Notre classement des pilotes de F1 de mi-saison 2021 : 11-20

Avec la première moitié de la campagne 2021 terminée et dépoussiérée, voici comment nous classons les 20 saisons des pilotes jusqu’à présent.

Coup d’envoi avec les 10 derniers…

11 : Sergio Perez

Peu de pilotes sur la grille ont connu un premier semestre aussi mitigé que Checo, comme en témoigne le fait qu’il a fini par claquer bang au milieu de ce classement.

D’une part, il a déjà une victoire de course à son actif, ce qui est extrêmement impressionnant, n’a franchi la ligne en dehors du top six que deux fois lorsqu’il a terminé une course et a souvent été beaucoup plus proche de Max Verstappen que l’équipe précédente du Néerlandais. -copains étaient, surtout en termes de rythme de course.

Cependant, le Mexicain a également commis quelques erreurs coûteuses qui ont fini par ruiner ses week-ends de course, a eu du mal à se qualifier à plusieurs reprises et n’est pas encore assez proche du niveau de Verstappen sur une base cohérente.

S’il était avec Red Bull depuis plus longtemps, il serait probablement un peu plus bas dans cette liste, mais étant donné que c’est sa première année dans une voiture qui est notoirement difficile à conduire, il a relativement bien performé jusqu’à présent.

12 : Balade en lance

En termes de performances par rapport à l’autre pilote dans la même voiture que lui, Stroll a sans aucun doute fait des progrès cette année, mais perd finalement sa bataille intra-équipe.

Ce n’était pas le cas au début de l’année, alors qu’il était clairement le pilote Aston Martin le plus fort et avait l’air plus beau que jamais, dépassant confortablement les qualifications et dépassant Sebastian Vettel lors des deux premières courses, mais cela s’est rarement produit depuis. .

Après Imola, le Canadien a été dépassé par l’Allemand au pointage, et l’écart serait énorme si ce dernier n’était pas disqualifié en Hongrie. La course à Budapest a également été l’un des points faibles de Stroll de l’année alors qu’il s’est sorti avec quelques autres pilotes au premier virage. Il perd également maintenant le face-à-face de qualification 7-4.

La saison n’a en aucun cas été mauvaise et il a terminé dans le top 10 plus souvent que Vettel, mais il a 12 points de retard et est deuxième le samedi, ce qui n’est pas assez bon s’il veut prouver il est le matériel de champion du monde comme il l’a prétendu.

13 : Valtteri Bottas

Pour essayer de garder son siège pour 2022, Bottas aurait eu pour objectif de finalement combattre Lewis Hamilton cette saison, mais au lieu de cela, cela a été en grande partie la même chose.

Ce jour-là, il a montré qu’il était encore assez bon pour se battre avec le meilleur, en surclassant Hamilton à trois reprises avec des tours époustouflants et en réalisant quelques bons essais le dimanche, en montant six fois sur le podium, quatre de plus que Red Bull. homologue Perez.

Cependant, les creux ont été très bas, le Finlandais ayant même du mal à entrer dans le top 10 à Imola et à Bakou, s’échappant du premier après s’être rapproché de George Russell tout en étant dépassé par l’homme Williams. Il a également pris sa retraite en Hongrie après avoir commis une grosse erreur au départ, en éliminant également quelques autres.

Dans l’ensemble, les 11 premiers tours de Bottas n’ont pas été un désastre, mais n’ont pas été formidables non plus étant donné qu’il conduit une Mercedes, et ce n’est certainement pas assez bon pour assurer son avenir avec l’équipe.

14 : Mick Schumacher

J’aurais aimé quelques points ce week-end, mais j’ai vraiment apprécié l’expérience. Maintenant – pause estivale🌞 #MSC47 #HaasF1 pic.twitter.com/nhv5UcVQDS – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 3 août 2021

Chacune des trois recrues de 2021 a connu un début de vie difficile en Formule 1, mais d’entre elles, Schumacher a été la plus impressionnante.

Impressionner est un défi de taille dans une voiture qui est confortablement la pire de la grille, mais il a parfois réussi à le faire, étant généralement beaucoup plus fort que son coéquipier Nikita Mazepin et défendant excellemment face à Verstappen et Daniel Ricciardo dans Hongrie.

Cependant, tout n’a pas été positif, l’homme de Haas faisant quelques erreurs, s’écrasant lourdement lors de plusieurs week-ends de course.

Il a lui-même qualifié la première moitié de son année de moyenne, et c’est vraiment une évaluation assez juste. Pourtant, il y a eu des signes qu’il peut vraiment démarrer une fois qu’il a la voiture.

15 : Kimi Räikkönen

Étant donné que Kimi est réputé pour ne pas avoir grand-chose à dire, il est peut-être normal qu’il n’y ait pas grand-chose à dire sur sa première moitié de saison.

Même à 41 ans, il se sent toujours assez bon pour occuper une place sur la grille grâce à d’excellentes courses de roue à roue le dimanche, qui lui ont valu deux top 10, bien qu’il en ait fait quelques erreurs aussi.

