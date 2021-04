Notre meilleur stock de 2020 pourrait devenir le meilleur stock de 2021

De retour fin 2019, j’ai choisi Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) comme mon choix sur InvestorPlace.com Concours des meilleures actions pour 2020.

Source: ventdusud / Shutterstock.com

Et avec un rendement de 99% en 2020, le géant mondial du cuivre s’est classé n ° 1 parmi les choix des meilleurs analystes d’InvestorPlace… me donnant le droit de me vanter lors des cocktails d’entreprise pendant au moins les prochaines années.

Freeport, en effet, a été le cadeau qui continue de donner aux membres de mon Spéculateur et Rapport d’investissement de Fry prestations de service. Nous avons pris des bénéfices à trois et même quatre chiffres à plusieurs reprises au cours des deux dernières années sur diverses positions FCX.

La chose est… Freeport n’avait pas terminé sa récente course épique.

Depuis la fin de 2020, l’action a encore grimpé de 50%, soit plus de quatre fois le gain de l’indice S&P 500 sur la même période.

Une remontée du prix du cuivre mérite la majeure partie du crédit.

Grâce à une éventuelle grève des travailleurs portuaires au Chili (une source majeure de cuivre) et à d’autres facteurs d’offre / demande, lundi, les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau depuis juillet 2011, 4,44 $ la livre, en hausse de 2,4% sur la journée.

C’est 122% au-dessus du creux de quatre ans près de 2 $ la livre de cuivre atteint en mars 2020. Cette reprise fulgurante a propulsé le cours de l’action Freeport à son plus haut niveau depuis 2012.

Après un mouvement aussi massif, vous pourriez penser que le métal et Freeport devraient ralentir.

Mais je ne pense pas.

Dans le numéro d’aujourd’hui, je vais vous expliquer pourquoi.

Et je vais vous proposer une autre idée pour investir dans cette mégatendance des matières premières…

Les métaux ne perdent pas d’argent

Un peu ironiquement, le lendemain du jour où le cuivre et Freeport ont affiché leurs sommets, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) a déclaré des ventes et un bénéfice net «records» – et a vu son cours baisser de près de 5%.

Malgré les records, ce n’était pas une explosion… et les investisseurs le savaient.

Littéralement, tous les bénéfices de Tesla provenaient de ses avoirs en bitcoins et de 518 millions de dollars de crédits réglementaires. En d’autres termes, Tesla ne gagne toujours pas d’argent en construisant des voitures.

L’avenir des véhicules électriques (VE) est clairement énorme, mais la plupart des grandes entreprises du secteur des VE et du stockage d’énergie perdent de l’argent. La société chinoise EV Nio Inc. (NYSE:NIO) est un autre exemple très médiatisé.

Selon les calculs de FT Alphaville, une sélection représentative de 23 fabricants de véhicules électriques, de neuf producteurs de batteries / cellules et de neuf entreprises de bornes de recharge a récemment atteint une valeur marchande combinée stupéfiante de 1,6 billion de dollars.

Incroyablement, seules six de ces 41 sociétés de VE ont réussi à générer un bénéfice brut au cours des 12 derniers mois. Les 35 autres étaient des perdants.

C’est pourquoi, dans mes services, plutôt que d’investir dans des perdants dans le secteur des véhicules électriques, j’ai recommandé des entreprises qui fournissent des ingrédients essentiels aux industries des véhicules électriques et du stockage d’énergie.

Je parle de «métaux de batterie».

Les technologies de VE et de stockage d’énergie nécessitent de grandes quantités de métaux comme le lithium, le cuivre, le nickel et le manganèse. Le véhicule électrique à batterie moyen, par exemple, contient environ 180 livres de cuivre, soit environ la moitié de la quantité moyenne d’une maison américaine.

Il est donc probable que le boom des véhicules électriques et du stockage d’énergie créera d’importants «booms d’écho» sur plusieurs marchés de la métallurgie.

C’est pourquoi j’ai recommandé Freeport-McMoRan et d’autres mineurs de batteries métalliques.

