Notre gagnant de la semaine 2 n’est pas en magasin .

L’histoire suivante contient des spoilers des troisième et quatrième épisodes de la saison 2 de “Making the Cut” d’Amazon. Lisez notre récapitulatif des deux premiers épisodes ici.

Épisode 3 : Dites oui à la « robe mulet »

“Nous voulons que vous créiez la version de votre marque d’une collection de mariée moderne en trois pièces”, a déclaré la co-animatrice Heidi Klum aux huit candidats restants au début de “Making the Cut” de cette semaine. Deux de ces pièces, a-t-elle expliqué, seraient des looks de défilé pour le grand jour du couple, tandis que la troisième – celle qui se dirigeait vers la boutique en ligne Making the Cut d’Amazon – serait une version accessible de l’un de ces looks. L’accroc dans la création de cette garde-robe pour s’accrocher ? Au lieu de travailler individuellement, les concepteurs devraient collaborer en équipes de deux. Le vainqueur de l’épisode 1, Gary Graham, était associé au designer polonais Raf Swiader, le vainqueur de l’épisode 2 Joshua Scacheri avec la parisienne Lucie Brochard, la designer colombienne Andrea Salazar avec Olivia OBlanc de la Nouvelle-Orléans et Ally Ferguson de LA avec Andrea Pitter de Brooklyn.

Compte tenu de l’expérience de Pitter en tant que créatrice de vêtements de mariée, sans parler de sa forte performance dans les deux premiers épisodes, elle semblait la mieux placée pour remporter la victoire. Et les looks du défilé – qui consistaient en un costume blanc ressemblant à un smoking et une robe de mariée qui se transforme rapidement en une combinaison festonnée de plumes – étaient facilement parmi les meilleurs de la nuit. Mais les bonnes collaborations de mode, comme les mariages solides, ne fonctionnent que lorsque les deux parties sont sur un pied d’égalité, et à la fin, Klum et ses collègues juges Jeremy Scott et Winnie Harlow ont trop vu la main de Pitter et pas assez celle de Ferguson pour donner leur bénédiction à cette union.

Les juges ont finalement dit « oui » aux efforts de collaboration de Brochard et Scacheri, donnant à ce dernier sa deuxième victoire consécutive, et citant spécifiquement comment le travail de chaque designer était évident dans les pièces de piste finies. Brochard s’est penché sur la robe de mariée blanche avec son haut architectural et sa jupe ample et volumineuse, tandis que Scacheri s’est concentré sur le costume parfait pour un prince de Disney avec sa veste à col châle à double boutonnage bleu vif et sa chemise assortie. avec un pantalon blanc avec une bande latérale de smoking bleu. L’esthétique des deux créateurs s’est mélangée au look accessible, une robe droite en mousseline de soie mauve et blanche plissée aérée avec un ourlet haut-bas qui se terminait juste au-dessus du genou à l’avant et juste en dessous du genou à l’arrière – un business-up-front , détail de fête dans le dos qui a amené Scott à la surnommer “la robe mulet”. Le style architectural de Brochard était évident dans les plis doux et la silhouette, et le penchant de Scacheri pour les couleurs et les imprimés graphiques était visible dans l’imprimé graphique mauve pâle et gris qui incorporait subtilement une ombre de feuille de palmier sur le trottoir qu’il avait photographiée sur le trottoir devant l’hôtel de ville de Beverly Hills.

Bien que l’épisode se soit terminé sans qu’aucun créateur ne quitte réellement la bulle de la mode de Malibu, les dernières secondes ont trouvé deux candidats – Ferguson et OBlanc – sur la sellette.

Le point à retenir : marier les compétences de conception de Brochard et Scacheri ne leur a pas seulement valu un défi, cela a créé une robe de soirée facile à porter (99,90 $) qui supplie d’être invitée au mariage, soit en tant que robe d’après-fête pour la mariée rock ou la rare robe de demoiselle d’honneur que vous porterez plus d’une fois.

Le look gagnant de Joshua Scacheri et Lucie Brochard de la saison 2, épisode 3 de “Making the Cut”.

(Amazon Studios)

Épisode 4 : « C’est un monde cruel, cruel »

Un mariage rapide suivi d’un test de paternité n’est pas rare, et cela résume à peu près la direction de l’épisode 4, qui marque la moitié de la deuxième saison légèrement plus courte. “Vous vous affrontez tous les deux”, a expliqué Klum aux deux designers sur le billot. « Nous voulons que chacun d’entre vous conçoive une collection à trois looks qui montre ce que vous faites le mieux. »

“Nous ne voulons donc pas de vanille ordinaire”, a ajouté le co-animateur Tim Gunn. « Nous ne voulons pas d’imitation. Nous voulons que ce soit votre ADN.

