Notre Latin Beauty propose du travail

Univision Nuestra Belleza Latina revient le 26 septembre

Les humeurs des téléspectateurs de Nuestra Belleza Latina, qui revient à l’écran le 26 septembre, font surface. Et en plein milieu de la polémique provoquée par les propos de Jomari Goyso, qui dans une vidéo publiée sur l’Instagram de l’émission, est vu affirmer que la réalité n’est pas un concours de beauté, Univisión a tranché la discussion et annoncé quel sera le programme.

Loin de l’idée qui a existé pendant des années autour de Nuestra Belleza Latina, considérée comme un concours de beauté, où les jeunes femmes qui n’étaient pas d’accord avec les paramètres d’exclusion promus par le programme sous l’ère Osmel Sousa, cette fois NBL propose une approche plus complète, où un emploi est offert et il y a plusieurs candidats.

Cela a été révélé par la chaîne, à travers une déclaration dans laquelle ils ont averti que Nuestra Belleza Latina devrait être considérée comme une excellente opportunité d’emploi, où le poste de “reine” de la saison numéro 12 est offert, pour pouvoir travailler à la télévision, pour qu’ils préfèrent appeler « personnalité ».

“Avec un jury stellaire et des défis classiques avec une touche, la nouvelle saison de NBL sera l’entretien d’embauche le plus exigeant à la télévision”, a déclaré Univision dans sa lettre. “En fin de compte, un seul candidat remportera le premier prix: être la nouvelle personnalité de la télévision d’Univision.”

Et concernant les lignes directrices qui détermineront le déroulement de la compétition, qui sera diffusée en première sur le bloc « Domingos en Familia » d’Univision le 26 septembre à 20 h HE / PT (19 h Central), l’un des dirigeants de la chaîne a expliqué qu’il s’agira d’un lutter contre les stéréotypes.

« Nous sommes très heureux d’apporter à notre public la dernière édition de la populaire franchise « Nuestra Belleza Latina » à Domingos en Familia d’Univision », a déclaré Ignacio Meyer, vice-président exécutif de la musique et du divertissement non scénarisé, Univision Television Networks Group. “Le programme continuera à briser les stéréotypes de la beauté féminine dans la société et à autonomiser les femmes hispaniques.”

Meyer est allé plus loin et a déclaré que cette édition mettrait en vedette un groupe de concurrents beaucoup plus varié.

« Ce sera sa saison la plus diversifiée à ce jour. Nous présenterons également de nouveaux talents, qui, aux côtés de personnalités populaires de la NBL, guideront les candidats à travers leur expérience dans l’émission », a déclaré l’exécutif.

Jusqu’à présent, le nom des candidats qui concourront pour la couronne Nuestra Belleza Latina pendant plusieurs semaines n’a pas été révélé, mais on sait déjà que Giselle Blondet, Jomari Goyso, l’ancienne Miss Colombie Daniella Álvarez et l’acteur Adal Ramones, seront les juges du concours.

Il a également été révélé qu’Amara La Negra sera “l’hôte du manoir”, tandis que la reine actuelle, Migbelis Castellanos, sera la journaliste numérique et Alejandra Espinoza aura la responsabilité de diriger le programme.