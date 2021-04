Notre nouvelle société militante n’est en réalité qu’un groupe de “ jouer par intérim ” ⋆ .

Nos drapeaux semblent perpétuellement à mi-portée. Ils sont arrivés à mi-chemin en l’honneur des victimes de la fusillade d’Atlanta, et pour le moment où nous avons croisé le sombre total d’environ 500000 Américains décédés des suites d’un coronavirus. Ils ont été abaissés en l’honneur de l’officier de police du Capitole américain William «Billy» Evans, en l’honneur des victimes de la fusillade de Boulder, au Colorado, et en l’honneur des victimes de la fusillade d’Indianapolis. Ils sont tombés amoureux de George Floyd, Breonna Taylor et Chadwick Boseman.

Peut-être que certaines de ces actions commémoratives sont justifiées – certainement, il est approprié d’avoir une forme de commémoration publique pour les morts. Pourtant, le roulement constant des hommages à la moitié du personnel est devenu si courant qu’il a perdu son éclat honorifique, une action plus représentative de l’art performatif et activiste que la reconnaissance d’une perte publique particulièrement importante.

En effet, un éditorial du journal étudiant de l’Université de Harvard a soutenu que nos drapeaux resteraient à moitié employés à perpétuité. «Nous devons arrêter le cycle continu de fusillades auquel nous sommes tous habitués», a-t-il soutenu. «Jusque-là… ne lève pas d’un pouce le drapeau à demi-personnel. Nous manquerions de respect au pays de l’égalité, de la liberté et du bonheur que les États-Unis représentent »

En d’autres termes, un acte historiquement apolitique destiné uniquement à célébrer les personnalités publiques américaines les plus importantes – comme la mort de présidents, de vice-présidents, de juges de la Cour suprême – doit désormais avoir une tournure militante. Ce ne sont pas seulement nos drapeaux qui ont été «activés». Pratiquement toutes les institutions de notre pays, y compris les agences gouvernementales comme le ministère du Travail, ont subi une transformation militante ou subissent de sérieuses pressions pour le faire.

Dans une interview du 24 mars, le Washington Post répondant à une question de savoir s’il a été un «bénéficiaire» du privilège des Blancs, le nouveau secrétaire au Travail du président Joe Biden, Marty Walsh, a affirmé:

Absolument. Il n’y a aucun doute là-dessus. Les Blancs ne devraient pas avoir peur des mots privilège blanc. Cela peut être une conversation compliquée à avoir, mais nous ne pouvons pas la fuir.

Pourtant, Walsh était curieusement non spécifique lorsqu’on lui a demandé d’expliquer comment le privilège des Blancs lui avait spécifiquement profité. «Je regarde le monde à travers les yeux d’une personne qui a grandi à Boston», a-t-il répondu, «Et je suis un enfant irlandais blanc de Dorchester, un Américain irlandais blanc, je suppose que vous pourriez m’appeler. Je n’ai jamais marché dans la peau de mes amis qui sont afro-américains.

C’est à la fois risible et terrifiant. On peut facilement imaginer Walsh se dire que oui, il doit obéir aux points de discussion de la gauche sur la politique identitaire et reconnaître la réalité du privilège blanc. Pourtant, cela ne suffit pas! Les militants réveillés veulent que des gens comme Walsh admettent qu’ils ont été les bénéficiaires du privilège des Blancs.

Pourtant, si Walsh est trop franc dans son admission, il sape effectivement sa propre carrière. En effet, suivant la logique, si Walsh occupe le poste de secrétaire du travail uniquement parce qu’il est un Blanc, ne devrait-il pas démissionner et faire de la place à quelqu’un dont l’identité raciale, de genre ou sexuelle a souffert sous des structures patriarcales oppressives? En effet, en tant qu’homme blanc cisgenre, des militants éveillés pourraient même affirmer que Walsh perpétue ces structures.

Ainsi, la non-réponse de Walsh. Le «privilège des Blancs» revient à ce qu’il n’ait pas la même perspective que les autres Américains non blancs. Selon cette définition absurde, toutes les personnes sont privilégiées en ce qui concerne leur identité démographique raciale, ethnique, religieuse, sexuelle ou de genre particulière par rapport à celles qui ne la partagent pas parfaitement.

