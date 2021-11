Notre sélection de la meilleure station de charge Oculus Quest 2 est à 20% de réduction pour le Cyber ​​Monday

Avez-vous déjà joué à votre Oculus / Meta Quest 2 et réalisé que vous avez oublié de le charger ? Pire encore, vous avez peut-être branché le câble, mais il n’est pas allé jusqu’au bout du port, vous laissant avec une batterie à plat et un visage triste. Évitez la peur avec cette incroyable offre de quai de chargement Anker Quest 2 Cyber ​​Monday, qui vous permettra d’économiser 20 $ sur le meilleur quai de chargement que nous ayons jamais utilisé pour le Quest 2.

C’est l’une des meilleures offres Oculus Quest 2 Cyber ​​Monday que nous ayons vues et c’est aussi parce que c’est aussi le prix le plus bas que ce quai ait jamais été.

Une offre surchargée pour la meilleure station de chargement Quest 2

Station de recharge Anker Quest 2 | réduction de 20



La station de charge Anker’s Quest 2 est la meilleure que vous puissiez trouver, avec une électronique de qualité à l’intérieur qui protégera vos contrôleurs et votre casque des surtensions électriques. Aucun coupon à couper ici – juste une offre de 20 % pour le Cyber ​​Monday !

79 $ sur Amazon

La station de charge Anker Quest 2 n’est pas seulement un endroit pour charger votre Quest 2 et ses contrôleurs. C’est aussi le moyen le plus sûr de les recharger. C’est parce qu’Anker a intégré une protection sophistiquée contre les surcharges, les surcharges et les surintensités directement dans le quai. Cela garantit que votre Quest 2 et ses contrôleurs ne devraient jamais recevoir un choc désagréable au cas où quelque chose se produirait avec le système électrique de votre maison.

L’acte de charger est également incroyablement simple grâce aux ingénieux connecteurs magnétiques d’Anker. Un petit connecteur circulaire se branche sur le port USB Type-C du Quest 2 afin que vous puissiez simplement placer le Quest 2 directement dans son compartiment parfaitement formé sur le dock.

De même, la station d’accueil est livrée avec une nouvelle batterie spéciale et un compartiment à batterie qui se fixe à chaque contrôleur. Ces portes de batterie comportent des broches POGO à l’extérieur qui s’alignent parfaitement avec celles qui l’accompagnent sur la station d’accueil. Ainsi, tout comme avec le casque, vous pouvez déposer vos contrôleurs dans leurs emplacements parfaitement formés sur la station d’accueil et le chargement commencera. Chaque manette et le casque ont leurs propres LED de charge à l’avant de la station de charge Anker Quest 2, qui deviennent orange pendant la charge et vertes lorsqu’elles sont prêtes à partir.

Gardez à l’esprit que le dock d’Anker a été conçu pour être utilisé avec un Quest 2 et ses contrôleurs lors de leur livraison, ce qui signifie que vous devrez peut-être retirer les poignées de contrôleur que vous auriez pu acheter.

Si vous récupérez la station de charge Anker Quest 2 ce Cyber ​​Monday, nous vous recommandons de prendre les poignées du contrôleur Quest 2 de VR Cover, car elles sont les plus faciles à glisser et à retirer pour charger. Ils sont numéro un sur notre liste des meilleures poignées de contrôleur Quest 2 pour une raison !

