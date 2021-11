Notre réponse à la pandémie échouée est le triomphe du symbole sur la réalité

La variante Omicron du coronavirus est là, et avec elle viendra probablement un renouveau des politiques ratées et basées sur des slogans qui ont été largement adoptées au début de la pandémie: verrouillages, distanciation sociale, mandats de masque et bien sûr vaccins et rappels pour tout le monde , que vous le vouliez ou non.

Dans une déclaration vidéo vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’avec l’arrivée de la variante Omicron, l’important est de « réduire votre exposition » au virus et d’adopter des « mesures de santé publique éprouvées » comme le masquage, la distanciation sociale, éviter les espaces surpeuplés , et ainsi de suite – toutes les choses, en d’autres termes, qui n’ont fait aucune différence dans la propagation de Covid la première fois.

Ce que l’OMS propose, en d’autres termes, n’est pas une réponse politique enracinée dans la science et l’expérience du monde réel avec la pandémie, mais une réponse enracinée dans le symbole. En effet, la politique basée sur des symboles en est venue à régir non seulement notre réponse à la pandémie, mais une grande partie de la vie publique américaine.

Vous vous souvenez de « deux semaines pour arrêter la propagation » au printemps dernier ? C’était un slogan, une réponse symbolique pour justifier le premier de ce qui allait devenir de nombreux blocages et fermetures d’entreprises mandatés par le gouvernement. Ce n’était pas une solution réelle à un problème du monde réel, mais le genre de chose que vous obtenez lorsque vous chargez des majors des arts libéraux de la politique de santé publique pendant une pandémie mondiale.

Le groupe consultatif technique sur l’évolution du virus du SRAS-CoV-2 s’est réuni aujourd’hui pour examiner ce que l’on sait de la variante #COVID19 B.1.1.529.

Ils ont conseillé à l’OMS de la désigner comme variante préoccupante.

L’OMS l’a nommé Omicron, conformément aux protocoles de nommage https://t.co/bSbVas9yds pic.twitter.com/Gev1zIt1Ek – Organisation mondiale de la santé (OMS) (@WHO) 26 novembre 2021

Cependant, ce n’est pas parce que c’était un symbole qu’il n’avait pas de conséquences dans le monde réel. Les 20 derniers mois ont en effet été pleins de conséquences dans le monde réel, certaines d’entre elles désastreuses. Mais ils n’ont pas arrêté notre engagement envers les symboles plutôt que les dures réalités et les compromis.

Cela a été une caractéristique persistante de la réponse à la pandémie aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux. En Australie, les autorités sont tellement attachées à des politiques de pandémie basées sur des symboles qu’elles ont gardé des millions de personnes enfermées chez elles pendant des mois et déployé des policiers en tenue anti-émeute pour attaquer quiconque osait protester.

Nous n’en sommes pas encore là, mais il y a une tendance dans la politique américaine depuis de nombreuses années à gouverner par le symbole sur la réalité, même lorsque les conséquences sont horribles. Par exemple, lorsque des militants et des législateurs de gauche se mobilisent autour d’appels à « dépenser la police », ils gouvernent par le symbole, pas par la réalité. Souvent, cela se passe mal. Par exemple, peu à gauche souhaitent réellement les résultats plutôt prévisibles du financement des services de police, ce qui, dans le monde réel, se traduit directement par plus de crime, de violence et d’anarchie.

Considérez les cambriolages de masse effrontés à San Francisco récemment, au cours desquels des dizaines de personnes ont pillé une série de magasins haut de gamme et de dispensaires de cannabis, et le lendemain, quelque 80 personnes ont cambriolé un Nordstrom à Walnut Creek, en Californie, à 40 kilomètres de là. Ces vols surviennent au milieu d’une forte augmentation des vols à l’étalage dans toute la ville ces dernières années qui a été encouragée par un manque de réponse de la police et une aversion pour les poursuites pour crimes contre les biens, tout cela est directement lié à l’idée – le symbole – de « financer le police. »

Le but de « financer la police » en tant que mouvement politique n’est bien sûr pas de provoquer une augmentation des vols à l’étalage et des cambriolages, et encore moins des crimes violents. Ses partisans prétendent qu’il s’agit de justice sociale et de lutte contre le « racisme systémique » (en soi un symbole), mais il s’agit surtout de faire en sorte que les gens se sentent mieux face à un problème qui semble insoluble.

