“Notre match était une merde complète”

02/08/2021 à 16h19 CEST

Adrian Gavira et Pablo Herrera Ils étaient éliminé ce lundi en huitièmes de finale beach-volley aux Jeux olympiques de Tokyo contre les Russes Viacheslav Krasilnikov et Oleg Stoyanovskiy par 2 – 0 (22 – 20 et 21-17). Après avoir terminé le match, Gavira et Herrera ont analysé leur participation au tournoi.

Après avoir terminé le huitième match Gavira défini son jeu contre le duo russe comme “une merde complète“” Nous ne sommes pas aux Jeux olympiques, donc nous sommes tristes. Nous avons commencé très fort dans la première partie du deuxième set, mais ce n’était pas assez. Je pense que nous avons fait un bon tournoi, nous en sommes heureux, mais nous sommes sortis », a analysé le Castellón.

“Nous avons fait un grand tournoi. Nous avons affronté les meilleurs joueurs du monde. Aussi dans ce match contre les champions du monde, c’était difficile, mais je suis content que nous ayons fait de notre mieux. Nous sommes éliminés, mais nous sommes très contents de notre tournoi“, a-t-il poursuivi. Gavira a également parlé de son partenaire de jeu, qu’il a félicité : ” Il a fait un grand tournoi. Sa performance ici à Tokyo était égale à celle de ses premiers Jeux Olympiques (à Athènes, où il a réussi à décrocher la médaille d’argent) ». De son côté, Herrera, faisant référence à son partenaire Gavira, a déclaré : «Adri a fait de bonnes choses, de la défense, mais à la fin ils sont revenus et le jeu est fini “. “Au final, ils se sont beaucoup resserrés en contre et en défense, alors que je ne me suis pas senti très bien dans le jeu intérieur. C’était la clé”, a-t-il expliqué.

Il a également analysé sa participation et celle de son partenaire à Tokyo : “Nous avons très bien joué pendant la phase de groupes. Nous avons également fait un excellent match contre la Pologne et ce soir, nous avons joué contre les champions du monde et à la fin ce n’était pas suffisant pour gagner». Il a également évoqué la possibilité de participer à Paris qui seraient ses sixièmes Jeux Olympiques : « Ce n’est que dans trois ans, donc c’est une grande question. Nous devons d’abord nous qualifier et ce sera difficile car le niveau en ce moment est fou“.”Nous espérons continuer à jouer ensemble. Nous finirons cette saison et ensuite nous parlerons, mais nous sommes heureux ensemble, nous aimons jouer ensemble, donc ce serait bien de jouer pour la qualification pour Paris (2024)”, a souhaité l’athlète espagnol.