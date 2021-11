Notre clientèle de PME a doublé au cours des 5 dernières années : Sheela Nambiar d’Oracle

Oracle India réexamine la capacité de ses deux centres de données – à Mumbai et à Hyderabad – pour répondre à la demande croissante des PME.

Technologie pour les MPME : L’éditeur américain de logiciels Oracle avait misé sur le marché des PME en Inde il y a cinq ans. Le secteur est maintenant le secteur vertical d’affaires qui connaît la croissance la plus rapide de l’entreprise.

Sans divulguer de détails sur le nombre de PME clientes, Sheela Nambiar, directrice principale et chef d’entreprise PME, Oracle India a déclaré à Financial Express Online : « La clientèle PME d’Oracle a doublé au cours des cinq dernières années ». En fait, de tous les nouveaux comptes que l’entreprise acquiert, 60 à 70 % sont des petites entreprises du pays.

« Oracle a toujours joué dans le segment du cloud d’entreprise, donc presque toutes les grandes entreprises utilisent déjà Oracle …… Ce que je peux dire, c’est que notre acquisition de clients en Inde est beaucoup plus élevée que ce que nous voyons dans d’autres pays du Japon et de l’Asie-Pacifique (JAPAC) », a-t-elle ajouté. À l’échelle mondiale, Oracle a quatre clients lakh, dont trois lakh sont des PME.

En 2017, Oracle India a créé une unité commerciale stratégique distincte Oracle Digital pour répondre spécifiquement aux clients MPME.

Initialement, l’entreprise a vu la traction des secteurs férus de technologie tels que l’edtech, les technologies de la santé, mais maintenant les secteurs traditionnels tels que la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI), la vente au détail et la fabrication, entre autres, se sont également réchauffés au cloud.

« Avec la pandémie, beaucoup de choses ont changé. Bien sûr, l’accent mis sur la réduction des coûts et l’augmentation des bénéfices se poursuit, mais il y a maintenant une raison supplémentaire dans la pièce. Les entrepreneurs pensent plus que jamais à la continuité des activités et investissent pour la rendre pérenne », a déclaré Nambiar.

Traditionnellement, les PME travaillaient sur des processus manuels ou des solutions sur site où chaque flux de travail était déconnecté les uns des autres. Le cloud computing offre aux petites entreprises la possibilité d’intégrer tous les systèmes sous une seule suite métier pour fournir des analyses de données et présenter les tendances commerciales pour une efficacité améliorée. De plus, le cloud computing ne nécessite aucun investissement initial en capital, car il est basé sur le modèle de paiement à l’utilisation où le coût est basé sur l’utilisation.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

L’intérêt accru est de bon augure pour l’entreprise. Oracle India connaît une croissance à deux chiffres dans son segment des PME et recherche activement l’acquisition de clients. « L’objectif est de doubler la croissance et l’acquisition de nos clients ; et la bonne nouvelle est que l’Inde en tant que marché a un potentiel élevé pour atteindre ces chiffres », a déclaré Nambiar.

La major technologique possède deux centres de données – à Mumbai et à Hyderabad – offrant des services cloud à ses clients dans les segments des grandes entreprises et des PME. « Alors que nous acquérons plus de clients, nous discutons de revoir la capacité de ces deux centres de données », a ajouté Nambiar.

Selon le rapport de l’organisme de l’industrie informatique Nasscom, SMB Cloud Adoption in India: Towards a Cloud First Nation, les PME représenteront 30 % de la consommation de cloud public en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.