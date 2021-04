Notre gouvernement voulait utiliser quelle arme contre nous? – RedState ⋆ 10z viral

Dans le débat sur les droits de notre 2e amendement, la gauche recourt inévitablement à l’argument selon lequel le gouvernement est exponentiellement et ridiculement plus armé que ses citoyens, et par conséquent, nous devrions simplement nous rendre compte que notre désir de parité de la puissance de feu n’est pas important. Pourquoi avons-nous besoin d’un AR-15 alors que le gouvernement a des armes nucléaires?

Suivre cette logique signifie que nous devrions craindre le gouvernement parce qu’il pourrait simplement bombarder l’Oklahoma s’il sortait de la ligne. Bien sûr, les libéraux se moquent de cela avec des réponses comme: «Le gouvernement américain n’utiliserait jamais sa puissance de feu contre ses propres citoyens.» Est-ce vrai? Les services de police municipaux ont ce qui équivaut à des chars. En 1985, le service de police de Philadelphie a largué une bombe sur une maison depuis un hélicoptère. Les sièges de Waco et de Ruby Ridge nous ont montré que non seulement le gouvernement utilisera le pouvoir dont il dispose, mais qu’il utilisera ce pouvoir même si cela signifie tuer des enfants non armés. «Oh allez, c’étaient des cultes et des résistances anti-gouvernementales. Qu’est-ce que le gouvernement était censé faire d’autre?

Maintenant, hors de Californie, nous savons que la réponse à la question comprend les avions de combat.

Du LA Times:

En mars de l’année dernière, les membres de la Garde nationale californienne ont attendu les ordres du siège de Sacramento de se préparer à toute agitation civile qui pourrait survenir à la suite de l’épidémie du coronavirus. Les membres s’attendaient à des directives pour préparer les troupes au sol à aider les autorités étatiques et locales à répondre aux troubles déclenchés par la résistance aux règles de maintien à la maison ou la panique sur les étagères vides des magasins. Mais ensuite est venu un ordre inhabituel: la branche aérienne de la Garde a reçu l’ordre de placer un avion de combat F-15C en état d’alerte pour une éventuelle mission intérieure, selon quatre sources de la Garde ayant une connaissance directe de la question. Ces sources ont déclaré que l’ordre ne précisait pas la mission mais, étant donné les limites de l’avion, elles comprenaient que cela signifiait que l’avion pouvait être déployé pour terrifier et disperser les manifestants en volant bas au-dessus d’eux à des vitesses fulgurantes, avec ses colonnes de postcombustion en continu. de flammes. Des avions de combat ont été utilisés occasionnellement de cette manière dans les zones de combat en Irak et en Afghanistan, ont-ils déclaré. Déployer un F-15C, un avion de combat air-air basé à la 144e Escadre de chasse de la Garde à Fresno, pour effrayer les manifestants dans ce pays aurait été une utilisation inappropriée de l’armée contre des civils américains, selon les sources.

Maintenant, bien sûr, vous allez entendre le contre inévitable: «Ils n’ont jamais prévu que le combattant soit armé lors de son utilisation contre des citoyens américains! Ils voulaient juste les intimider. Mais qu’entend-on exactement par «intimidation»?

L’intimidation est définie comme:

1) le fait de susciter la peur ou la crainte;

2) l’acte ou le processus consistant à tenter de forcer ou de dissuader une action en provoquant la peur.

C’est littéralement la menace du recours à la force ou à la violence. L’argument n’est pas de savoir si le combattant était armé ou s’il aurait pu être utilisé contre ces citoyens; plutôt si un combattant pouvait ou non être armé pour cette même mission. Le gouvernement a clairement montré l’intérêt et le désir de mettre en œuvre une telle stratégie, alors pourquoi penserions-nous qu’ils s’arrêteraient là? Et si les citoyens ne réagissaient pas aux survols de fenêtres? Seraient-ils encore amenés à mitrailler les délinquants ou à utiliser des munitions à petite échelle? Pour que quiconque prétende qu’il n’aurait pas utilisé la force autre que des survols à basse altitude, il faudrait alors justifier l’utilisation d’un avion de combat contre des citoyens américains en premier lieu.

Le débat sur la sécurité et la protection contre la violence gouvernementale ne devrait pas porter sur la question de savoir si le gouvernement utiliserait ou non ce pouvoir, mais plutôt s’il en est capable ou non. Si la réponse à cette question est oui, alors nous devons nous assurer que nous élisons des personnes qui restreindront le gouvernement avec la loi et les procédures, plutôt que de lui donner le pouvoir.

Il faut également noter que ce n’est pas un problème républicain ou démocrate. Le gouvernement, selon l’article du LA Times, voulait le pouvoir d’utiliser l’avion de combat à la fois contre les manifestants anti-lockdown et les manifestants contre les inégalités raciales. Nous ne devrions pas applaudir en marge lorsque le gouvernement abuse du pouvoir d’un côté ou de l’autre. Le problème n’est pas nécessairement nos différences, mais plutôt le fait que le gouvernement n’est pas seulement capable d’utiliser un avion de combat contre nous, ont-ils tenté de le faire.

Je suis sûr qu’ils y réfléchiraient à deux fois s’ils savaient que nous étions prêts à intimider en retour.