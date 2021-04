Notre planète dépassera 1,5 ° C dans les années 2030, et c’est une crise climatique | Vie

Les scientifiques australiens considèrent qu’il est peu probable que les estimations de température imposées dans l’Accord de Paris de 2015 puissent être respectées.

Un nouveau rapport peu flatteur conclut que les températures mondiales dépasseront 1,5 ° C au cours de la prochaine décennie, ce qui pourrait conduire à des catastrophes naturelles.

le Conseil du climat d’Australie a publié ce rapport jeudi dernier. Il s’agit d’une organisation indépendante composée de climatologues et d’experts en santé, mais également d’experts en énergie renouvelable et en politiques qui travaillent pour rendre compte de la crise climatique.

“La science nous dit que l’augmentation de la température moyenne mondiale dépassera probablement 1,5 ° C au cours des années 2030, et que la stabilisation à long terme du réchauffement à 1,5 ° C ou moins sera un énorme défi”, soulignent-ils. Dr Kevin Trenberth du Centre national de recherche atmosphérique et professeur Christopher Fielddu Stanford Woods Institute for the Environment.

Bien que le rapport vise à ce que le Parlement australien prenne des mesures, il recueille des données de nature générale. Plus précisément, le rapport appelle l’Australie à réduire ses émissions de 75% d’ici 2030 et à atteindre zéro net d’ici 2035 pour atteindre les objectifs à long terme de l’Accord de Paris, ce qui signifie limiter le chauffage bien en dessous de 2 ° C.

“Atteindre le zéro net d’ici 2050 est au moins une décennie trop tard et comporte un fort risque de perturbation climatique mondiale irréversible à des niveaux incompatibles avec le maintien de sociétés humaines fonctionnant bien”, ont écrit les auteurs de ce rapport.

Le changement climatique frappera certaines régions de la planète plus violemment que d’autres, en particulier les pays en développement et les régions les plus pauvres.

Dans le rapport, ils répètent à plusieurs reprises, Les températures mondiales devraient dépasser 1,5 ° C dans les années 2030 en fonction des augmentations de température ces dernières années. Le rapport n’est pas du tout déraisonnable, étant donné que, année après année, des températures records ont été dépassées pendant les mois de juin et juillet.

En tout cas, affirment-ils, “qu’il n’est pas encore trop tard”, et que limiter un dixième de température au cours de ce siècle fera beaucoup de différence. “Chaque dixième de degré compte vraiment: 1,8 ° C vaut mieux que 1,9 ° C et c’est bien mieux que 2 ° C”

Il convient de noter que l’Accord de Paris de 2015 vise à limiter les températures mondiales à un maximum de 1,5 ° C au-dessus des niveaux préindustriels, et ce rapport garantit qu’elles pourraient être dépassées même au cours de la prochaine décennie, ce qui serait, sans aucun doute, mauvais. nouvelles.