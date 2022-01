Notre objectif est d’apporter un soutien financier aux femmes défavorisées : Sadaf Sayeed, Muthoot Microfinance

La plupart des gens associent le nom « Muthoot » au prêt d’or, car Muthoot Finance Ltd est le plus grand prêt d’or NBFC (Société financière non bancaire) du pays.

La plupart des gens associent le nom « Muthoot » au prêt d’or, car Muthoot Finance Ltd est le plus grand prêt d’or NBFC (Société financière non bancaire) du pays. Outre le prêt d’or, Muthoot Finance est également impliqué dans la fourniture de services tels que le financement du logement, le prêt personnel, l’assurance, la pièce d’or, le transfert d’argent, le change et les MNT.

Outre Muthoot Finance, la NBFC a une autre aile – Muthoot Microfinance – qui travaille dur pour financer les aspirations entrepreneuriales des femmes rurales.

Le PDG de Muthoot Microfinance, Sadaf Sayeed, s’entretient avec Financial Express Online sur le parcours de l’entreprise pour autonomiser les femmes rurales.

Q. Quelles initiatives avez-vous prises pour augmenter les revenus des femmes entrepreneurs rurales en Inde ?

En plus d’offrir des services financiers sous la forme de prêts de microfinance sans garantie, Muthoot Microfinance offre une formation professionnelle et une alphabétisation financière à ses clients.

La formation professionnelle peut être une amélioration des compétences ou une formation à une compétence entièrement nouvelle comme la couture ou la fabrication de bougies pour diversifier le potentiel de revenus de nos clients.

Nos principaux produits, c’est-à-dire les prêts générateurs de revenus offerts aux femmes dans les zones mal desservies, sont destinés à fournir des capitaux pour leurs micro/petites entreprises. Les prêts sont offerts aux entreprises de plusieurs secteurs. Les prêts générateurs de revenus sont adossés à une garantie de groupe dans un groupe à responsabilité conjointe.

Le manque de capital est identifié comme l’un des obstacles les plus importants pour les femmes défavorisées à se lancer dans l’entrepreneuriat. Notre objectif est de fournir un soutien financier aux femmes défavorisées qui ont le potentiel de s’élever dans la société, mais l’investissement a toujours été le facteur entravant.

Nous pensons que lorsque les femmes ont accès au financement, elles s’autonomisent en gagnant plus, en créant des actifs et en se prémunissant contre les chocs externes. Un tel soutien financier peut aider les ménages défavorisés à passer de la survie quotidienne à la planification de l’avenir : investir dans une meilleure nutrition, logement, santé, éducation, etc.

Q. Quel est votre portefeuille de décaissements de prêts par rapport aux femmes entrepreneurs à petite échelle ?

Plus de 97 pour cent de notre portefeuille sont des prêts de microfinance purs offerts aux femmes entrepreneurs originaires des secteurs ruraux reculés de l’Inde. Toutes ces femmes dirigent des micro/petites entreprises comme la couture, l’élevage, la poterie/la fabrication de bougies, etc.

Q. Veuillez partager quelques détails sur la façon dont une femme entrepreneur peut bénéficier du prêt. Partager également des détails sur le taux d’intérêt et la durée du prêt ?

Muthoot Microfin est réparti dans 16 États et territoire de l’Union avec plus de 830 succursales dans les secteurs ruraux du pays. Les opérations de microfinance sont généralement conçues de manière à ce que nos chargés de relations recherchent des clients potentiels et fassent connaître nos offres financières. Dans la plupart des cas, nos OR approchent les clients et les clients sont référés par des clients existants.

Une femme entrepreneure peut également s’adresser à nos succursales pour bénéficier des services. Du dépôt de la demande au décaissement du prêt, tout se fait par voie numérique et se déroule en seulement 4 jours. L’institution transfère directement le montant du prêt sur les comptes bancaires des emprunteurs.

La durée du prêt peut être utilisée pour les remboursements hebdomadaires (52/104 semaines) 0r 12/24 remboursements mensuels. Nous offrons des taux d’intérêt compétitifs dans l’industrie avec une couverture d’assurance pour les demandeurs et les codemandeurs.

