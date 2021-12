Notre Dame nomme Marcus Freeman entraîneur-chef après la sortie de Brian Kelly

Notre Dame reste dans la maison pour remplacer Brian Kelly.

Les Irlandais ont officialisé ce qui a été spéculé pendant des jours, en promouvant le coordinateur défensif Marcus Freeman au 30e entraîneur de football en chef à South Bend.

« C’est un honneur d’être nommé entraîneur-chef de Notre Dame Football », a déclaré Freeman, 35 ans, dans un communiqué annonçant son embauche. «Je suis éternellement reconnaissant au père John Jenkins et (directeur des sports) Jack Swarbrick de m’avoir donné l’opportunité de diriger les hommes exceptionnels qui font de ce programme ce qu’il est.

« Notre Dame est un endroit très spécial et j’ai hâte de poursuivre un championnat national avec les étudiants-athlètes, les entraîneurs et le personnel les plus remarquables du football universitaire. »

Le coordinateur offensif Tommy Rees a informé Notre Dame qu’il resterait avec les Fighting Irish au lieu de rejoindre Kelly à Baton Rouge, en Louisiane. Notre Dame a publié une vidéo sur Twitter de Rees disant à l’équipe qu’il restait sur place.

Freeman est désormais le deuxième entraîneur de football noir à Notre Dame après Tyrone Willingham (2002-04).

Marcus Freeman est le prochain entraîneur-chef de Notre Dame.AP

Une source a déclaré à l’AP que Kelly était également intéressée à amener Freeman à LSU. Kelly a quitté Notre Dame après 12 saisons et les Fighting Irish sont toujours en lice pour une place dans les éliminatoires du football universitaire. Il a été présenté mercredi comme l’entraîneur des Tigers.

Swarbrick, qui devait assister à une réunion d’expansion du PCP à Dallas, a plutôt passé mercredi à South Bend une réunion avec Rees et Freeman.

Rees, 29 ans, ancien quart-arrière de Notre-Dame, est revenu aux Irlandais en tant qu’entraîneur des quarts-arrière en 2017 et a été promu coordinateur offensif en 2020.

Freeman, 35 ans, a rejoint le personnel de Kelly cette année après avoir été embauché loin de Cincinnati. L’atterrissage de Freeman, qui était également poursuivi par LSU l’intersaison dernière, a été considéré comme une victoire majeure pour Kelly et Notre Dame.

Freeman, un ancien secondeur de l’Ohio State, est considéré comme une étoile montante de l’entraînement universitaire et au cours de son court séjour avec les Irlandais, il a joué un rôle majeur dans la constitution d’une classe de recrutement classée n ° 5 dans le pays par 247 Sports avec deux semaines pour aller avant le jour de la signature.

Sur le terrain, Freeman et Rees ont aidé les Irlandais à mener 11-1 dans ce qui devait être une année de reconstruction après la participation aux séries éliminatoires de la saison dernière. Notre Dame est sixième au classement CFP.

Marcus Freeman est le prochain entraîneur-chef de Notre Dame.AP

Freeman a passé quatre saisons à Cincinnati en tant que coordinateur défensif de Luke Fickell, aidant les Bearcats à devenir un prétendant aux séries éliminatoires.

Les Bearcats sont quatrièmes au classement CFP avant le match de championnat de l’American Athletic Conference samedi et ont une chance de devenir la première équipe en dehors des conférences Power Five à atteindre les éliminatoires.