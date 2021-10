Notre objectif est d’être une main-d’œuvre 100 % prête pour le numérique : Sumit Sood, vice-président du groupe et responsable Asie-Pacifique, GlobalLogic

SUMIT SOOD, vice-président du groupe et chef de l’APAC, GlobalLogic

Récemment, Hitachi a annoncé avoir finalisé l’acquisition de GlobalLogic, une société de services d’ingénierie de produits numériques basée à San Jose, Californie, États-Unis. L’acquisition a été évaluée à 9,6 milliards de dollars et est « l’une des plus importantes dans l’espace des services d’ingénierie numérique », a déclaré Sumit Sood, vice-président du groupe et responsable de l’Asie-Pacifique, GlobalLogic. « Ensemble, Hitachi et GlobalLogic créeront une plus grande valeur pour nos clients en proposant des activités d’innovation sociale grâce à la technologie numérique », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary, tout en discutant des détails spécifiques de l’accord et des plans pour l’Inde. Extraits :

Quelles seront les implications de cette acquisition sur GlobalLogic, ses clients et ses employés ?

L’acquisition a été évaluée à 9,6 milliards de dollars et est l’une des plus importantes acquisitions, soit environ 2,5 fois la taille de la dernière transaction enregistrée d’acquisition d’Altran par Capgemini pour 4,1 milliards de dollars en 2019. Cela nous a ouvert une nouvelle perspective d’opportunités alors que nous sommes desservant maintenant de cinq à 14 industries et étendant notre présence de 14 à 80 pays. Cela profitera à nos clients avec une gamme plus large d’offres disponibles via Hitachi. Cela pourrait donc se résumer à des capacités plus approfondies et à une plus grande empreinte géographique pour nos clients.

Le parcours de transformation numérique des clients du monde entier consiste à refondre leur entreprise à travers l’infrastructure (à la fois IT/OT), les données et les talents numériques. L’expertise d’Hitachi en matière de technologie opérationnelle dans des domaines tels que l’énergie, les transports, etc., où la plate-forme Lumada offre une expertise verticale approfondie ainsi que la partie informatique et analytique des données, et le talent et les services d’ingénierie numérique de GlobalLogic, feront progresser les solutions et les données informatiques / OT de Lumada. accélérer la création de nouvelles expériences client numériques et de nouveaux modèles économiques pour nos clients. Ensemble, Hitachi et GlobalLogic créeront une plus grande valeur pour les clients en proposant des activités d’innovation sociale grâce à la technologie numérique.

Nos employés ont désormais la possibilité de travailler avec les parties prenantes de l’ensemble de l’écosystème Hitachi. Ils seront profondément impliqués dans la vaste gamme d’offres d’Hitachi et dans les cinq domaines d’activité sociale d’Hitachi. Notre objectif est d’être une main-d’œuvre prête à 100 % pour le numérique, en identifiant les prochaines et les meilleures pratiques, et plus important encore, en nous dirigeant vers un avenir brillant grâce aux technologies DARQ (Distributed Ledger, Intelligence Artificielle, Réalité Étendue et Informatique Quantique).

Comment augmente-t-il les synergies entre GlobalLogic et Hitachi ?

L’expertise d’Hitachi avec les technologies opérationnelles dans des domaines tels que les services financiers, la fabrication, les soins de santé et les sciences de la vie, l’énergie et les services publics, la vente au détail, le gouvernement et les transports où la plate-forme de Lumada (qui aide à obtenir des informations numériques et opérationnelles approfondies dans l’industrie 4.0 et la vie intelligente) combinée avec la robustesse de GlobalLogic les capacités et les services d’ingénierie de produits numériques accéléreront la transformation et le développement numériques de l’industrie. Cela accélérera le développement, la pénétration du marché et la livraison aux clients des solutions et services numériques avancés Lumada d’Hitachi à l’échelle mondiale, aux côtés de leur société sœur, Hitachi Vantara. GlobalLogic sera un partenaire d’ingénierie et de mise sur le marché apprécié des domaines clés de l’innovation sociale d’Hitachi : mobilité, vie intelligente, industrie, énergie, automobile et informatique.

Quels sont les plans de GlobalLogic pour l’Inde, en termes d’accélération de la croissance et de la continuité des activités ?

L’espace de recherche et développement en ingénierie (ER&D) est devenu une priorité pour de nombreuses organisations, car les ingénieurs/développeurs ont aujourd’hui une importance plus grande que jamais pour stimuler le parcours de transformation numérique de l’Inde. La part de l’Inde sur le marché mondial de l’ER&D devrait croître à un TCAC de 12 à 13 % pour atteindre 63 milliards de dollars d’ici 2025, contre 31 milliards de dollars en 2019.

Au sein de l’ensemble de l’informatique, ER&D est l’industrie en plein essor, puis dans l’espace ER&D, GlobalLogic fait partie des entreprises à la croissance la plus rapide. Pour l’écosystème de GlobalLogic, l’Inde est la géographie à la croissance la plus rapide et, par conséquent, nous avons le pouvoir de trois en notre faveur en ce qui concerne la croissance.

Quel est l’état de l’espace d’ingénierie de produits en Inde par rapport au monde ? Comment voyez-vous ce paysage évoluer ?

L’ingénierie numérique devrait croître rapidement et représentera près de 40 % des dépenses mondiales en ER&D d’ici 2023. Avec des avantages évolutifs disponibles avec l’ingénierie cloud, l’Inde peut devenir la plaque tournante des solutions numériques dans l’espace ER&D avec des technologies avancées telles que l’IA, l’IoT , 5G, Edge, etc., et des collaborations avec des leaders de l’industrie pour façonner l’avenir numérique. Les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public, de la santé, des télécommunications et des semi-conducteurs stimuleront la croissance.

Cependant, alors que nous franchissons le seuil de l’ère post-numérique, le véritable changeur de jeu sera la nouvelle pile technologique DARQ. Ces technologies définissent la nouvelle vague entraînée par les changements dans les modèles commerciaux, l’expérience client, les opérations et l’expérience des employés. Cela a accru la concentration des entreprises et le changement qui en a résulté chez les entreprises pour investir dans les technologies émergentes plutôt que fondamentales ; DARQ, ensemble ou à leur manière, deviendra un déploiement permanent dans tout ce que nous ferons à l’avenir.

