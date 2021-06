Notre plus grand ennemi n’est pas la Chine. C’est ici à la maison. 10z viral

— du blog de Robert Reich

La position géopolitique et économique de plus en plus agressive de la Chine dans le monde déclenche une violente réaction bipartite en Amérique. C’est très bien si cela conduit à davantage d’investissements publics dans la recherche fondamentale, l’éducation et les infrastructures, comme l’a fait le choc Spoutnik de la fin des années 1950. Mais cela présente aussi des dangers.

Il y a plus de 60 ans, la peur soudaine et palpable que l’Union soviétique nous devançait a secoué l’Amérique d’une complaisance d’après-guerre et a poussé la nation à faire ce qu’elle aurait dû faire depuis de nombreuses années. Même si nous l’avons fait sous le prétexte de la défense nationale — nous l’avons appelée Loi sur l’éducation pour la défense nationale et Loi sur la route de la défense nationale et nous nous sommes appuyés sur la Defense Advanced Research Projects Administration pour la recherche fondamentale menant aux semi-conducteurs, à la technologie des satellites et à Internet — Le résultat fut d’augmenter la productivité américaine et les salaires américains pendant une génération.

Lorsque l’Union soviétique a commencé à imploser, l’Amérique a trouvé son prochain repoussoir au Japon. Les voitures de fabrication japonaise prenaient des parts de marché aux trois grands constructeurs automobiles. Pendant ce temps, Mitsubishi a acheté une participation substantielle dans le Rockefeller Center, Sony a acheté Columbia Pictures et Nintendo a envisagé d’acheter les Seattle Mariners. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, d’innombrables audiences du Congrès ont eu lieu sur le « défi » japonais pour la compétitivité américaine et la « menace » japonaise pour les emplois américains.

Une marée de livres diabolisait le Japon – les agents d’influence de Pat Choate alléguaient que les gains présumés de Tokyo aux Américains influents étaient conçus pour parvenir à une « domination politique efficace sur les États-Unis ». « la puissance des États-Unis et la qualité de la vie américaine diminuent rapidement à tous égards. » Dans In the Shadow of the Rising Sun de William S Dietrich, le Japon “menace notre mode de vie et, en fin de compte, nos libertés autant que les dangers passés de l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique”.

Robert Zielinski et Unequal Equities de Nigel Holloway ont soutenu que le Japon avait truqué ses marchés de capitaux pour saper les sociétés américaines. Le yen de Daniel Burstein ! Le nouvel empire financier du Japon et sa menace pour l’Amérique ont affirmé que la puissance croissante du Japon mettait les États-Unis en danger de devenir la proie d’un « japonais hostile … ordre mondial ».

Et ainsi de suite : Le jeu de pouvoir japonais, La guerre à venir avec le Japon, Zaibatsu America : Comment les entreprises japonaises colonisent les industries vitales des États-Unis, La guerre silencieuse, Les guerres commerciales.

Mais il n’y a pas eu de complot vicieux. Nous n’avons pas remarqué que le Japon avait beaucoup investi dans sa propre éducation et ses propres infrastructures, ce qui lui a permis de fabriquer des produits de haute qualité que les consommateurs américains voulaient acheter. Nous n’avons pas vu que notre propre système financier ressemblait à un casino et exigeait des profits immédiats. Nous avons oublié que notre système éducatif laissait près de 80 % de nos jeunes incapables de comprendre un magazine d’information et beaucoup d’autres non préparés au travail. Et notre infrastructure de ponts dangereux et de routes défoncées épuisait notre productivité.

Dans le cas présent de la Chine, la rivalité géopolitique est palpable. Pourtant, dans le même temps, les entreprises et les investisseurs américains fabriquent discrètement des lots en y exploitant des usines à bas salaires et en vendant de la technologie à leurs « partenaires » chinois. Et les banques américaines et les investisseurs en capital-risque s’affairent à souscrire des accords en Chine.

Je ne veux pas minimiser le défi que la Chine représente pour les États-Unis. Mais tout au long de l’histoire de l’après-guerre de l’Amérique, il a été plus facile de blâmer les autres que de se blâmer nous-mêmes.

Le plus grand danger auquel nous sommes confrontés aujourd’hui ne vient pas de Chine. C’est notre dérive vers le proto-fascisme. Nous devons veiller à ne pas diaboliser la Chine au point d’encourager une nouvelle paranoïa qui déforme davantage nos priorités, encourage le nativisme et la xénophobie et conduit à des dépenses militaires plus importantes plutôt qu’à des investissements publics dans l’éducation, les infrastructures et la recherche fondamentale sur lesquels la prospérité future de l’Amérique et la sécurité dépendent de manière critique.

La question centrale pour l’Amérique – une Amérique de plus en plus diversifiée, dont l’économie et la culture fusionnent rapidement avec les économies et les cultures du reste du monde – est de savoir s’il est possible de redécouvrir notre identité et notre responsabilité mutuelle sans créer un autre ennemi.

_______

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix “Saving Capitalism”, qui est actuellement en streaming.