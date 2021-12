Notre Dame OC Tommy Rees sur Rester. De plus, l’agence gratuite de la NBA 2022

Russillo est rejoint par le coordinateur offensif de Notre Dame Tommy Rees pour discuter de l’apprentissage que l’entraîneur-chef Brian Kelly partait pour LSU, décidant de rester en tant qu’OC, le nouvel entraîneur-chef de Notre Dame, Marcus Freeman, et plus (0:32). Ensuite, Ryen s’entretient avec John Hollinger de ., ancien vice-président des opérations de basket-ball des Grizzlies, à propos de son récent article sur le Thunder et d’un aperçu de l’agence libre de la NBA en 2022, et de ses 10 meilleurs candidats (23:58). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (59:20).

Hôte : Ryen Russillo

Invités : Tommy Rees et John Hollinger

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / RSS