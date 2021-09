Notre documentaire mondial se dirige vers Amazon Prime

Pas étranger aux films de concert, Justin Bieber apparaîtra dans un nouveau documentaire à la suite de son concert du réveillon du Nouvel An intitulé Justin Bieber: Our World, qui sera présenté en première sur Amazon Prime le 8 octobre.

Le film relatera le retour de la pop star de 27 ans, lauréate d’un Grammy, à la musique live avec son premier concert complet en trois ans après avoir été contraint de reporter sa tournée Changes en raison de la pandémie.

Bieber a creusé profondément dans son catalogue lors de sa performance du réveillon du Nouvel An depuis le toit du Beverly Hilton Hotel pour interpréter 21 succès couvrant toute sa carrière, de “Baby” de 2010 à ses singles Changes de 2020, “Holy”, “Anyone” et “Lonely . ”

C’était un spectacle intime pour la superstar multi-platine, avec seulement 240 fans présents, tandis que le reste du monde était à l’écoute du livestream.

Michael D. Ratner, qui a été producteur exécutif des docuseries YouTube Originals de Bieber Justin Bieber : Saisons et son suivi Chapitre suivant, dirigera Justin Bieber: Our World. Le film devrait être présenté en avant-première dans plus de 240 pays et territoires sur Amazon Prime Video le 8 octobre.

“Jouer en direct et se connecter avec mes fans à travers la musique est profondément significatif pour moi”, a expliqué Bieber dans un communiqué. «Particulièrement au cours de l’année écoulée, pouvoir rendre un service et partager mes dons pour apporter un peu de bonheur aux gens pendant une période aussi triste et effrayante a signifié le monde pour moi. Ce film documente une période intense et passionnante, préparant un retour sur scène en cette saison de réelle incertitude. Se réunir avec mon équipe, surmonter les obstacles et livrer un spectacle spécial, entouré d’amis et de famille ; tout est ici.

Semblable au prochain documentaire sur la performance du Super Bowl de The Weeknd, Justin Bieber: Our World ira dans les coulisses pour montrer comment Bieber et son équipe ont réussi une performance emblématique pendant la pandémie de COVID.

“Justin Bieber: Our World est un instantané brut et sans précédent de Justin et de ses proches à une période charnière de sa vie et de sa carrière”, a ajouté Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios.

« Le cinéaste Michael D. Ratner a magnifiquement capturé l’esprit de Justin à travers des moments rares à la fois sur et en dehors de la scène. Nous sommes ravis d’inviter les fans de Bieber du monde entier à découvrir ce qui est une représentation vraiment intime de l’un des musiciens les plus emblématiques du monde.

Les fans peuvent voir Justin avant octobre, lors de sa performance au MTV Video Music Awards, diffusé ce dimanche 12 septembre.

Écoutez le meilleur de Justin Bieber sur Apple Music et Spotify.