Cela a donné à Ferguson et OBlanc une seule journée pour créer un trio de looks définissant la marque, et si vous pensez que le défi de l’éthique de la marque vous semble familier, il devrait – c’est exactement ce que le groupe plus large a été invité à faire trois épisodes plus tôt. Cette fois, ils ont eu l’aide de trois autres concurrents, qui serviraient également de modèles de piste pour les pièces. L’équipe Olivia serait assistée de Graham, Scacheri et Salazar, l’équipe Ally de Pitter, Swiader et Brochard.

Cela ne s’est pas bien passé.

OBlanc a décrit sa collection à rotation rapide, à faire ou à mourir, principalement en denim, comme étant sexy-Western-meets-streetwear. Elle a envoyé Graham sur le podium vêtu d’une veste en jean foncé à coupe extra-longue à manches extra-longues, d’une chemise en jean boutonnée sur le devant et d’un pantalon en jean taille haute à revers généreux; Salazar dans un haut dos nu en denim et un jean avec des ailes à bords bruts de chaque côté qui ressemblaient à une surjupe lorsqu’elle était boutonnée et une raie en denim lorsqu’elle battait librement ; et Scacheri dans une veste bleue boutonnée jusqu’aux genoux qui était en partie une blouse de peintre et en partie une blouse de laboratoire et portée par-dessus un short en jean qui tombait à mi-mollet.

Ferguson s’est tournée vers certains des best-sellers de son label minimaliste moderne Seeker, basé à Los Angeles et influencé par l’Est, tout en espérant montrer sa gamme aux juges en incluant – attendez – des pois! Cet imprimé coquelicot noir sur blanc a fait son chemin sur le podium sous la forme d’une robe superposée à un kimono aérien de couleur courge musquée (porté par Pitter) et d’un t-shirt associé à une paire d’olives d’aspect générique. salopette terne (Swiader). Le troisième look, porté par Brochard, était un haut ample à col roulé violet pâle et une paire de pantalons de survêtement blancs longs.

En fin de compte, aucune des collections à faire ou à mourir n’a semblé donner aux juges la clarté de l’ADN de la marque qu’ils espéraient et les deux designers ont été démarrés. Et, sans gagnant, cela signifiait qu’aucun look gagnant ne tombait sur la boutique en ligne MTC.

Le combo double élimination / pas de nouveau produit aurait pu être une déception pour un épisode, à l’exception de deux choses qui le rendaient vraiment agréable. Le premier d’entre eux a été la décision (pour la première fois) de faire en sorte que les designers non concurrents fassent double emploi en tant que modèles – et certains d’entre eux, il s’avère, ont de sérieuses côtelettes de piste. (Pitter et Salazar se sont démarqués ici, bien que je puisse probablement regarder une saison entière sans rien d’autre que Graham dessinant avec détermination un épais sourcil sur son propre front.)

La deuxième chose qui a rendu l’épisode 4 intéressant à regarder était les commentaires de clôture de Scott sur les six autres, des mots qui résument parfaitement le défi auquel tous les créateurs de mode sont confrontés, qu’ils soient en compétition à la télévision ou lors de l’une des nombreuses semaines de la mode à travers le monde.

« Il faut avoir de la passion pour la mode », a déclaré Scott, directeur créatif de Moschino et créateur d’une marque éponyme. « Comment prenez-vous ces sept heures – ces trois vêtements – et montrez-nous qui vous êtes ? C’est le défi et vous devez trouver comment le faire. Il ne peut pas y avoir d’excuse. Nous sommes toujours sous pression en tant que designers. Je vis et meurs par le dernier spectacle [I present] et ce sera ma vie pour toujours en tant que designer. C’est un monde cruel, cruel et tu ne peux pas me dire que tu n’as pas eu assez de temps [or that] c’était trop dur. … Je m’en fiche. Parce que personne ne se soucie de l’entendre de moi non plus. C’est un fait.”

Ce qu’il faut retenir : même si l’épisode n’a pas réussi à produire un look gagnant, le discours « la mode, c’est la passion » de Scott a remporté le prix. Mes deux centimes? Imprimez une version de cela – en tant qu’affiche inspirante – pour la vendre dans le magasin MTC à des designers en herbe (ou peut-être à de futurs candidats). Parce que ces mots capturent parfaitement l’état d’esprit nécessaire pour réussir dans le domaine capricieux de la mode.

« Faire la coupe »

Où: Amazon Prime

Lorsque: À tout moment

Évaluation: 13+ (peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans)

