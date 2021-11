Notre Dame embauche Urban Meyer après que Brian Kelly soit allé à LSU?

LSU semble être sur le point d’embaucher Brian Kelly de Notre-Dame comme prochain entraîneur-chef du programme.

Cette décision fait suite à un déménagement tout aussi massif dans l’Ouest, où l’USC a volé Lincoln Riley à l’Oklahoma. Alors que la justification de cette décision est assez simple, le déménagement de Kelly de South Bend est un peu plus un casse-tête.

Cela dit, les Fighting Irish auront bientôt besoin d’un nouvel entraîneur-chef.

Et un nom qui revient sans cesse au cours des dernières heures pour ce poste qui sera bientôt vacant est l’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer.

Pendant des années, Meyer a considéré Notre-Dame comme sa destination d’entraînement idéale.

Urban Meyer dit que Notre Dame est « toujours mon travail de rêve ; cela n’a pas changé. Meyer à Notre Dame rendrait à nouveau la rivalité USC intéressante. – USC Football News (@USCFootballNews) 12 décembre 2008

Lors d’une apparition sur le podcast « The Eleven Dubcast » il y a quatre ans, sa femme, Shelley, a également réitéré que diriger les Fighting Irish était un objectif personnel de son mari. Elle a insisté sur le fait que c’était l’un des trois emplois pour lesquels il lui avait dit qu’elle n’aurait pas son mot à dire s’il avait un jour l’opportunité d’accepter.

C’est maintenant la chance de Meyer.

À ce stade, il est prudent d’appeler l’heure de la mort pour son passage en tant qu’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville. Ils ont une fiche de 2-9 sur l’année et la semaine dernière, Meyer a admis qu’il n’arrivait même pas à faire en sorte que ses joueurs exécutent correctement les itinéraires.

Urban Meyer dit que les #Jaguars ont toujours des problèmes avec les récepteurs larges exécutant de mauvaises routes, des problèmes de profondeur et des problèmes de localisation Ne parlerait pas spécifiquement du 4e essai raté à la fin du jeu – Mia O’Brien (@MiaOBrienTV) 29 novembre 2021

Cela pourrait être l’occasion pour un Nick Saban de quitter les Dolphins de Miami pour un nouveau départ à la Alabama. Un dont il a désespérément besoin après les derniers mois.

Meyer a fait des montagnes russes pleines de pics et de vallées en 2021.

A présent, tout le monde connaît ses problèmes. Meyer a été filmé dans un bar sous la pression d’une jolie jeune femme blonde. Shelley Meyer n’a d’abord pas apprécié ce qui s’est passé, s’en prenant à Twitter. Puis une vidéo encore plus gênante est sortie, montrant exactement où Meyer lui mettait la main pendant que la femme dansait sur lui. En fin de compte, la femme et la fille de Meyer s’exprimeraient, essayant de régler l’affaire. Tout a semblé s’améliorer pendant un certain temps, seulement pour qu’une nouvelle séquence de revendications scandaleuses émerge. Des accusations ont été portées au sujet d’une série de SMS inacceptables et d’une troisième vidéo, pire encore. Reste à savoir ce qu’il adviendra de ces accusations.

En attendant, la vie professionnelle de Meyer est aussi mal en point que la sienne personnelle. Aller à Notre Dame après Kelly et sauver ce programme pourrait être l’antidote parfait aux malheurs de Meyer.

Kelly est l’entraîneur-chef des Fighting Irish depuis 2010. Cette année, il a mené le programme à une fiche de 11-1 en saison régulière. Dans l’ensemble, il a affiché un record de 92-39 au cours de ses 12 saisons, menant Notre Dame à un match de championnat national BCS en 2012 et aux éliminatoires de football universitaire en 2018 et 2020.

Il a failli quitter Notre-Dame l’année dernière pour un poste très médiatisé, mais ne l’a finalement pas fait.

Apparemment, le concert de LSU est trop beau pour être laissé de côté, cependant.

Kelly laisse derrière elle de grosses chaussures à remplir, mais si quelqu’un peut le faire, c’est bien Meyer.

Le fera-t-il, cependant? Le temps nous le dira.

