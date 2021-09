Notre prochain ordinateur de bureau pourrait être quantique | La technologie

in

L’idée impossible de l’informatique quantique atteignant les foyers se rapproche de plus en plus grâce à une équipe d’Australiens qui ont réussi à éliminer la barrière du cryo-refroidissement.

Il y aura un jour où nous atteindrons la suprématie quantique, ce qui nous apportera désormais des solutions impossibles à des problèmes vitaux. Énergie, santé, communications… les avantages de l’informatique quantique sont incommensurables (et il existe un cristal qui détient la clé de tout).

C’est pourquoi les entreprises les plus puissantes du monde technologique n’arrêtent pas d’y travailler, chacune avec une approche différente. Intel, IBM, Google ou AMD avec leur téléporteur, entre autres, sont pleinement dans la course.

Mais il y a une vie au-delà de ces géants, et un exemple en est la société Quantum Brilliance, une société australienne et allemande qui développe de puissants des accélérateurs quantiques de la taille d’une carte graphique.

Le plus révolutionnaire, c’est qu’ils fonctionnent à température ambiante, dépassant ainsi les énormes supercalculateurs quantiques cryogénisés actuels, qui nécessitent une maintenance totalement prohibitive.

De plus, dans leur optimisation des procédés, les ingénieurs responsables de cette solution quantique peu coûteuse pensent qu’ils pourront bientôt le faire. assez petit pour tenir sur les appareils mobiles.

Si cette entreprise peut faire ce qu’elle dit qu’elle peut faire, les avantages du quantum peuvent être intégrés dans des ordinateurs de presque toutes les tailles, libérant cette nouvelle technologie puissante des limitations de taille et de dépenses des supercalculateurs.

Calculs quantiques et logiciels ils ne devront pas être effectués via une connexion rapide à un ordinateur central ou au cloud, mais seront effectués là où ils sont nécessaires et sur l’ordinateur de l’utilisateur. Quelque chose d’assez perturbant.

Ce domaine en lui-même n’est pas nouveau, en fait, les qubits quantiques à température ambiante existent expérimentalement depuis plus de 20 ans. Mais la nouveauté que Quantum Brilliance apporte dans ce domaine est de trouver comment fabriquer ces minuscules objets de manière précise et reproductible.

Ainsi que la façon de miniaturiser et d’intégrer les structures de contrôle nécessaires pour saisir et extraire les informations des qubits, les deux domaines clés qui ont empêché ces dispositifs de se développer davantage à ce jour.