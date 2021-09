Notre beauté latine : que devrait avoir la nouvelle reine ?

in

Univision Alejandra Espinoza révèle ce qu’il faut rechercher dans la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina.

Alejandra Espinoza, la première gagnante de Nuestra Belleza Latina et la principale animatrice de la nouvelle saison, a dévoilé des détails exclusifs sur ce qui est recherché chez le successeur de la reine actuelle, Migbelis Castellanos.

Dans une interview avec Despierta América lors de l’émission de ce dimanche 26 septembre, Espinoza a révélé que la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina doit être une femme qui parvient à transmettre un message d’amélioration et d’inspiration à toutes les femmes hispaniques qui vivent aux États-Unis . . .

“Nous recherchons une femme 360, une femme responsabilisée, une femme qui veut aller de l’avant, une femme qui a la capacité de continuer à avancer et se préparer, une femme qui veut travailler dans cette chaîne qui nous a tant apporté”, dit la star d’origine mexicaine.

“Nous n’allons pas parler de beauté physique, car c’est vraiment quand il s’agit de travailler ou d’aller de l’avant, c’est le moindre des problèmes”, a déclaré Alejandra Espinoza, faisant référence à ce qui est recherché dans la nouvelle reine de Nuestra Belleza. Latin.

En parlant des candidats, Espinoza a mentionné : « Il y a même de la beauté et du talent à offrir. Dieu merci, nous avons un groupe de juges spectaculaires, car la vérité est que ce sera très difficile. Les filles arrivent très préparées, elles ont eu 11 ans pour voir le spectacle et savoir ce qu’il faut ; Je pense qu’ils ont fait du très bon travail et sont venus avec tout ».

Alejandra Espinoza a assuré que Nuestra Belleza Latina avait changé sa vie

Après son triomphe dans Nuestra Belleza Latina en 2007, Alejandra Espinoza revient dans la téléréalité en tant qu’animatrice principale de chacun des galas qui promettent de conquérir les foyers hispaniques aux États-Unis.

Dans une récente interview avec l’émission Univision Despierta América, Espinoza a avoué que l’émission de téléréalité représentait un changement capital dans sa vie : « Je suis heureux de faire partie de cette saison. Il y a 14 ans, cela a changé ma vie, cela a complètement changé ma vie, et je vous jure que c’est très agréable pour moi de faire partie du changement de vie de quelqu’un, de l’opportunité de quelqu’un ».

Utilisant l’honnêteté qui la caractérise, la mannequin également a partagé un excellent conseil pour tous les participants de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina : « Profitez-en, car en profitant de quelque chose, vous êtes déjà un gagnant. La vie n’est qu’une et des opportunités comme Nuestra Belleza Latina ne se présentent qu’une fois dans une vie. Quelle que soit l’heure à laquelle ils participeront au concours, profitez-en, profitez-en, faites-vous des amis et apprenez de tout le monde, car tout le monde a quelque chose à enseigner ».

Alejandra Espinoza est l’une des reines les plus titrées de l’histoire de la NBL

La douzième saison de Nuestra Belleza Latina représente la troisième participation d’Alejandra Espinoza en tant qu’hôte principal de l’importante compétition Univision. Auparavant, la reine de beauté était l’animatrice des huitième et onzième saisons de l’émission de téléréalité à succès.

Avec plus de 3 millions de followers sur son profil officiel sur la plateforme Instagram, Espinoza est l’un des visages les plus commerciaux de la programmation Univision.