Q. Quelles mesures avez-vous prises pour faciliter le remboursement à ceux qui se trouvent dans des endroits éloignés ?

Comme mentionné précédemment, nous offrons principalement nos services financiers aux femmes vivant dans les secteurs ruraux éloignés de notre pays. Les remboursements sont encaissés par nos chargés de relation lors des réunions du centre organisées au voisinage des clients. De plus, pour faciliter le remboursement, nous avons des programmes de collecte hebdomadaires et mensuels.

Pour être le pionnier de l’avancée technologique dans le secteur de la microfinance, Muthoot Microfin a développé « l’application client Mahila Mitra » avec un support en langue maternelle dans tous les états opérationnels.

Q. Partagez des détails sur l’application Mahila Mitra.

L’application, lancée avant la pandémie, a reçu une réponse écrasante de nos clients. L’objectif principal de l’application était de promouvoir la numérisation, cependant, l’application nous a le plus aidés à traverser la pandémie en offrant des options de remboursement numérique à nos clients. L’application a facilité le processus de remboursement des prêts pendant le verrouillage où la collecte physique devenait impossible. Grâce à l’application, Muhoot Microfin a pu inculquer un sentiment d’autonomisation aux femmes confrontées à de multiples défis en raison de contraintes sociétales et infra, en particulier pendant la pandémie. Ils sont maintenant en possession de leurs informations en cliquant sur un bouton, car l’application Mahila Mitra est intégrée à tous les modes de paiement populaires tels que BBPS, Net banking, carte de débit, UPI, etc., qui seraient immédiatement reflétés dans les comptes clients.

Outre les options de remboursement, l’application fournit également une notification pour les nouvelles offres, un rappel en retard avec lien de paiement, les détails du montant payé, etc., le tout dans la langue locale de la région. Dans le but d’encourager le paiement numérique, Muthoot Microfin a également introduit une offre de remise en argent – basée sur des points de récompense -. Mahila Mitra App aide également à déposer des réclamations et fournit l’emplacement et l’itinéraire pour atteindre les succursales à proximité. L’adoption et l’acceptation généralisées de l’application en ont également fait un outil efficace pour soutenir les initiatives du gouvernement visant à promouvoir la numérisation parallèlement à l’inclusion financière.

Q. Comment le financement récent aidera-t-il les femmes entrepreneurs dans les zones rurales ?

Avec un financement supplémentaire, nous serions en mesure d’exploiter davantage et d’atteindre plus de ménages ruraux. Au cours des 2-3 prochaines années, Muthoot Microfin ouvrira 500 succursales supplémentaires dans les zones rurales. Le montant total des fonds reçus sera utilisé pour mobiliser et décaisser des prêts à des milliers de milliers de femmes entrepreneurs de la périphérie rurale de l’Inde. Nous nous efforçons également de promouvoir l’égalité des sexes en fournissant des solutions de subsistance aux femmes de ces secteurs – autonomisant ainsi les femmes et améliorant le bien-être des ménages.

De plus, nous permettons aux femmes entrepreneures d’accéder facilement au crédit pour leur permettre d’accéder à l’éducation et aux soins de santé. Nos services financiers conduiront à la création d’emplois et de richesses et assureront des gains économiques importants pour l’ensemble de la nation.

Q. Avec un AUM prévu de Rs 10000 crore en 2024, comment comptez-vous l’aborder ?

Muthoot Microfin cherche à doubler ses actifs sous gestion à Rs 10 000 crore au cours des deux à trois prochaines années, avec un objectif immédiat d’atteindre Rs 6 200 crore d’ici mars 2022. MML se prépare à lancer une introduction en bourse (offre publique initiale) en 18- 24mois.

Pour y parvenir, nous prévoyons de débourser Rs 4500 crore cette année et Rs 7000 crore l’année prochaine. Nous allons ouvrir près de 500 nouvelles succursales et promouvoir nos talents internes pour veiller à nos plans d’expansion. Nous établirons Muthoot Microfin en tant que leader du marché dans un avenir proche.

Le récent financement (50 millions de dollars) que nous avons reçu de Greater Pacific Capital (GPC) réaffirme la confiance des investisseurs dans le secteur. Il s’agit du plus gros investissement de capital-investissement dans l’espace de la microfinance en Inde après la pandémie. L’industrie a déjà rebondi avec des décaissements et des recouvrements de prêts sains.

