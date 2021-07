Notre beauté latine : photos de Greidys Gil

. Les photos que vous devez voir de Greidys Gil.

Greidys Gil est considérée comme l’une des reines les plus talentueuses et charismatiques de l’histoire de Nuestra Belleza Latina, le concours télévisé d’Univision qui a servi de tremplin à de nombreuses femmes hispaniques pour faire avancer leur carrière artistique aux États-Unis.

Gil a réussi à remporter la couronne lors de la troisième saison de Nuestra Belleza Latina diffusée par Univision en 2009. Après son triomphe, la star a bénéficié d’un contrat exclusif avec Univision qui lui a permis de faire partie de grandes productions télévisées telles que “Sábado Giant”. .

L’interprète de 40 ans est la seule femme d’origine cubaine à avoir été couronnée Nuestra Belleza Latina tout au long des onze saisons que l’émission diffuse sur les écrans d’Univision.

Voici les photos que vous devez voir de Greidys Gil :

Sans maquillage

Utilisant sa personnalité sans attaches, Greidys Gil est l’une des rares reines de Nuestra Belleza Latina à s’être montrée sans une goutte de maquillage sur les réseaux sociaux.

Loin de refuser de montrer son apparence naturelle sur les plateformes numériques, Gil a publié en avril une photo montrant ses taches de rousseur avec une grande fierté.

Un mariage de rêve

Greidys Gil est mariée à l’homme d’affaires américain Luis Zaldivar depuis 2015.

Le couple a célébré un mariage de rêve en République dominicaine en présence de sa famille et de ses amis les plus proches, dont des personnalités telles que Raúl de Molina et Aleyda Ortiz.

Le jour le plus heureux de sa vie, Gil a opté pour une robe moulante qui a attiré l’attention de tous les invités.

Une maman heureuse

Greidys Gil est mère de deux enfants, fruit de son mariage avec Luis Zaldivar. À travers ses réseaux sociaux, Gil partage des photographies des moments les plus marquants qu’il vit en compagnie de ses jeunes enfants.

«Être la mère de ce couple a été ma bénédiction la plus grande et la plus précieuse. Merci mon Dieu pour ce privilège. Je vous aime à l’infini les enfants et je célébrerai avec vous chaque jour de ma vie”, a déclaré la star dans une récente publication sur la plateforme Instagram.

Un chiffre enviable

Passionnée d’alimentation saine et de sport, Greidys Gil a une silhouette enviable à 40 ans.

Nuestra Belleza Latina 2009 partage souvent des photos en bikini sur les plages paradisiaques de Miami et a mérité les éloges de ses milliers d’adeptes qui lui ont fait savoir qu’ils admiraient à quel point elle était belle après être devenue mère.

Reconnaissante à Univision pour une opportunité qui a changé sa vie

Douze ans se sont écoulés depuis que Greidys Gil a auditionné pour Nuestra Belleza Latina. Malgré le temps qui s’est écoulé, Gil demeure constamment reconnaissante à Univision et à la production du concours pour avoir participé au début de sa carrière artistique aux États-Unis.

« Cela fait 11 ans et j’ai toujours le laissez-passer qu’Osmel Sousa m’a donné lorsque j’ai auditionné pour Nuestra Belleza Latina. Une opportunité qui a changé ma vie », a déclaré le célèbre cubain sur la plateforme Instagram en 2020.