«  Notre coût de crédit sera limité à environ 2,5%  »

La dynamique de croissance qui s’était étouffée en janvier est revenue en février et mars et elle devrait se maintenir, déclare Umesh Revankar, directeur général et PDG de Shriram Transport Finance Company, à Shritama Bose. Le coût du crédit de l’entreprise pourrait rester proche de 2,5%, ajoute-t-il. Extraits:

Quel pourrait être l’impact de la nouvelle politique de mise à la casse sur les ventes de véhicules?

Nous devons être clairs sur la politique de mise à la casse, car ce sont des ébauches de lignes directrices. Nous ne sommes pas sûrs de la dernière chose. Une chose dont le gouvernement a parlé, c’est que le véhicule est mis au rebut au centre de mise au rebut. Qui dirigera ces centres de mise au rebut? S’agit-il d’un organisme privé ou gouvernemental? Ce n’est pas très clair. Qui fixera le prix de la mise à la casse des véhicules? Ils ont mentionné 4 à 6% du prix actuel. C’est un domaine où, à moins qu’il n’y ait de clarté, nous ne pourrons pas faire de commentaires.

Le deuxième domaine où la clarté est requise est celui de la personne qui possède un véhicule depuis plus de 15 ans. S’il n’est pas apte à fonctionner, il sera mis au rebut. Dans ce cas, le propriétaire obtiendra un certificat et bénéficiera de certains avantages s’il achète un nouveau véhicule. Nous suggérons que le certificat soit transférable afin que la personne qui achète réellement un véhicule neuf puisse l’utiliser. Il est peu probable qu’une personne qui possède un véhicule de plus de 15 ans achète un nouveau véhicule. Ils achèteront probablement un véhicule d’occasion. Ce sont les deux points majeurs – un certificat transférable et qui gère les centres de mise au rebut et fixe les prix – pour lesquels nous avons besoin de clarté.

Pendant les fêtes de fin d’année, nous avions constaté une accélération de la croissance dans toutes les catégories de prêts, mais elle s’est étouffée par la suite dans certains segments. Quelle a été votre expérience?

La demande a été assez bonne, bien qu’il y ait eu un ralentissement en janvier. Il a repris dans la seconde moitié de février et mars est plutôt bon. Pour les véhicules neufs, la demande est bonne. Il en va de même pour les engins de chantier et les véhicules de chantier. Je pense que cela se poursuivra pendant encore quelques mois, car en avril-mai, la production agricole sera exceptionnelle et de nombreuses activités de construction vont probablement démarrer. L’élan observé en mars continuerait d’être positif.

Existe-t-il une possibilité, en particulier dans le segment de la construction, que la croissance ralentisse à nouveau si les cas de Covid continuent de monter en flèche?

Je ne pense pas. Dans le Maharashtra, bien qu’il y ait quelques inquiétudes, j’ai l’impression que le gouvernement n’acceptera aucune sorte de verrouillage. Ils opteront pour des restrictions comme le couvre-feu nocturne. Il se peut donc qu’il n’y ait aucun impact sur l’activité de construction.

Quelles tendances observez-vous en termes de qualité des actifs? Dans quelle mesure votre livre a-t-il été restructuré?

Notre restructuration était initialement prévue pour environ 3%, mais il semble maintenant que notre restructuration serait inférieure à 1% car de nombreux segments où nous avions initialement prévu des défis fonctionnent désormais normalement. Le tourisme et les transports urbains sont devenus normaux. Ce n’est que dans les autobus scolaires qu’il y a des défis là où les écoles n’ont pas commencé, comme aussi dans le transport du personnel. C’est moins de 1% de notre portefeuille. Les prêts MPME représentent moins de 2% de notre livre et les clients y ont déjà profité de la garantie de crédit. Ainsi, l’option de restructuration ne leur est pas offerte. En termes de remboursement global, près de 100% est revenu à la normale.

Votre provisionnement au troisième trimestre a augmenté de 52% d’une année sur l’autre. Allez-vous également fournir de manière agressive au quatrième trimestre?

Nous avons été agressifs en créant des dispositions supplémentaires liées à Covid, ce que nous continuons de faire. Mais je ne pense pas que ce sera substantiel au quatrième trimestre car nous aurions déjà fourni l’intégralité du livre au cours des quatre derniers trimestres. Au début de l’année, nous avions estimé le coût du crédit à 2,8%. On devrait pouvoir le limiter à environ 2,5%.

Les rendements obligataires ont commencé à se durcir. Dans quelle mesure votre coût d’emprunt a-t-il été affecté? Quelle augmentation des coûts pourrez-vous répercuter sur vos clients?

À l’heure actuelle, nous n’assistons pas à un durcissement de nos coûts d’emprunt parce que nous n’empruntons pas à court terme. Mais chaque année en mars, un certain durcissement se produit; il n’y a donc rien de nouveau. Étant dans un segment de niche, nous pourrons répercuter toute augmentation si cela se produit. Nous sommes convaincus que nous pourrons emprunter à des taux inférieurs.

