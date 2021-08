Notre enfant star Idiot Brother Matthew Mindler retrouvé mort à l’âge de 19 ans .

Matthew Mindler a été retrouvé mort après sa disparition (Photo: Millersville University; WireImage)

Matthew Mindler, un acteur qui a joué aux côtés de Paul Rudd, est décédé à l’âge de 19 ans après avoir été porté disparu.

Mindler, qui a joué dans Our Idiot Brother en 2011, avait été déclaré disparu de son université en Pennsylvanie mercredi soir après avoir omis de retourner dans son dortoir ou de répondre aux appels de ses amis et de sa famille.

TMZ rapporte que les forces de l’ordre ont confirmé que son corps avait été retrouvé mais n’ont pas révélé la cause du décès.

Le collège qu’il a fréquenté a confirmé sa mort avec une annonce au corps étudiant, déclarant: «C’est avec un cœur en deuil que je vous informe du décès de Matthew Mindler, 19 ans, de Hellertown, en Pennsylvanie, un étudiant de première année. à l’Université de Millersville.

«Une recherche était en cours pour Matthew depuis jeudi, après qu’il ait été porté disparu. Matthew a été retrouvé décédé ce matin, samedi 28 août, dans le canton de Manor, près du campus.

Mindler avait été vu pour la dernière fois sur la vidéosurveillance du campus marchant vers un parking mardi soir, vêtu d’un sweat à capuche blanc à rayures noires, d’un chapeau et d’un jean.

La police avait demandé des informations, déclarant dans un communiqué: «Matt a assisté aux cours lundi et mardi mais n’a pas assisté hier ou ce matin. La police universitaire est en contact avec la mère de Matt et travaille avec le personnel du campus pour l’aider à localiser Matt.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



Mindler était surtout connu pour son rôle dans le film de 2011 Our Idiot Brother aux côtés de Paul Rudd, mais a également figuré dans As The World Turns et dans Frequency en 2013.

Il est apparu pour la dernière fois dans Solo en 2015 et dans le téléfilm de 2016, Chad: An American Boy.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();