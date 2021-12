Notre performance à l’UNSC indique à nouveau que le monde a besoin que l’Inde soit à la table du fer à cheval en permanence : Amb Tirumurti

« Notre performance indique à nouveau que le monde a besoin que l’Inde soit à la table du fer à cheval en permanence », a déclaré Tirumurti, soulignant la nécessité pour New Delhi d’avoir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre permanent avec droit de veto.

La performance de l’Inde en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU indique que le monde a besoin que l’Inde soit à la table du fer à cheval en permanence, a déclaré l’envoyé du pays aux Nations Unies, TS Tirumurti.

« L’Inde a pris sa place au Conseil de sécurité pour la huitième fois en tant que membre élu… Le point culminant de notre présence au Conseil de sécurité jusqu’à présent a été notre présidence en août », a déclaré Tirumurti, qui est le représentant permanent de l’Inde auprès de l’ONU, dans un communiqué. une vidéo.

La mission permanente de l’Inde auprès de l’ONU a publié la vidéo spéciale soulignant les nombreuses réalisations de l’Inde alors que sa première année au Conseil de sécurité de l’ONU tire à sa fin.

La vidéo relate le parcours de l’Inde en tant que membre non permanent du CSNU en 2021, y compris sa présidence du Conseil des 15 nations en août, sur la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix des Nations Unies, l’Afghanistan, le Myanmar, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’action climatique.

« Notre performance indique à nouveau que le monde a besoin que l’Inde soit à la table du fer à cheval en permanence », a déclaré Tirumurti, soulignant la nécessité pour New Delhi d’avoir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU en tant que membre permanent avec droit de veto.

Narendra Modi est également devenu le premier Premier ministre indien à présider un débat public du Conseil de sécurité de l’ONU alors qu’il présidait la session de haut niveau sur « Renforcer la sécurité maritime – Un argument en faveur de la coopération internationale » le 9 août.

Pour la première fois, le Conseil de sécurité a adopté une déclaration présidentielle sur la sécurité maritime. La visite du Premier ministre indien aux Nations Unies et pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies a été « certainement un moment fort cette année », a-t-il déclaré.

C’est pendant la présidence indienne du Conseil en août que la situation en Afghanistan s’est rapidement détériorée, obligeant le Conseil de sécurité à agir sans délai, a déclaré Tirumurti ajoutant que la résolution 2593 sur l’Afghanistan avait été adoptée sous la présidence indienne, qui exige l’assurance que le sol afghan ne sera pas utilisé à des fins de terrorisme contre d’autres pays et que les autorités de Kaboul agiront contre tous les terroristes, y compris ceux désignés par le Comité des sanctions 1267.

Fait significatif, l’Inde s’est fermement opposée à la tentative des pays de porter la question du changement climatique au Conseil de sécurité. Tirumurti avait déclaré lors de la réunion du Conseil plus tôt ce mois-ci que « l’Inde est sans égal en matière d’action climatique et de justice climatique.

Mais le Conseil de sécurité n’est pas le lieu pour discuter de l’une ou l’autre question. En fait, la tentative de le faire semble être motivée par le désir d’échapper à la responsabilité de l’instance appropriée. » Lors de la cérémonie d’installation du drapeau au début de l’année pour les nouveaux membres du CSNU, Tirumurti avait souligné que l’Inde entre au Conseil de sécurité « en tant que plus grande démocratie, représentant 1/6 de l’humanité et un engagement très fort en faveur du multilatéralisme réformé, de la règle de droit, un système international juste et équitable et à la paix, la sécurité et le développement. Tirumurti a déclaré dans la vidéo que l’Inde a été cohérente dans son soutien à la transition vers la démocratie, que ce soit au Myanmar ou en Afrique et sur les questions affectant le monde en développement, l’Inde a été une voix forte pour protéger leurs intérêts.

« Notre engagement indéfectible à protéger les intérêts du monde en développement se reflète dans nos performances », a-t-il déclaré.

De plus, étant donné son rôle prédominant dans le maintien de la paix de l’ONU, l’Inde a accordé une attention particulière au maintien de la paix de l’ONU au cours de la dernière année, y compris au cours de sa présidence en août.

Lors d’une réunion en août, le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a déclaré que le maintien de la paix continue de jouer un rôle crucial dans la vision de l’Inde d’assurer la paix et la sécurité internationales et de fournir plus de clarté, d’orientation et de professionnalisme dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU est au cœur de la vision.

Après près de cinq décennies, l’Inde a piloté une résolution sur « Protéger les protecteurs », appelant à la responsabilité des crimes contre les soldats de la paix. L’Inde a également offert 200 000 vaccins COVID pour couvrir chaque soldat de la paix dans chaque mission de maintien de la paix à travers le monde.

Jaishankar avait également présidé une réunion d’information sur l’EIIL Daech pendant la présidence indienne et New Delhi a contribué à façonner la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Au cours de l’année, l’Inde a également cherché à apporter l’équilibre nécessaire aux débats relatifs à l’Afrique, a déclaré Tirumurti, ajoutant que l’Inde avait clairement exprimé son point de vue sur la question d’imposer aux pays africains des repères irréalistes sur leur régime de sanctions et a appelé à un plus grand engagement de la part de la communauté internationale. communauté pour aider l’Afrique à lutter contre le terrorisme.

L’Inde a présidé le Comité des sanctions contre les talibans et le Comité des sanctions contre la Libye cette année et présidera le Comité contre le terrorisme l’année prochaine. Dans une décision historique, l’Assemblée générale des Nations Unies a accordé le statut d’observateur à l’Alliance solaire internationale.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.