Notre conversation sur les lois anti-trans est rompue

Beaucoup de gens ne se soucient pas de savoir si les personnes trans meurent.

Beaucoup d’entre eux sont des républicains, adoptant des lois dans les assemblées législatives des États qui traitent nos vies comme des abstractions jouées dans de vagues hypothèses. Le gouverneur républicain du Dakota du Sud a signé deux décrets interdisant aux enfants trans de l’école secondaire et des sports collégiaux. Encore plus horrible, la législature dominée par les républicains de l’Arkansas a adopté un projet de loi interdisant les soins de santé trans nécessaires pour les enfants. Et ce ne sont là que les exemples les plus récents de législation anti-trans. Plusieurs autres sont déjà devenues loi et de plus en plus de projets de loi sont en train d’être adoptés par la législature dans de nombreux autres États. (L’Alabama et le Tennessee envisagent également d’interdire les soins de santé trans pour les enfants.)

Parmi les autres qui ne se soucient pas particulièrement de la vie trans, figurent de nombreux experts de droite, qui font avec suffisance des blagues faciles et hacky sur les femmes trans qui ressemblent à de grands hommes effrayants en robe.

Et au moins certaines des personnes qui ne se soucient pas de nos vies sont dans les médias, couvrant des problèmes qui affectent les personnes trans sans parler à de vraies personnes trans – ou ne reconnaissant pas les arguments obsolètes crachés contre nous par des groupes de défense conservateurs astroturfés comme réchauffé depuis l’époque où des arguments similaires étaient avancés au sujet des homosexuels et des lesbiennes.

Mais aucun d’entre eux ne se soucie fondamentalement de la mort des personnes trans.

Je sais à quel point cela semble dramatique. Je ne peux pas voir dans le cœur de chacune de ces personnes pour déterminer le degré précis de leur transphobie (même si au moins certaines d’entre elles ne font aucun effort pour la cacher). Je suis sûr que si je leur demandais s’ils se soucient de la mort des personnes trans, ils répondraient quelque chose comme: «Bien sûr que oui.» Et pourtant, ils se contentent parfaitement de traiter notre existence comme un sujet de débat mûr.

Alors permettez-moi d’être franc: la vague actuelle de législation anti-trans qui balaie diverses législatures d’État est une tentative d’ostraciser les Américains trans. C’est une tentative de nous couper l’accès aux soins de santé nécessaires. C’est une tentative de nous tuer par la cruauté indifférente des mesures bureaucratiques.

La plupart des médias se sont concentrés sur les projets de loi visant à interdire aux enfants transgenres de pratiquer des sports au secondaire, ce qui a été couvert efficacement ailleurs. Ma réponse rapide: même si nous accordions aux forces anti-trans leur position sur le sport au lycée – la croyance à courte vue que les «garçons» concourront injustement dans des équipes de filles, où ils domineront naturellement – on ne sait pas pourquoi quiconque sauterait à travers tous les obstacles de la transition juste pour jouer dans une équipe de basket-ball de filles du secondaire. Il échoue au test du bon sens.

Je suis beaucoup plus préoccupé par les projets de loi encore plus odieux qui serpentent dans divers organes législatifs, conçus pour supprimer le traitement hormonal des adolescents trans. Ces projets de loi forceront effectivement les adolescents trans à passer à la puberté, ce qui leur causera d’immenses dommages émotionnels et psychologiques. Certains de ces adolescents ont vécu comme eux-mêmes pendant une grande partie de leur enfance, sans que la plupart des gens dans leur vie sachent même qu’ils sont trans. Mais sans accès aux bloqueurs de la puberté et aux traitements hormonaux, les filles trans développeront des poils sur le visage et des voix profondes; les garçons trans pousseront des seins.

De nombreuses études ont montré que les adolescents trans sont plus à risque de se suicider que leurs pairs cisgenres. Une étude réalisée en 2018 par l’American Academy of Pediatrics a révélé que les garçons trans avaient un taux de tentatives de suicide de 50,8% (contre 9,8% pour les garçons cis), tandis que les filles trans affichaient un taux de 29,9% (contre 17,6% pour les filles cis). Les adolescents non binaires ont rapporté un taux de 41,8 pour cent et les adolescents interrogés sur le sexe un taux de 27,9 pour cent.