En pratique, l’utilisation de symboles de cette manière fonctionne principalement comme un outil pour identifier les alliés, former des coalitions et exposer les ennemis. C’est un signifiant, un peu comme « les vies noires comptent », « les enfants en cage » et le « Green New Deal ». La façon dont vous réagissez à ces symboles indique de quel côté vous êtes.

La droite fait ça aussi. Pensez à « la guerre contre le terrorisme » ou « la guerre contre la drogue », ou même « construisez le mur ». Mais peu importe de quel côté adopte le symbole comme politique, les coûts nous sont imposés à tous.

Il s’avère que le coût du symbole de « la guerre contre le terrorisme » était de 20 ans en Afghanistan sans rien à montrer. Plus près de chez nous, les coûts se font plus immédiatement ressentir. Les villes américaines gouvernées par des militants de gauche, comme San Francisco et Seattle, adoptent régulièrement des politiques basées sur des symboles qui finissent presque toujours par avoir des conséquences négatives graves et involontaires.

C’est ainsi que vous obtenez, par exemple, des membres du conseil municipal de Washington, DC, qui demandent au maire Muriel Bowser d’arrêter de nettoyer les campements de sans-abri en hiver, même si cela signifierait déplacer les sans-abri des tentes vers des logements. Ou, comme l’a dit ma collègue Emily Jashinsky, « exhortant la ville à permettre la vie illégale en plein air pour prévenir l’hypothermie ».

L’expérience progressiste qui se déroule dans nos villes est si rétrograde, si illogique et si tragique. Dans ce cas, les responsables progressistes exhortent la ville à autoriser la vie en plein air illégale pour prévenir l’hypothermie. https://t.co/JuO49rqHdQ @ShellenbergerMD pic.twitter.com/8q7K6wndEL – Emily Jashinsky (@emilyjashinsky) 29 novembre 2021

Quel est, me demanderez-vous, le symbole à l’œuvre ici ? C’est quelque chose comme « l’itinérance n’est pas un crime » et cela fonctionne exactement comme tous les autres. Le désir de faire quelque chose contre le sans-abrisme finit, par le biais d’un symbole, par la création d’une politique qui encourage et permet le sans-abrisme pendant les mois les plus dangereux de l’année.

Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi agissons-nous systématiquement comme si un symbole pouvait en fait résoudre des problèmes très complexes et insolubles dans le monde réel ? La réponse à cette question est elle-même complexe, mais en bref, la réponse est que certains problèmes ne peuvent être résolus par une politique ou par une quelconque action gouvernementale. Certains problèmes sont en fait impossibles à résoudre, même avec un pouvoir gouvernemental illimité. Ainsi, au lieu d’affronter cette réalité et de nous débattre avec ses implications, nous évoquons des symboles et prétendons qu’ils sont des solutions.

Ce faisant, nous nous sentons bien dans notre peau, car ce qui compte dans un monde défini par des symboles, ce ne sont pas les conséquences de nos actions ou nos choix politiques, mais la capacité de choisir des actions ou des politiques en fonction de leur correspondance avec le symbole.

Cela nous ramène à la variante Omicron. Lorsque les autorités de santé publique recommencent à nous faire la leçon sur la façon dont nous devons rester chez nous, porter des masques et maintenir la société enfermée, rappelez-vous qu’elles ne proposent pas vraiment de solutions à un problème complexe du monde réel.

Au mieux, ils prétendent avoir des solutions à un problème difficile et probablement insoluble plutôt que d’admettre qu’il n’y a pas de solution. Au pire, ils utilisent des symboles pour identifier les alliés et les ennemis, pour savoir qui se conformera aux nouveaux pouvoirs pandémiques du gouvernement et qui résistera.