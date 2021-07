“Notre grand objectif est de participer à nouveau à une Coupe du monde”

06/07/2021 à 7h55 CEST

. / Rio de Janeiro

L’entraîneur de l’équipe péruvienne de football, l’Argentin Ricardo Gareca, a affirmé que malgré la défaite ce lundi 1-0 contre le Brésil, en demi-finale de la Copa América, le but de son équipe continue d’être le qualification pour la coupe du monde Qatar 2022. “Notre grand objectif est d’être à nouveau à la Coupe du monde”, a déclaré Gareca lors d’une conférence de presse à la fin du match joué au stade olympique “Nilton Santos” à Rio de Janeiro, où le Brésil a gagné avec un but de Lucas Paquetá. aux 34 minutes.

Le Pérou, qui termine une campagne discrète dans les éliminatoires de la Coupe du monde sud-américaine en occupant les dernières positions, dispute à la Copa América pour donner des minutes à plusieurs de ses nouveaux joueurs à un moment où des chiffres, comme le tireur Paolo Guerrero, ne sont pas dus à blessure. “La Copa América aide les jeunes à avoir ce contact international avec des joueurs du plus haut niveau. C’est la croissance. C’est pourquoi cette participation à la Copa América est rachetable et nous avons atteint les demi-finales”, a-t-il souligné.

Ainsi, pour l’entraîneur, “la performance ne souffre pas malgré quelques absences importantes et cela est rachetable. Bien que nous sachions qu’il y a beaucoup de choses à améliorer à l’avenir, nous sommes optimistes”. Concernant le match contre les Brésiliens, Gareca a souligné le rebond de son équipe en seconde période, après une première avec une domination absolue des hôtes. “C’était difficile pour nous de nous accommoder et nous avons essayé de faire quelque chose de nouveau. C’était difficile pour nous de monter des jeux, mais les garçons ont fait un gros effort. En seconde période, l’équipe a bien réagi et je l’ai vu plus encore, mais en première mi-temps, il nous a été plus difficile de nous installer”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur a rejoint le réclamations de joueurs brésiliens, dirigés par Neymar, et péruviens, dirigés par Christian Cueva, sur la performance de l’arbitre chilien Roberto Tobar, que l’attaquant du Paris Saint Germain a qualifié d'”arrogant”. Sans commenter un jeu de pénalité douteux que Tobar a cessé de sanctionner, Gareca a estimé que le tournoi devrait donner “une amélioration du traitement des joueurs par les arbitres, car c’est ce qu’ils m’ont dit sur le terrain. Vérifiez-le et faites-y attention. . “

En finale samedi prochain au Maracana de Rio de Janeiro, le Brésil attendra le vainqueur de l’autre demi-finale, qui sera jouée mardi par l’Argentine et la Colombie au stade Mané Garrincha de Brasilia. Le perdant jouera vendredi, également à Brasilia, contre le Pérou pour la troisième place du tournoi.

Le président du Pérou salue la livraison de sa sélection

Le président du Pérou, Francisco Sagasti, a déclaré ce lundi que “nous avons perdu à tout donner, par un minimum de différence, avec noblesse et sans rancune”, en commentant la défaite. À travers son compte Twitter, Sagasti a ajouté que les personnes sélectionnées “savaient comment construire le jeu par le bas, défendre et chercher des occasions de marquer, sans perdre leur sang-froid”. Il a souligné que “le grand effort du (gardien Pedro) Gallese pour éviter les buts mérite respect et admiration” et a terminé par “Up Peru!” pour le rouge-blanc.