Mais lorsque les enfants trans reçoivent des soins de santé affirmant leur sexe et le soutien de leur famille et de leurs pairs, leur risque de décès par suicide diminue considérablement. (Je n’aime pas en parler, mais j’ai passé la majeure partie de ma vie à des pensées suicidaires jusqu’à ce que je commence la transition.) De plus, les enfants trans qui sont affirmés dans leur sexe ont moins de risque d’anxiété et de dépression que les enfants trans qui ne le sont pas, et une étude de 2014 sur les jeunes trans a montré que leur permettre de faire la transition en tant qu’enfants conduit à des résultats positifs.

Il y a une raison pour laquelle tous les principaux organismes médicaux américains recommandent de donner aux enfants transsexuels la possibilité de faire la transition. (Voici un article du Journal of Ethics de l’American Medical Association qui présentait cet argument il y a 11 ans.) Les enfants font d’abord la transition sociale – avec des changements dans leurs vêtements, leur coupe de cheveux et leur nom. Ensuite, avec les conseils d’un médecin, ils peuvent bloquer le début de la puberté au début de l’adolescence, et enfin commencer un traitement hormonal à la fin de l’adolescence.

Cette méthode fonctionne. Nous avons des dossiers d’enfants trans recevant un traitement hormonal dès les années 1930. Avec cette approche, les enfants trans peuvent vivre en grande partie des vies qui ne se distinguent pas de celles des enfants cis. (Si vous ne me croyez pas, considérez le nombre étonnamment élevé de femmes trans célèbres qui ont fait la transition dans leur enfance, comme Nicole Maines, Kim Petras et Hunter Schafer.)

Le concept de «passage» – une personne trans binaire étant lue comme son sexe, plutôt que comme le sexe qui lui a été attribué à la naissance – est difficile à utiliser dans les cercles trans, car il est trop facile à utiliser comme un gourdin contre ceux qui semblent ne passe pas. Mais bloquer l’accès des enfants trans aux inhibiteurs de la puberté et aux traitements hormonaux affectera indiscutablement leur capacité à réussir, si cela est un résultat souhaité pour eux. Et cela, à son tour, augmentera leur risque de subir une transphobie et de la violence transphobe à l’âge adulte, en particulier s’il s’agit de femmes trans noires ou brunes. En 2020, au moins 44 femmes trans ont été tuées, dont la grande majorité étaient des femmes trans noires ou brunes. C’était le nombre le plus élevé jamais enregistré à ce jour.

En revanche, les adolescents trans qui reçoivent les bonnes hormones synthétiques auront des options pour révéler leur transness. J’ai récemment rencontré une femme qui a fait la transition à l’adolescence (dans les années 2000, pas moins), et elle est simplement supposée être une personne cis dans son domaine. Personne n’a jamais deviné le contraire. Trop de gens qui ne reçoivent pas ces hormones seront toujours «trans» dans trop de pièces.

Les personnes trans sont beaucoup plus difficiles à diaboliser quand on ne peut pas dire qui nous sommes, quand on pourrait juste être une autre fille de l’équipe de volleyball ou un autre acteur principal dans la pièce de théâtre du lycée. S’accrocher au stéréotype néfaste de «l’homme effrayant en robe» – qui est le stéréotype utilisé pour soutenir une grande partie de cette transphobie – nécessite presque de rendre logistiquement impossible la transition pour quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit bien dans l’âge adulte. (Mais aussi, soyez gentil avec quelqu’un que vous pensez être un homme vêtu d’une robe. J’ai été elle, et c’est vraiment, vraiment effrayant.)

Le projet de loi de l’Arkansas lie spécifiquement le «sexe» aux organes reproducteurs. Cette décision définit effectivement la «féminité» comme une capacité à avoir des enfants, ce qui est de toute évidence un saut, un saut et un saut loin d’une attaque contre le droit à l’avortement qu’il devrait donner à quiconque soutient ces droits une sérieuse pause.

Mais ce qui est encore plus flagrant est le fait que le projet de loi privilégie la capacité de reproduction et l’idée qu’une horreur présumée qui attend les enfants trans à mesure qu’ils atteignent l’âge adulte est une incapacité à avoir des enfants biologiques. En tant que personne adoptée (qui devra probablement adopter elle-même des enfants pour des raisons sans rapport avec ma transness), cet argument particulier mené par les forces anti-trans est particulièrement offensant. C’est aussi un signal de la façon dont la société américaine reste profondément biaisée en faveur des hétérosexuels cisgenres qui se jumellent et ont des enfants, malgré le fait que nous savons combien de personnes queer, de tous bords, existent dans notre monde.

