Notre objectif est de nous développer dans tous les segments de préparation aux tests : Chandrahas Panigrahi, co-fondateur et PDG, Edukemy

Sur la base de nos recherches et de la demande des étudiants, nous avons identifié une lacune et avons commencé par l’approche phygital. Nous réfléchissons à ce qui fonctionnera sur le phygital, à l’avenir, et travaillerons sur les commentaires fournis par nos étudiants.

Lancée lors du premier confinement l’année dernière, la start-up de préparation aux tests Edukemy a pu placer cette année 51 étudiants dans les 761 sélections UPSC (sept de ses étudiants étaient dans le top 100). « Nous étions au bon endroit au bon moment », déclare Chandrahas Panigrahi, co-fondateur et PDG d’Edukemy. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, il ajoute que même si Edukemy s’occupe actuellement des examens d’emploi du gouvernement, l’objectif est de s’étendre à tous les segments de préparation aux tests, y compris de l’école au collège et du collège aux emplois. Extraits :

Le verrouillage a-t-il fourni à Edukemy un coup de pouce sur le marché de la préparation aux tests ?

Edukemy a été lancé lors du premier verrouillage de l’année dernière, et cela nous a aidés à exploiter un gros déficit dans l’espace de préparation aux tests, presque immédiatement. Historiquement, la préparation aux tests s’est concentrée à Kota (Rajasthan) et à Old Rajendra Nagar et Mukherjee Nagar (Delhi). Mais le verrouillage a entraîné un changement de comportement, car les étudiants pouvaient étudier de n’importe où, en ligne. Nous avons exploité ce changement de comportement en offrant aux étudiants l’avantage de l’enseignement en ligne sans perdre l’essence de l’enseignement hors ligne (dissiper les doutes en temps réel et apprentissage entre pairs).

L’objectif est d’apporter de bons professeurs, un contenu organisé et une diffusion de contenu expert dans des endroits où l’enseignement de qualité est rare, comme les villages et les petites villes.

Quel type de performance de marché avez-vous enregistré au cours de la dernière année et demie ?

Nous avons plus de 3 millions d’apprenants, plus de 15 000 abonnés payants (étudiants inscrits), plus de 10 millions de minutes de temps de visionnage sur YouTube et sur les 761 sélections UPSC, 51 étudiants provenaient d’Edukemy (sept dans le top 100). En outre, 50% des aspirants du premier lot d’Edukemy ont craqué OPSC (Odisha Public Service Commission). D’ici 2023, nous prévoyons de doubler notre nombre et de croître de 18 à 20 fois par rapport à notre année de création.

Continuerez-vous l’approche phygital ?

Sur la base de nos recherches et de la demande des étudiants, nous avons identifié une lacune et avons commencé par l’approche phygital. Nous réfléchissons à ce qui fonctionnera sur le phygital, à l’avenir, et travaillerons sur les commentaires fournis par nos étudiants.

Quel est votre profil professoral ?

Ce sont des experts de l’industrie, la plupart d’entre eux ayant plus de 10 ans d’expérience dans leurs domaines respectifs.

Continuerez-vous à vous concentrer sur les préparations aux examens d’emploi du gouvernement ?

Alors que nous répondons actuellement aux examens d’emploi du gouvernement, notre objectif est de nous étendre à tous les segments de préparation aux tests, y compris de l’école au collège et du collège aux emplois.

Quelles sont toutes les langues utilisées pour la formation chez Edukemy ?

Nous livrons du contenu en hindi, en anglais et dans quelques langues vernaculaires clés, mais notre objectif est de fournir dans la langue régionale de la géographie spécifique à laquelle nous servons.

Pourquoi vous appelez-vous la première start-up indienne non axée sur les STEM ?

Nous sommes la première entreprise à fournir un profilage des apprenants de bout en bout, préparant les étudiants à la préparation aux tests non STEM.

Notre objectif est de répondre à 750 examens de préparation aux tests et d’avoir un impact sur plus de 15 crores d’étudiants. Nous approfondissons les commentaires personnalisés via notre application Korrecto, où nous fournissons des commentaires détaillés sur les réponses écrites avec des commentaires ligne par ligne sur les réponses.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.