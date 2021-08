Notre liste de souhaits pour la programmation de la saison trois ⋆ .

La saison trois de Drag Race UK est si proche maintenant que je peux littéralement la GOUTER. Et par là, je veux dire les gouttes de sueur qui rebondissent sur les reines après qu’elles aient synchronisé les lèvres pour leur vie. Au cours des deux saisons emblématiques de Drag Race UK que nous avons eues jusqu’à présent, nous avons eu une gamme de juges invités célèbres qui, honnêtement, a été extrêmement impressionnante. En seulement deux saisons, nous avons eu des vedettes d’Hollywood comme Andrew Garfield et Maisie Williams, des mannequins comme Twiggy et Liz Hurley, des icônes de la pop comme Cheryl et Jessie Ware et des légendes de groupes de filles comme Geri Halliwell et Jade THEE Thirlwall.

Tant de grands noms sont de grands fans de la franchise RuPaul’s Drag Race UK, et ils semblent faire la queue pour faire partie de ce panel. Ici au Royaume-Uni, nous avons une telle bibliothèque de huns de niche dont nous avons besoin sur ce panneau pour jeter un œil sur les reines britanniques, et ce sont les légendes du camp que je veux voir sur ce panneau dans la saison trois.

Catherine Tate

Catherine Tate est honnête envers Dieu l’une des meilleures exportations de bandes dessinées que ce pays ait jamais eues. C’est une actrice incroyable et elle a tellement de choses dans sa timonerie. Je la chérirais absolument en venant donner des conseils d’acteur aux reines parce qu’elle campe comme des seins et je l’aime. Enfilez-la !

Alison Hammond

Une icône absolue sur cette terre. J’ai besoin d’elle dans ce panel plus que j’ai besoin de la vie elle-même. Alison Hammond dégage de la joie, une bonne énergie et des vibrations d’amour-propre, ce qui est LITTÉRALEMENT la philosophie de RuPaul’s Drag Race et pourquoi nous l’aimons tous tellement. Et tu sais juste que toutes les reines crieraient pour la voir.

Leigh-Anne Pinnock et/ou Perrie Edwards



Nous avons eu Jade, ce qui est logique compte tenu du fait qu’elle a toujours été à l’avant-garde des problèmes LGBTQ et qu’elle est tellement dans le coup. Mais nous avons besoin de Leigh-Anne et Perrie à bord. De préférence en même temps. Les bonnes vibrations personnifiées. Embarquez-les IMMÉDIATEMENT pour le défi du groupe de filles.

Boutique de charité Sue

Y a-t-il quelqu’un dans ce pays qui a les gays dans un étranglement permanent tout à fait comme Sue, le meilleur magasin de charité de Bulwell ? Nan. Elle est tout pour moi. Tellement cité, tellement drôle, tellement camp. Elle a déjà aidé Drag Race UK à organiser les visionnages finals pour les reines et à faire les intros, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle obtienne la place de juge qu’elle mérite. Scusez-moi laydeh !

Chloé Terrier

Vous savez quoi? Je suis toujours sur le Chloe Love Island high. Serait-elle une bonne juge ? Je m’en fous ! Je serais heureux de la voir et depuis qu’elle a appris qu’elle est une grande fan de Drag Race et qu’elle est allée à Drag Con à Londres, je veux qu’elle ait ce moment de jury pour ses propres souvenirs et réalisations. C’est ce qu’elle mérite.

Olly Alexandre

C’est en fait criminel que l’icône de Years & Years Olly n’ait pas encore été juge sur Drag Race UK, à tel point que je suis allé vérifier s’il l’avait fait ou non parce que c’est tellement bizarre qu’il ne l’ait pas fait? Aimez-le et tous ses efforts, et vous savez juste qu’il apporterait la critique réfléchie, que ce soit sur des défis d’acteur ou des défis de chant. Il a la gamme !

Clara Amfo



Y a-t-il de meilleures vibrations que Clara Amfo ? Elle est juste un bon moment et je veux en quelque sorte qu’elle sur Drag Race UK pour aider à juger les invités d’un défi d’émission de radio / podcast avec les reines. Serait tout.

Victoria Beckham

Imaginez la scène : c’est une semaine de bal du défi du design Drag Race UK, et Victoria Beckham a siégé au panel de juges invités. Victoria. Beckham. Spice Girl et icône de la mode. J’en ai besoin. Je le parle dans l’existence en ce moment.

Rina Sawayama

Y a-t-il une pop star queer avec son doigt sur le pouls travaillant aujourd’hui tout à fait comme Rina Sawayama ? Je ne pense pas. Elle serait l’ajout parfait au panel parce qu’elle est si intelligente et connaît son histoire étrange comme sa poche, et est juste une interprète et un modèle incroyable avec beaucoup de style et de goût. Imaginez une synchronisation labiale avec XS ou Cherry. Imaginez-le.

Billie Piper

Pas un désir, mais un besoin. Je souhaite bonne chance à Billie Piper dans tous ses efforts. C’est une icône britannique pour moi et je pense vraiment qu’elle serait géniale pour la liste des juges invités de Drag Race UK, même si c’est juste pour qu’elle puisse jeter de l’ombre sur son ex-mari Laurence Fox.

Jodie Comer

Une icône scouse, et le jury de Drag Race UK a besoin de plus d’icônes scouse. J’aimerais tellement que Jodie soit là. Elle est géniale, donc terre-à-terre et serait juste un excellent ajout. Une légende tbh.

Drag Race UK commence en septembre – le temps nous dira à laquelle de cette liste de souhaits nous pourrions être traités!

Histoires recommandées par cet écrivain :

• “Pardonnez-moi, j’ai changé”: tout ce qui s’est passé avec Charity Kase de Drag Race UK

• Accrochez-vous à vos perruques et rencontrez les 12 nouvelles reines de la troisième saison de Drag Race UK

• Rencontrez les premiers juges invités de célébrités annoncés lors de la troisième saison de RuPaul’s Drag Race UK