutenir Espinoza comme elle l’a fait depuis qu’elle a été couronnée NBL 2007.

Le jury du troisième gala de la NBL était composé de Jomari Goyso, Adal Ramones et Daniella Álvarez. De son côté, Blondet n’a pu évaluer aucun des candidats en tant qu’hôte invité.

Les spectacles musicaux de la soirée étaient assurés par le groupe mexicain Banda MS et le rappeur portoricain Farruko.

Les finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021 ont été surpris lorsqu’ils sont entrés dans le Mansion de la Belleza et ont réalisé que la luxueuse propriété était complètement vide.

La talentueuse et irrévérencieuse Amara La Negra a surpris les finalistes en annonçant qu’ils devront surmonter plusieurs défis tout au long de la compétition afin de commencer à profiter des multiples commodités au sein du Mansion of Beauty.

Greidys Gil, lauréate de Nuestra Belleza Latina en 2009, a fait une apparition spéciale au troisième gala pour surprendre les candidats en annonçant le défi de la semaine, qui consistait en des reportages sur les incendies ou les saisons des ouragans dans l’État de Floride.

La journaliste primée Marie-Antoinette Collins était chargée d’encadrer méticuleusement chacun des candidats sur le plateau d’enregistrement des reportages. Cependant, l’évaluation finale était à la charge des juges.

Le Hondurien Sirey Morán a réussi à devenir la compétitrice avec le rapport le plus remarquable du défi de la semaine, pour lequel elle a reçu trente minutes d’utilisation gratuite de son téléphone portable.

La cubaine Fabién Laurencio de la Concepción a été sélectionnée comme dixième finaliste de la NBL 2021, ceci après avoir été sauvée par le vote des téléspectateurs qui considéraient qu’elle était la candidate la plus apte à continuer dans la compétition.

De la Concepción a déclaré qu’elle rêvait de devenir la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina, un triomphe qui lui permettrait de remplir de joie et d’enthousiasme les membres de sa famille, qui résident actuellement à Cuba.

Migbelis Castellanos, actuelle reine de Nuestra Belleza Latina, a annoncé qu’une ancienne reine de la compétition sera chaque semaine l’invitée du NBL 2021 pour annoncer « The Queen’s Challenge », dont le but est de tester les capacités artistiques des dix participants.

Pour clore le troisième gala de l’émission de télé-réalité, Giselle Blondet a annoncé que tous les candidats sont en danger d’élimination après n’avoir pas pleinement convaincu les juges avec leurs reportages.

Les noms des finalistes de Nuestra Belleza Latina 2021 qui quitteront la compétition seront annoncés lors du gala du dimanche 17 octobre prochain.

