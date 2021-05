“Notre bien-aimé Diego ne méritait pas de mourir comme ça”

03/05/2021 à 19:40 CEST

Rita, Ana María, Elsa et Claudia Maradona, sœurs de feu la star du football Diego Maradona, a demandé ce lundi Justice pour son frère après avoir pris connaissance du rapport préparé par la commission médicale et assuré que le champion du monde “ne méritait pas de mourir ainsi”.

“Cela nous fait mal de voir certains acteurs de cette cause traverser les médias comme s’il s’agissait d’un spectacle et non de la mort de notre bien-aimé Pelu”dit la déclaration envoyée aux médias.

Dans le texte, ils demandent le «peine maximale» pour les «responsables» de la mort de son frère.

“Notre bien-aimé Diego ne méritait pas de mourir ainsi. Nous continuerons à rechercher la vérité et la justice comme tout le peuple argentin. Du ciel, notre Pelu nous guide et nous donne de la force.“dit la déclaration.

Les proches du champion du monde avec l’Argentine au Mexique 1986 ont exprimé leur “indignation” car ils considèrent que la fuite du rapport médical à la presse, survenue vendredi, “a violé la vie privée” de Diego Maradona.

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT

Le conseil formé par la justice argentine pour enquêter sur une éventuelle négligence médicale dans la mort de Maradona a conclu que la performance de l’équipe de santé était “insuffisante, déficiente et imprudente”.

Les enquêtés de la justice argentine sont le neurochirurgien Leopoldo Luque, désigné comme médecin de famille de Maradona, la psychiatre Agustina Cosachov, le psychologue Carlos Díaz, le docteur Nancy Forlini, l’infirmière coordinatrice Mariano Perroni et les infirmières Ricardo Almirón et Dahiana Gisela Madrid.

«Les actions de l’équipe de santé qui s’occupait de Maradona étaient inadéquates, déficientes et imprudentes. M. DAM (les initiales de Diego Armando Maradona), du moins depuis son admission au (sanatorium) IPENSA, n’a pas pleinement utilisé son facultés mentales, ni en mesure de prendre des décisions concernant leur santé », souligne la recherche.

De plus, il affirme que “les signes de risque vital présentés par le patient ont été ignorés” et que Maradona “aurait dû être soigneusement évalué pour son risque cardiovasculaire et ses possibles maladies cardiaques” car il avait des “antécédents d’insuffisance cardiaque”.

LA MORT DE L’ASTRO

L’ancien capitaine et ancien entraîneur argentin est décédé le 25 novembre 2020 dans un quartier de la périphérie de Buenos Aires et l’autopsie a déterminé qu’il était décédé des suites d’un “œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique exacerbée”.

Ils ont également découvert une «cardiomyopathie dilatée» dans son cœur.

LA DÉFENSE DU PSYCHIATRE

L’avocat de la psychiatre Agustina Cosachov, Vadim Mischanchuk, a déclaré ce lundi depuis la porte du parquet qu’il “semblerait” qu’un coupable soit “recherché à tout prix”.

“Pas toujours qu’il y ait un décès, il y a une responsabilité pénale d’une équipe de santé”, a-t-il dit.

“La conclusion des experts de Cosachov est que la patiente est décédée d’une pathologie préexistante qui n’a aucun rapport avec l’activité psychiatrique exercée par le Dr Cosachov ou avec le médicament qu’elle a indiqué”, a-t-il ajouté.

LA VERSION DE L’INFIRMIÈRE

Rodolfo Baqué, défenseur de l’infirmière Dahiana Gisela Madrid, a déclaré à la presse que le rapport blâme “les médecins traitants” et non son client.

«Le service de santé et les médecins traitants avaient de très graves lacunes et le service infirmier était très mauvais, mais pas la performance des infirmières», a-t-il dit.

“Ce rapport dit que l’infirmière Dahiana Madrid n’a pas été autorisée à entrer. Que le service a été organisé de cette manière, un fait connu des médecins traitants, des patrons, des parents, des filles, de Verónica Ojeda et de tous les cohabitants”, a-t-il conclu.

Le rapport, qui a été divulgué vendredi, a été présenté à la justice ce lundi.