Notre classe devient plus flexible, hybride : Prof Bhaskar Ramamurthi, directeur, IIT Madras

Le professeur Bhaskar Ramamurthi, directeur de l’IIT Madras, explique comment Covid-19 a changé la salle de classe

L’Institut indien de technologie de Madras (IIT Madras) a été classé meilleur institut d’Inde dans les catégories « Global » et « Ingénierie » dans le National Institute Ranking Framework (NIRF) 2021, publié la semaine dernière. Alors qu’il a décroché le premier rang dans la catégorie « Général » pour la troisième année consécutive, en « Ingénierie » IIT Madras a été au sommet pendant six années consécutives. Le professeur Bhaskar Ramamurthi, directeur de l’IIT Madras, explique à Vikram Chaudhary de FE comment Covid-19 a changé la salle de classe, les initiatives que l’IIT Madras a prises vers l’internationalisation et pourquoi les classements sont importants mais ne devraient pas être l’objectif final. Extraits :

Dans quelle mesure est-il facile ou difficile pour les IIT de s’aligner sur la Politique nationale d’éducation (NEP) 2020 ?

Nous avons pu anticiper et mettre en œuvre à l’avance bon nombre des recommandations du PEN. Il s’agit notamment d’un enseignement multidisciplinaire, de voies de sortie multiples, etc. Par exemple, à l’IIT Madras, un étudiant peut pivoter d’une branche à l’autre, en poursuivant un double diplôme tel que l’aérospatiale avec la science des données ; nous avons 10-12 de ces voies de mise à niveau et celles-ci deviennent populaires parmi les étudiants. Aujourd’hui, un étudiant peut décider quelle filière maîtriser, même après trois ans d’études.

De même, le NEP se concentre sur l’éducation en ligne ; par le biais du National Program on Technology Enhanced Learning (NPTEL) – le plus grand référentiel en ligne au monde de cours en sciences fondamentales, ingénierie et certaines matières en sciences humaines et sociales – nous expérimentons l’éducation en ligne depuis environ 10 ans.

L’année dernière, nous avons également lancé le programme de licence en ligne en programmation et en science des données.

Allez-vous également héberger des MOOC pour attirer des étudiants étrangers, comme IIT Bombay l’a fait avec edX ?

Nos cours NPTEL sont suivis par de nombreuses personnes de l’extérieur de l’Inde, et le diplôme en ligne BSc que nous prévoyons d’offrir à l’étranger, mais à cause de la pandémie, nous avons ralenti un peu. Nous effectuons des examens en personne, car l’intégrité est importante, mais en raison de la pandémie, notre capacité à effectuer des examens en personne est limitée. Nous travaillons avec des partenaires à l’étranger. L’objectif est de s’assurer que nos diplômes en ligne ne sont en aucun cas inférieurs aux diplômes sur le campus.

Combien de doctorants accueillez-vous actuellement ?

Nous avons environ 3 000 étudiants en doctorat et environ 1 000 étudiants en maîtrise (par recherche), donc 40% de notre population étudiante est dans la recherche.

Depuis sa création, nous avons préparé 5 600 étudiants en doctorat et 4 000 étudiants en maîtrise (par recherche), soit une moyenne de 100 par an (de 1964-65 à 2014). Depuis 2014, l’IIT Madras et d’autres IIT ont augmenté leur nombre de doctorants, et nous diplôméons environ 400 doctorants par an. Ce nombre (5 600 docteurs) va doubler en 12 ans environ. Le besoin d’étudiants en doctorat est beaucoup plus élevé en ce moment; l’industrie fait beaucoup plus de R&D qu’auparavant.

Covid-19 a-t-il changé la façon dont les IIT enseigneront aux étudiants?

Avant la pandémie, certains membres du corps professoral (en particulier les plus jeunes) avaient l’habitude d’enregistrer des conférences et de les télécharger sur le cloud afin que les étudiants puissent les revoir. Les professeurs comme moi étaient plus à la craie et à parler. Après le confinement, tous les membres du corps professoral se sont familiarisés avec l’enseignement en ligne. Bien que nous revenions à l’enseignement en classe, nous aurons une approche beaucoup plus flexible et hybride.

Comment cela profitera-t-il aux étudiants?

Cela leur donnera beaucoup plus de flexibilité. Avant la pandémie, un étudiant de l’IIT Madras devait être physiquement sur le campus ; elle pouvait prendre quelques jours de congé, mais l’expérience en classe était indispensable. À l’avenir, les étudiants pourront peut-être suivre quelques semaines de cours en ligne. Certaines choses ont changé pour toujours.

Même notre processus d’admission pour les doctorants va changer. Auparavant, les étudiants devaient passer des entretiens sur le campus, mais nous réalisons maintenant que c’était autolimitatif. Nous réalisons des entretiens en ligne, économisant beaucoup de leur et de notre temps, et avons pu contacter des étudiants brillants de l’arrière-pays.

Avez-vous déjà commencé à changer la salle de classe à l’IIT Madras ?

Oui, nous avons commencé à moderniser notre salle de classe. Tout ce qui est enseigné va également sur le cloud. Bien que l’enseignement en face-à-face reste important, il passera de la simple écriture au tableau et de la transmission d’informations à un processus beaucoup plus interactif.