Peut-être qu’un homme gay noir a le «privilège d’homme gay noir» par rapport aux femmes asiatiques hétérosexuelles, et les latinos transgenres ont un «privilège latina transgenre» par rapport aux hommes noirs «cisgenres». Et ainsi de suite.

En fin de compte, une grande partie de la normalisation de la culture militante – y compris parmi nos élites et nos institutions d’élite – est simplement l’apaisement et le jeu. Si garder les drapeaux indéfiniment à moitié-personnel et admettre notre privilège blanc empêchera les militants radicaux de cibler les élites, les bureaucrates et même les citoyens ordinaires méfiants et épuisés, qu’il en soit ainsi.

Pourtant, la superficialité évidente se manifeste dans des commentaires comme ceux de l’abandon du jeu par Walsh. Beaucoup de gens essaient simplement de survivre à la machine réveillée et à son appétit insatiable de dévorer quiconque est perçu comme un ennemi.

Tout cela conduit à une tension inhérente. Les militants de par leur nature sont censés exister en opposition au système. Le problème est «l’homme», n’est-ce pas?

Pourtant, les politiciens, les bureaucrates et les entreprises sont devenus obligés de réveiller l’activisme ou de prolonger celui-ci. Les élites doivent savoir qu’il s’agit d’une alliance instable et dangereuse. Si le privilège blanc et le patriarcat sont vraiment des maux systémiques à détruire, devrait-il y avoir des politiciens, des bureaucrates ou des PDG blancs, masculins, cisgenres? Leur existence même permet la perpétuation de tels maux systémiques supposés.

Certes, de nombreux militants de gauche, experts et politiciens pensent que ce sont eux qui sont aux commandes. Comme en témoigne la prolifération des publicités sur la politique identitaire et des performances politiques (des vêtements kente pour tout le monde!), Ils croient pouvoir coopérer avec la ferveur et le fanatisme des militants tout en conservant leur pouvoir politique et leur sécurité financière. Peut-être. Mais l’identitarisme et le racisme se sont avérés avides de désir de se passer d’anciens alliés une fois qu’ils ne sont plus utiles (voir Al Franken et Andrew Cuomo).

En un sens, nous ne pouvons échapper à l’identitarisme et sommes tous des produits de réalités biologiques et familiales que nous ne pouvons contrôler. Nous sommes des personnes qui développent des affiliations fortes et passionnées avec certains groupes religieux, culturels ou sociaux. Pourtant, il existe une certaine forme identitaire ascendante dans notre culture contemporaine qui est manifestement autodestructrice et hostile à la cohésion politique et sociale.

C’est un nouveau type particulier de pathologie qui soutient que la diffamation ouverte (et objectivement correcte) du totalitarisme brutal de la Chine communiste représente une «sinophobie» qui «alimente une vague de haine domestique». C’est le genre de pathologie qui croit que le manque d’arbitres féminins dans la Major League Baseball (il n’y a que 76 arbitres à plein temps de la MLB) représente un sérieux obstacle aux droits des femmes et à l’égalité.

Nous avons besoin de dirigeants politiques, de dirigeants d’entreprise et de citoyens ordinaires prêts à appeler ces causes militantes ce qu’elles sont vraiment: des distractions absurdes et stupides, indignes de notre temps ou de notre attention, et qui vicient encore le peu de notre tissu social et politique en train de s’effriter.

L’éternel drapeau à demi-bâton se moque de la véritable commémoration, autant que si chaque mois était le Mois de l’histoire des Noirs ou tous les jours de Thanksgiving, tandis que l’idéologie raciste radicale qui voit le «privilège blanc» derrière tout ne fait qu’accroître la tension raciale. Et s’il vous plaît, nous avons besoin de plus d’Américains pour prendre au sérieux le totalitarisme agressif d’une Chine qui persécute les minorités et les dissidents politiques. En effet, c’est une cause militante bien plus digne de notre temps et de notre énergie.

Casey Chalk est un contributeur principal à The Federalist et un rédacteur et chroniqueur à The New Oxford Review. Il est titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’une maîtrise en enseignement de l’Université de Virginie et d’une maîtrise en théologie du Christendom College.