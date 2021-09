Notre beauté latine : les 5 meilleurs moments

Univision

Dimanche dernier, le 26 septembre, a débuté l’émission de télé-réalité sur la beauté Nuestra Belleza Latina, diffusée sur le réseau Univision. A cette occasion, le jury chargé de désigner la nouvelle reine qui fera partie du staff de la chaîne de télévision sont la présentatrice Giselle Blondet, le mannequin et ancienne Miss Colombie Daniella Álvarez, la présentatrice, styliste et écrivain Jomari Goyso, et l’acteur et comédien Adal Ramones. Tandis qu’Amara La Negra, Migbelis Castellanos et Gabriel Coronel seront ceux qui ramèneront à la maison toutes les informations que le public ne verra pas sur les écrans.

Au total, ce sont 20 participants qui continueront vers le deuxième programme dans le but de continuer sur le chemin qui les mènera à la couronne convoitée qui appartient depuis plus de deux ans à la reine vénézuélienne Migbelis Castellanos. Pour ce faire, ils doivent relever différents défis qui montrent qu’ils sont préparés pour le rôle qu’ils doivent assumer s’ils veulent être gagnants ; être une image de la plante télévisuelle, mais oui, une image qui renverse les paradigmes classiques de la beauté, sans tailles, sans mesures, mais avec un objectif très clair, être la voix de toutes les femmes, peu importe leur apparence.

Le premier gala

Dirigée par l’ancienne reine charismatique et talentueuse Alejandra Espinoza, la première nuit de la douzième saison de Nuestra Belleza Latina est arrivée. Celui où le nouveau jury a clairement indiqué ce qu’il recherchait chez la nouvelle reine : « Le moment est venu de chercher mon successeur et de mettre fin à mon règne. Seuls quelques élus viennent se battre pour cette couronne, bien qu’aujourd’hui nous soyons dans une période pleine d’incertitudes, nous voulons regarder vers l’avenir avec optimisme, car s’il y a quelque chose sur lequel nous sommes très clairs ; est que la recherche de la nouvelle reine commence maintenant », a déclaré Migbelis Castellanos, laissant place à la nouvelle aventure qui a déjà commencé.

Mais tout comme il y avait beaucoup d’émotion, différentes situations se sont également produites à de nombreuses occasions hilarantes, qui promettent d’entrer dans l’histoire au sein du programme. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont:

Nuestra Belleza Latina : Les 5 meilleurs moments de la première

Jomari Goyso a échoué au test de mode :

Cela s’est produit lorsque la participante Lupita Valero a décidé d’auditionner en tant que segment de la mode, où elle a fustigé Jomari pour son look aux Premios Juventud 2021, qui comprenait des shorts et des chaussettes jusqu’à un peu en dessous du genou.

De manière très amusante, Lupita a indiqué que peut-être Jomari Goyso allait auditionner pour un remake de la série “El Chavo del 8”. L’Espagnole l’a très bien pris et n’a pas hésité à dire oui à la fille pour passer au tour suivant, la qualifiant de “courageuse” pour ce qu’elle a fait.

Jouer

Lupita Valero, la candidate qui a embarrassé Jomari et l'a comparé à "Ñoño" de "El Chavo del 8".

Daniella a montré son côté le plus vulnérable

La participante Raishmar Carrillo a été montrée sans masque pour raconter son histoire d’abus qui l’a mise en contact avec la juge Daniella lvarez. A tel point qu’Álvarez, victime d’une situation sanitaire difficile qui l’a amenée à subir une amputation de sa jambe, a retiré sa prothèse devant la caméra, pour lui dire que tout le monde traversait des moments difficiles, mais que l’important est de s’en sortir aussi bien qu’elle l’avait fait.

Jouer

À travers les larmes, Daniella Álvarez se connecte avec l'histoire d'abandon et d'abus de Raishmar Carrillo

Les triplés de Francisca Lachapel

Kendry Campusano était chargé de « signaler » que la chère Francisca Lachapel « attend des triplés ».

Kendry était très drôle de rapporter une exclusivité comme celle-ci, dans laquelle il assurait qu’il serait “impossible” de se voir refuser l’entrée au concours, et c’est comme ça, il a obtenu Oui de tous les jurés.

Jouer

Kendry Campusano a obtenu le « Oui » des juges en « signalant » que Francisca Lachapel attend des triplés

Un journaliste météo très drôle

Fabién Laurencio a fait ses débuts en tant que journaliste météo dans un épisode dans lequel elle devait couvrir “une catastrophe naturelle” et le résultat est un moment très drôle où elle a même été touchée au visage. “Ils se sont vengés durement”, a-t-il déclaré en riant. La jeune fille a été la dernière participante à recevoir un oui du jury.

Jouer

Fabién Laurencio, avant son premier passage à la télé en tant que journaliste météo, gagne son séjour à NBL

Yelus Ballestas a illuminé tout le monde avec sa danse

L’audition de Yelus comprenait une danse très sexy qui a même rendu nerveux le juge Adal Ramones. Et bien qu’une partie du jury ait assuré que du coup son profil n’est pas celui recherché dans Nuestra Belleza Latina, la jeune fille a obtenu plusieurs Oui, ce qui lui a permis de passer au tour suivant.

Jouer

Yelus Ballestas rend Adal Ramones nerveuse avec cette danse sensuelle et est au sein de NBL.