Les véhicules électriques nécessitent quatre fois plus de cuivre que les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels. Les parcs solaires et éoliens augmentent également la demande.

C’est aussi le métal incontournable en matière de construction, en particulier dans le câblage électrique et la plomberie. Si vous construisez quelque chose, le cuivre joue un rôle.

En fait, environ 43% de tout le cuivre extrait est utilisé dans la construction de bâtiments. Un autre 20% environ va au matériel de transport – et ce chiffre ne fera qu’augmenter à mesure que notre monde se tournera de plus en plus vers les véhicules électriques.

Copper.com rapporte que la croissance des ventes de véhicules électriques augmentera la demande de cuivre de 1700 kilotonnes d’ici 2027.

En conséquence, la banque d’investissement Goldman Sachs a récemment fixé un objectif de prix 2025 de 15 000 dollars la tonne, contre 8 700 dollars actuellement.

De toute évidence, ce serait une excellente nouvelle pour Freeport et d’autres mineurs de cuivre. Quatre-vingt pour cent des revenus de Freeport pour 2020 provenaient du cuivre. Cela fait de l’entreprise le troisième producteur mondial.

Et rappelez-vous, la hausse du prix du cuivre n’est pas le seul facteur qui alimentera la croissance des bénéfices de Freeport au cours des prochaines années.

Les investissements massifs de la société pour augmenter la production de sa mine de Grasberg en Indonésie commencent tout juste à porter leurs fruits. En conséquence, la production annuelle de cuivre à l’échelle de l’entreprise devrait bondir d’environ 40% au cours des deux prochaines années pour atteindre 4,2 milliards de livres, tandis que la production d’or devrait doubler pour atteindre 1,8 million d’onces.

Ces chiffres de production élevés pourraient produire un BAIIA bien supérieur à 10 milliards de dollars et un bénéfice par action supérieur à 3 dollars l’année prochaine. Ce nombre d’EPS serait presque le triple, selon Freeport, au cours des 12 derniers mois.

Des déficits importants de l’offre sont également à l’horizon, en partie à cause de cette grève potentielle au Chili.

L’histoire devient trop familière: la nouvelle demande croissante de véhicules électriques et d’autres technologies d’électrification, associée à une croissance de l’offre mondiale stagnante, crée un déficit d’approvisionnement sur le marché du cuivre.

Le métal de la batterie «plus vert»

De toute évidence, personne ne peut prédire les taux de croissance exacts du prochain boom des batteries. Mais la tendance est assez claire. Et cette tendance indique clairement une demande en plein essor de métaux pour batteries comme le cuivre.

Freeport-McMoRan est parfaitement positionné pour tirer profit de ce boom de plusieurs décennies. Aujourd’hui, l’action change de mains pour environ 40 $ l’action. Mais alors que le boom du métal des batteries continue de prendre de l’ampleur au cours des prochaines années, je m’attends à ce que ce stock continue d’augmenter, alors que le cuivre s’approche de son plus haut niveau historique à 4,62 $ la livre.

Ainsi, Freeport reste un excellent jeu de cuivre sur le boom de la batterie.

Les «jeux purs» sur les métaux des batteries sont rares. Mais je suis toujours à la recherche de telles pièces dans mon Spéculateur et Rapport d’investissement de Fry prestations de service.

En fait, il y a à peine quelques semaines dans le Rapport d’investissement Numéro mensuel d’avril, j’ai recommandé le mineur d’un métal moins connu qui pourrait aider à fournir une alternative «plus verte» aux batteries lithium-ion pour le stockage d’énergie.

Ses actions offrent un jeu convaincant sur ce coin dynamique du marché des métaux pour batteries. Le succès continu de la société et sa rentabilité croissante pourraient propulser le cours de son action vers des gains importants au cours des deux ou trois prochaines années.

Ses parts sont déjà en hausse de près de 60% par rapport à ce que je l’avais recommandé il y a moins d’un mois.

Salutations,

Eric Fry

A la date de publication, Eric Fry ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