Même avec le corps professoral, nous avons réalisé que la productivité a augmenté massivement pendant le verrouillage.

Que pensez-vous des classements mondiaux ? Sept IIT (dont IIT Madras) continuent de boycotter le classement mondial des universités du Times Higher Education (THE)…

Les classements, mondiaux ou nationaux, sont importants, mais ils ne devraient pas être l’objectif final. Prenant l’analogie d’une salle de classe de 50 élèves, il y aura des meilleurs et des moins bien classés. Cela ne signifie pas que le topper fera quelque chose d’inhabituel dans la vie et que l’étudiant classé 50e ne le fera pas.

En ce qui concerne les classements mondiaux, ceux-ci n’aident pas vraiment un étudiant indien à choisir un collège indien.

Cela implique-t-il que le NIRF est plus important (pour les instituts et les étudiants indiens) que les classements mondiaux ?

Entre autres choses, le NIRF a mis des collèges jusqu’alors inconnus dans l’ensemble de considération des étudiants. Par exemple, un collège de Trichy qui obtient un classement élevé sur le NIRF entrera également dans l’ensemble de considération d’un étudiant du nord de l’Inde.

Des offres d’emploi ont-elles été annulées pour les étudiants de l’IIT Madras en raison de la pandémie ?

Les étudiants de l’IIT sont perçus, à juste titre, comme la crème de la crème ; Je ne pense pas que beaucoup de nos étudiants ont perdu des offres d’emploi spécifiquement à cause de la pandémie. L’année dernière, les offres d’emploi d’environ 28 étudiants ont été reprises, mais nous avons pu en placer beaucoup en organisant une deuxième série de stages ; cette année, 14 à 15 étudiants se sont vu retirer les offres d’emploi, mais je suis sûr qu’ils seront placés.

Pourquoi même les meilleurs instituts indiens ne sont-ils pas en mesure d’attirer autant d’étudiants internationaux que les collèges, disons, au Royaume-Uni ou en Australie ?

Il faut comprendre que lorsque les étudiants vont dans ces pays pour faire des études supérieures, ils veulent aussi y travailler. À moins que l’Inde ne devienne une destination d’emploi pour les étrangers de manière importante, je ne pense pas que nous aurons autant d’étudiants étrangers.

Dites-moi pourquoi les étudiants indiens vont étudier en Australie ? L’une des raisons est que la plupart ne peuvent pas entrer dans une université de même qualité en Inde (en raison de la concurrence). Une autre raison est qu’ils savent qu’ils peuvent travailler en Australie pendant un certain temps (à des salaires élevés). La raison d’aller là-bas pour étudier est aussi l’emploi.

Mais étudier dans un campus multiculturel et multinational ne leur donne-t-il pas un avantage ? Certaines universités étrangères déclarent avec audace qu’elles ont l’avantage d’être tournées vers le monde…

C’est certainement le cas. Mais comprenez également que certaines universités aux États-Unis, en Australie, en Angleterre et dans d’autres pays ont des étudiants de plusieurs nationalités car leur survie dépend de ces étudiants. Ils vont s’effondrer s’ils ne reçoivent pas d’étudiants étrangers, et c’est pourquoi ils mettent en avant de tels avantages (diversité sur le campus). Dans le même temps, beaucoup de ces pays dépendent également d’une immigration de qualité. Tant que les entreprises indiennes continueront d’embaucher principalement des Indiens pour diverses raisons (y compris le fait qu’il y a tellement d’Indiens qualifiés à la recherche d’un emploi), je ne pense pas que nous puissions nous attendre à une ruée similaire vers les universités indiennes.

Dans quelle mesure est-il possible de dispenser une formation d’ingénieur dans les langues vernaculaires, à la fois du point de vue de la classe (disponibilité de bons enseignants) et du point de vue de la vie professionnelle (la connaissance de l’anglais peut être un avantage pour les Indiens) ?

Je n’accepte pas le deuxième argument. La plupart des multinationales ont de plus grands centres en Chine que partout ailleurs dans le monde, et les Chinois ne parlent pas anglais, pas plus que les Allemands, les Coréens ou les Japonais.

Nous sommes le seul grand pays qui enseigne l’enseignement supérieur dans une langue étrangère.

Du point de vue des étudiants, si vous allez dans l’arrière-pays, beaucoup d’étudiants ont fait leur scolarité dans une langue locale, et beaucoup d’entre eux sont issus d’un milieu relativement défavorisé. Maintenant, s’ils doivent faire face à la langue une fois qu’ils entrent dans une école d’ingénieurs, cela peut devenir difficile pour eux.

Le temps est venu pour nous de lever la barrière de la langue pour les étudiants. Vous pouvez également apprendre l’anglais à la volée pendant et après votre ingénierie.

Mais qu’en est-il de trouver de bons professeurs vernaculaires en ingénierie ?

Aujourd’hui, si vous me demandez d’enseigner l’ingénierie en tamoul, je vais probablement mélanger le tamoul et l’anglais pour enseigner. N’oubliez pas que les étudiants n’apprennent pas la littérature ici, ils apprennent l’ingénierie et que la diffusion des connaissances doit se faire sur le ton qu’ils comprennent.