En termes de rythme absolu, l’Iceman a sans aucun doute dépassé son meilleur niveau, comme en témoigne le fait qu’il est désormais largement deuxième derrière son coéquipier le samedi.

Tout bien considéré, il a été, comme Schumacher, très moyen. Être dans la moyenne est cependant une meilleure réussite pour une recrue que pour un ancien champion du monde.

16 : Antonio Giovinazzi

Tout comme son coéquipier, la première moitié de saison de Giovinazzi n’a pas été particulièrement mouvementée ou intéressante dans l’ensemble.

Avec Raikkonen passé son apogée, le seul objectif de l’Italien aurait été de devenir enfin l’homme de tête d’Alfa Romeo, mais il n’a pas vraiment réussi à le faire, restant deuxième derrière le Finlandais les jours de course en termes de résultats.

Pour sa défense cependant, il a eu sa juste part de malchance et, comme mentionné, est maintenant clairement le plus rapide des deux pilotes, comme en témoigne le fait qu’il mène les qualifications 8-3.

Vraiment, sa saison n’a pas été pire que celle de Raikkonen ; ils sont très bien appariés. La différence cependant est qu’il est censé être dans la fleur de l’âge alors que Kimi a largement dépassé la sienne. Compte tenu de cela, il devrait vraiment gagner cette bataille intra-équipe.

17 : Daniel Ricciardo

Eh bien, ce n’est certainement pas là où nous nous attendions à mettre Ricciardo dans nos classements de mi-saison en début d’année. Par rapport aux attentes, personne n’a connu une campagne plus décevante que l’Aussie.

Bien sûr, il a affronté l’un des pilotes de la saison à Lando Norris, mais même ainsi, le déficit du Britannique a été beaucoup trop important bien trop souvent. Il a régulièrement été environ une seconde plus lent en qualifications et l’écart a également été énorme en course, il a même été doublé par son coéquipier à Monaco.

Avec trois classements parmi les six premiers et trois manches au cours desquelles il a surclassé Norris, certains signes montrent qu’il commence à se familiariser avec sa nouvelle machine, mais pas trop.

En fin de compte, avoir 63 points de retard sur un coéquipier alors qu’il est au milieu de terrain est vraiment médiocre pour n’importe quel pilote, sans parler de celui qui est considéré comme l’un des meilleurs de la grille depuis des années. S’il veut maintenir cette réputation, il doit trouver ses marques.

18 : Nicolas Latifi

La première moitié de sa deuxième saison sur la grille de Latifi s’annonçait comme un désastre, mais il l’a quelque peu sauvé lors de la dernière course.

Avant le Grand Prix de Hongrie, il avait été battu par Russell à chaque séance de qualification et à chaque course où ils ont tous deux terminé. Les choses ne sont pas pires que ça.

La dernière course avant l’été a cependant été excellente et sans aucun doute le point culminant de sa carrière en F1 à ce jour, puisqu’il a terminé en P7 après avoir tenu bon en P3 et ne s’est pas trompé tout au long, restant devant Russell du début à la fin. .

C’était exactement le genre de conduite opportuniste qui est nécessaire dans une voiture de recul et à lui seul l’a sauvé de peut-être même de terminer 19e ou 20e dans ce classement étant donné à quel point il perdait sa bataille intra-équipe.

19 : Yuki Tsunoda

De grandes choses étaient attendues de Tsunoda avant sa première saison en F1, et il est juste de dire qu’il n’a pas répondu aux attentes jusqu’à présent.

C’est à cause du grand nombre d’erreurs qu’il a commises, l’homme d’AlphaTauri s’étant écrasé à un moment donné du week-end à Imola, en France, à Bakou et en Hongrie.

La raison pour laquelle il n’est pas en bas de cette liste est que, lorsqu’il a réussi à rester sur la bonne voie, il a parfois été assez impressionnant, terminant dans les points à cinq reprises et réalisant de bons dépassements, même s’il n’a pas failli égaler. son coéquipier Pierre Gasly dans l’ensemble.

Il est clair qu’il a le talent pour aller loin, mais il doit simplement arrêter de chuter si régulièrement s’il veut accomplir quoi que ce soit avec ce talent.

20 : Nikita Mazepin

Entrer à P20 est l’homme qui, pour être honnête, la plupart se seraient attendus à entrer à P20. Le désormais surnommé Nikita Mazespin.

Comme le montre ce surnom, le Russe s’est souvent retrouvé dans le mauvais sens cette saison après avoir commis des erreurs. Cela n’a pas été le seul problème non plus, sa conduite ayant mis en colère ses collègues conducteurs à de nombreuses reprises et lui étant généralement beaucoup plus lent que Schumacher.

Il a au moins commencé à s’améliorer dans tous ces domaines ces derniers temps, mais n’a guère été impressionnant dans l’ensemble, n’ayant surpassé Schumacher qu’une seule fois et terminant deux fois devant lui le jour de la course.

Avoir la pire voiture sur la grille et une qui est très difficile à piloter n’aide pas sa cause bien sûr, mais même en tenant compte de cela, c’est un mauvais début pour la carrière de Mazepin en F1.