Les arguments avancés contre les personnes trans sont les mêmes que ceux utilisés contre les homosexuels et les lesbiennes, et ce sont les mêmes arguments qui ont été utilisés contre les femmes sur le marché du travail au 20e siècle, et ce sont les mêmes arguments qui soutiennent le racisme structurel. : Il y a une certaine apparence de l’Amérique, et ce n’est pas comme [insert out-group of choice].

Ces projets de loi et la plupart de leur couverture sont cis-sexistes. Une grande partie de l’opposition aux personnes trans – ou même les sentiments dégoûtants non déclarés que de nombreuses personnes cis ont à notre sujet – provient des sentiments de parents cis qui essaient d’arrêter les transitions de leurs enfants trans, ou de l’idée qu’une personne trans pourrait un jour regretter leur transition et souhaitent pouvoir la reprendre.

Cela vaut la peine d’explorer la tristesse des parents cis et en particulier la profondeur du sentiment que ressentent certains détransitionnaires. Mais les humains dont la vie sera la plus affectée devraient être la priorité ici – et nous ne devons pas perdre de vue le fait que ce sont de vraies personnes, pas des exercices de pensée intellectuelle dont l’existence peut être définie par les inconvénients qu’ils pourraient causer le statu quo. Les conversations sur l’intersection des vies cis avec des vies trans ou sur la détransition perdent toute valeur si elles sont présentées dans un cadre spécifiquement cis, à partir d’une croyance fondamentale que la transness est une aberration à éviter à tout prix et à plaindre autrement. Nous ne sommes pas des aberrations. Être trans n’est qu’une autre façon d’être humain.

Il y a une hypothèse erronée parmi de nombreux Américains cis (du moins ceux à qui je parle) que les «personnes trans» sont égales à des gens comme moi – des femmes trans blanches relativement aisées qui ont fait la transition à l’âge adulte, apparemment sur un coup de tête, et qui n’arrêtent pas de parler à propos de ça. Mais la majorité des trans Américains appartiennent à la classe ouvrière ou sont issus de familles ouvrières. Beaucoup d’entre nous ne sont pas blancs. La plupart d’entre nous sont à peine en train de gratter.

Le filet de sécurité sociale extrêmement mince qui nous soutient aux États-Unis est, de manière choquante, l’un des meilleurs pour les personnes trans. C’est uniquement parce que le monde est tellement tourné vers les personnes cis qu’il y a désastreusement peu d’endroits où les personnes trans peuvent trouver les soins dont nous avons besoin. Ce filet de sécurité sociale ne vaut pas seulement la peine d’être préservé; c’est vital, tout comme la création d’un meilleur accès aux soins de santé trans pour tous les Américains trans.

Mais je suis une femme blanche relativement aisée qui a fait la transition à l’âge adulte, et j’ai une plateforme médiatique, et je ne vais pas arrêter d’en parler. Coupé au filet de sécurité sociale, et les personnes trans – nous sommes nombreux – mourront. C’est aussi simple que cela, et il vaut la peine de se demander si ce sang vaut autant d’hypothèses qui nous transforment en monstres imaginaires plutôt qu’en personnes essayant simplement de survivre un autre jour dans un pays qui se fiche de moins en moins de savoir si nous vivons.

Ceux qui remettent en question les histoires des personnes trans – en particulier des jeunes trans – nous privent de notre autonomie pour définir nos vies. Ils soutiennent, parfois implicitement et parfois explicitement, que les personnes cis sont les véritables arbitres de qui nous sommes. Ils suggèrent que lorsque les personnes trans défendent nos intérêts, à la fois en tant qu’individus et en tant que communauté, nous sommes égoïstes, naïfs et intransigeants. Mais il n’est pas égoïste de dire que vous avez un moi, il n’est pas naïf de croire que vous le connaissez mieux que les autres, et il n’est pas sans compromis d’insister sur le fait que vous devriez vivre une vie digne comme n’importe qui d’autre.

Chaque jour où les personnes cis orientent la plupart des conversations sur les personnes trans est un jour qui suggère en outre que nos vies ne valent pas la peine d’être vécues telles qu’elles sont. Mais si nos vies sont ce que nous disons qu’elles sont, et si elles ne valent pas la peine d’être vécues telles qu’elles sont, qu’essayez-vous de nous dire? Où voudriez-vous que nous allions? Répondez à cette question. J’attends.